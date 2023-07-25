Один хлопок: Техника для построения границ в отношениях

Начнем с вопроса на засыпку. Что вам нужно, чтобы хлопнуть в ладоши? Вопрос банальный. Ответ – тоже. Вам нужна правая ладонь. И левая ладонь. И одновременное движение ладоней друг к другу. Все. Занавес. Элементарно и просто.

Теперь то же самое, но уже в отношениях между людьми. Психологи любят часто и обильно повествовать про важность наличия адаптивных психологических границ. То есть про умение общаться, жить, работать с окружающими, следуя своим интересам и уважая интересы других.

Номинально эта установка звучит просто. Живи и давай жить другим. Вот только статистика недопонимания, конфликтов и разрыв в отношениях говорит о том, что в процессе построении границ все далеко не так просто.

Как выстраивать границы в отношениях

Так вот. Я ни в коем случае не буду умалять значимость психологических границ. И не буду утверждать, что есть какая-нибудь простая методика, которая позволит вам настроить ваши границы быстро и легко. Ведь структуру характера, привычки, внутренние установки, жизненный опыт себя и своего партнера никогда не получится списать со счетов любым психологическим телодвижением.

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Именно поэтому я предлагаю упростить там, где это возможно. Локализовать отношения до одного некоего стартового действия. Которое, пусть и не обещает 100% результат, но значительно ускоряет межличностные изменения и процесс построения своих границ. Притом не через «чистое» личностное саморазвития, а через совместную тренировку.

Итак, наблюдение.

Когда вы чего-то хотите (или не хотите) от партнера, вы находитесь в суженном состоянии сознания. И если у вас спросить о том, почему вы этого хотите, то… вы ответите:

- я так хочу и все!

- мне это нужно!

- так правильно!

- мне будет хорошо!

- нам будет хорошо!

Согласитесь, варианты эмоциональные. Вот только обоснованностью в них и не пахнет.

Что можно изменить.

Добавьте элемент осознанности в свое общение. Вначале с одной стороны (одна ладонь).

Как только вы сталкиваетесь с напряжением у себя при контакте с другим человеком (особенно близким), четко формулируйте (про себя и вслух), чего и почему вы ХОТИТЕ.

Например:

Я хочу вместе посмотреть фильм (потому что я хочу отдыха и твоего внимания).

Я хочу переубедить тебя (так как хочу, чтобы ты понял, что я лучше понимаю ситуацию и хочу, чтобы она сбылась по-моему).

Я не хочу выполнять свое обещание (так как я понял, что его давал из желания получить одобрение и спокойствие, нежели исходя из планов его совершить).

Я хочу говорить (так, как я хочу понимания, принятия и поддержки).

То есть.

Обосновывайте свое поведение. Привязывайте свое поведение к своим же потребностям.

Это вам дает:

- осознанность цели (у вашего поведения есть вектор, есть мотивация);

- осознанность вашей цели (есть вы и ваше поведение, его важно отделять от семьи, пары, группы людей);

- ответственность (перед собой и отношениями).

Второе действие. Вводите в поле контакта потребности вашего партнера (вторая ладонь).

То есть.

Другой человек – это не препятствие в достижении ваших потребностей.

Другой человек – это другой ЧЕЛОВЕК. Который тоже постоянно чего-то хочет, что-то думает. И чувствует.

Да, вы не обязаны реализовывать потребности своего партнера. Но вы можете реализовать множество своих потребностей, если вы будете сотрудничать со своим партнером.

Поэтому, по аналогии с собой, спрашивайте о том, чего хочет ваш партнер. Какие потребности/желания им управляют. И помните! Потребности партнера – это не то, что вы о них думаете – это то, что он заявляет.

Действие третье. Оно же – основное. Сотрудничество (хлопок ладони).

Задайтесь одним вопросом:

Как мы можем реализовать обе наши потребности.

Возможно, это будет:

а) одновременно. Если потребности сочетаемы. Например, я даю тебе внимание, слушаю тебя, когда ты меня обнимаешь, даешь мне тактильные приятные ощущения, ощущение безопасности. Или мы общаемся, оба получаем возможность хвастаться и/или жаловаться. Или мы едим в торгово-развлекательный центр, где ты – смотришь кино, а я занимаюсь шопингом.

б) последовательно. Вначале реализуем мою потребность, потом твою.

в) параллельно. Мы оба реализуем свои потребности, не пытаясь пересекаться, не пытаясь давить и настаивать на том, что именно МОИ потребности важны и/ил должны быть реализуемы обоими партнерами.

Если вы думаете, что это просто, то задайтесь еще одним вопросом.

Как происходят все мои конфликты и эпизоды в отношениях, что вызывают у меня напряжение.

Ответов будет много:

- мне приходится терпеть,

- меня не понимают,

- мой партнер эгоист,

- я страдаю из-за его поведения,

- меня раздражает его/ее поведение,

- мы совсем разные люди.

И так далее и тому подобное. Так вот. Если вы будете на последних (или им подобным) вариантах, то это будет сродни попытке хлопнуть по воздуху. Азарт может быть. Результативностью там же пахнуть не будет вообще.опубликовано econet

Автор: Кузьмичев Александр

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