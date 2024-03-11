Почему укладывать детей как можно раньше – это ПРАВИЛЬНО

Детский сон – вечная родительская проблема. Как только дело доходит до отбоя, дети срочно начинают хотеть "посмотреть еще один мультик", а также пить, писать и еще одну сказку.

Детский сон – вечная родительская проблема. Как только дело доходит до отбоя, дети срочно начинают хотеть "посмотреть еще один мультик", а также пить, писать и еще одну сказку.

Мама троих сыновей рассказывает, почему все же стоит быть тверже и укладывать детей как можно раньше – для их же блага.

Сколько часов сна нужно нашим детям для хорошего самочувствия

Если вы из тех, кому вечно говорят: «А чего ты их так рано укладываешь?», то я полностью на вашей стороне! И у меня есть хорошие новости: новое исследование прямо доказывает – мы с вами правы (ну, по большей части).

Журнал Педиатрии опубликовал исследование, в котором говорится, что дошкольники, которых очень рано укладывают спать, меньше рискуют набрать вес в подростковом возрасте, чем их сверстники, которых невозможно уложить допоздна.

Дословно авторы исследования говорят вот что: «Дети, которых регулярно рано укладывали спать в дошкольном возрасте, впоследствии обладают в два раза меньшими шансами набрать лишний вес, чем их сверстники, которых укладывали слишком поздно».

Соответственно, очень важно наладить ритуал отхода ко сну – в подростковом возрасте это может стать важным моментом.

Автор исследования Сара Андерсон в интервью CNN говорит вот что: «Исследование показало несомненную связь здорового раннего отхода ко сну и детского развития, поведения и умения сосредотачиваться. Налаженный ритуал раннего отхода ко сну также помогает избежать ночных кошмаров и трудностей с засыпанием».

Понятно, что важно тут не некое конкретное время укладывания, а количество полноценного сна. Поскольку дети, которые высыпаются, умеют лучше справляться со своими эмоциями, более здоровы психологически, у них нормализован гормональный фон и метаболизм.

Наверняка вы знаете этот тип детей, которые наутро ведут и чувствуют себя ужасно, если накануне поздно легли. Они капризные, медлительные, их невозможно нормально собрать и довезти до школы вовремя. То есть, очевидно, что детям нужен сон. Но, оказывается, им нужно его гораздо больше, чем мы думаем.

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Не так давно Американская академия медицины сна опубликовала свои рекомендации относительно количества часов здорового сна, необходимого детям. Вот какие цифры там назывались:

Младенцы 4-12 месяцев: 12-16 часов ночного сна

Дети 1-2 лет: 11-14 часов ночного сна

Дети 3-5 лет: 10-13 часов ночного сна

Дети 6-12 лет: 9-12 часов ночного сна

Подростки 13-18 лет: 9-10 часов ночного сна

Вы видите, что, исходя из этих цифр, нужно спрашивать себя не «когда нормально укладывать детей», а «во сколько я должен уложить детей, чтобы они получили необходимое им количество полноценного сна?».

Например, я кладу своих сыновей 4 и 7 лет около 19:30 в школьные дни. Мой 10-летний сын ложится около 20:00 - 20:30. Наутро все трое просыпаются около 7 утра, чтобы начать собираться в школу. Все соседи считают меня немного чокнутой мамашей из-за того, что я укладываю детей так рано, но может все-таки это я права, а не они?

Доктор Самит Бхаргава, профессор педиатрии Медицинской кафедры Стэндфордского университета, также предлагает четко устанавливать для детей время отхода ко сну, для того, чтобы утром иметь дело с адекватным ребенком.

«Необязательно укладывать слишком рано – от этого может не быть какой-то конкретной пользы. Просто посчитайте, сколько времени для того, чтобы выспаться, нужно именно вашему ребенку, и укладывайте его в соответствующее время» – говорит Бхаргава в интервью CNN.

Другими словами, это наша родительская задача – выяснить, сколько часов сна нужно нашим детям для хорошего самочувствия.

Конечно, все дети разные, но многие ведут себя не лучшим образом просто потому, что им не хватает сна.

«Сон так же важен для человеческого организма, как воздух и еда» – говорит доктор Бхаргава. - Почти треть жизни мы проводим во сне».

Так что, когда в следующий раз кто-нибудь закатит глаза, когда я начну уводить детей с праздника в 18:00, я просто не буду обращать внимания – по крайней мере наука на моей стороне.опубликовано econet

Автор: Мередит Этингтон

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