Ненаполняемая дыра в груди – это одна из самых частых метафор ощущения нехватки любви, которая встречается в моей практике. Кто-то в эту дыру пытается запихнуть работу или еду, залить алкоголем, засунуть туда партнера и прочее. Способов много, но все они лишь временная анестезия.

Ненаполняемая дыра в груди – это одна из самых частых метафор ощущения нехватки любви, которая встречается в моей практике. Кто-то в эту дыру пытается запихнуть работу или еду, залить алкоголем, засунуть туда партнера и прочее. Способов много, но все они лишь временная анестезия.

Травма отвержения

Эта всепоглощающая тоска по безусловной любви часто приводит нас в детское состояние, из которого мы находим подходящий объект и обрушиваем на него всё своё необузданное желание любви, тепла и ласки. Именно Объект, потому что в такие моменты разглядеть за своими проекциями живого человека с его желаниями и потребностями практически невозможно.

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Первое время он старается насытить бездонную дыру в детско-всепоглощающей душе, тем более, что берут с благодарностью, облизывают пальчики, просят добавки и говорят, что никто, кроме тебя, эту дыру не заткнет. Потом требования любви становятся всё жестче, личного пространства всё меньше, график жизни сдвигается, потому что дома родное существо, о котором нужно заботиться, а то, не дай бог, помрет, как тамагочи, если не успеешь покормить вовремя. Дальше сами знаете, как бывает: «Друзья тебе дороже, чем я», «Ты мне совсем не уделяешь внимания», «Я чувствую, что ты меня не любишь», и все увещевания, что «люблю, хочу, важна» проваливаются в бездонный колодец, потому что не он его выкопал.

Как правило, подобные "дыры" возникают в случаях, когда у человека в опыте была травма отвержения со стороны значимого близкого. Отвержение могло быть прямое и косвенное.

Прямое отвержение заключается в регулярных вербальных и невербальных посланиях непосредственно ребенку: "Ты толстый, тебе надо похудеть", "Посмотри, другие дети себя хорошо ведут, а ты плохо", в систематическом игнорировании потребностей ребенка, отказе от общения с ним.

Косвенное отвержение происходит, когда родители накачивают ребенка признанием в какой-то одной сфере жизни, не проявляя внимания к другим. Таким образом, у ребенка часто появляется ощущение, что если он совершит ошибку и упадет с пьедестала, его перестанут любить.

Так, например, одна моя клиентка переживала, что не может принимать комплименты по поводу привлекательной внешности. Когда мы исследовали историю её взросления, то обнаружили, что родители с самого детства так сильно хвалили её красоту, игнорируя другие стороны её личности, что она начала думать, будто больше её любить не за что. В дальнейшем любые проявляения интереса к её внешности женщина воспринимала как отвержение других её достоинств.

Такие травмы могут формироваться и в более взрослом возрасте. Особенно сензитивным в данном случае является подростковый период, когда ведущим видом деятельности для детей является общение со сверстниками, и их оценка становится максимально значительной.

Но, как правило, если ребенку в семье давали примерно следующее послание: "Да, у тебя есть достоинства и недостатки, но мы тебя любим и ценим, а кто говорит тебе гадости - те просто ничего не понимают, не слушай их", то ребенок способен сохранить ощущение, что хотя все на свете его любить не могут, все равно есть люди, которые способны дарить ему тепло и ласку.

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Залечить эту дыру можно только изнутри: творчеством, новым опытом, самоисследованием, проработкой своих детских травм. На мой взгляд, важным этапом в этом процессе является отказ от идеи, что все твои потребности может удовлетворить один человек, и принятие того факта, что любовь можно брать понемногу от разных людей: в объятиях, в словах поддержки, в сопереживании и т.д.

А там, глядишь, и Другой появится, не только кормящий любовью, но, оказывается, какой-то очень интересный со своими душевными процессами.опубликовано econet.ru

Автор Екатерина Шарыпова

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