Формула любви

Все мои последние открытия о любви вполне укладываются во все духовные концепции: любовь - это творческая, созидательная сила (бог), и она доступна тому, кто открыл ей возможность через себя идти.

Меня чрезвычайно занимает вопрос, что такое любовь. В первую очередь, потому, что когда я люблю - мне море по колено. А когда море по колено - все получается. Я люблю любить и творить. Это - самая интересная и стоящая вещь, которую я открыла в этом мире. Делюсь с вами от восхищения.

Эта дорога трудна и полна разочарований

Любовь - это не забота, внимание и удовлетворение наших потребностей другими людьми. Она может проявляться через заботу и внимание, но любовь - за этими действиями.

Все мои последние открытия о любви вполне укладываются во все духовные концепции: любовь - это творческая, созидательная сила (бог), и она доступна тому, кто открыл ей возможность через себя идти.

Любовь - это как выигрыш в лотерею, и то, во что человек ее превратит, зависит от того, кем он является в настоящий момент - пропьет или отправится в путешествие

Кто-то создаст семью и родит ребенка, кто-то создаст произведение искусства, совершит открытия, кто-то вложит ее в развитие своего сознания. Это зависит от того, какого уровня потребности движут человеком в тот момент, когда через него рванула творческая струя любви.

Большинство людей полагает, что любовь вызывает в них другой человек: увидел и влюбился. Тогда как другой, на самом деле, оказался наиболее подходящим объектом для приложения той творческой силы, что накопилась и требует реализации. Мы видим человека, вызывающего восхищение и его черты побуждают нас расти и быть его достойным, прикладывая, таким образом, творческую силу любви для самосовершенствования, для собственного развития.

Основная проблема в отношениях между любящими основана на заблуждении, что "другой человек является источником моей любви и я хочу сделать его подконтрольным себе, чтобы всегда быть наполненным этим состоянием".

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Тогда как источник ее - сама Вселенная, и управлять я могу только собственными способностями обращаться с этой силой.

Любовь доступна тому, кто хочет любить и не боится меняться под ее влиянием.

Тут есть чего бояться, поскольку каждое изменение себя требует усилий и является кризисом, когда старое "я" разрушается, чтобы родилось новое.

Эта дорога трудна и полна разочарований, поэтому многие люди рано или поздно отказываются любить, перекрывая таким образом путь творческой энергии через себя. И это связано с тем, что страдания по поводу разочарований склеивают с любовью, тогда как разочарования связаны с идеализацией окружающего мира, свойственной состоянию влюбленности, а не с самой любовью.

Любовь - отдельно, идеализация - отдельно

Если человек нашел в себе возможность разлепить эти явления, то творческий ресурс любви оказывается в его распоряжении.

Идеализация - следствие эйфории, которая накрывает, когда через вас идет творческая сила. Это временное искривление восприятия под влиянием гормонов. От идеализаций нельзя избавиться, это нужный природе механизм, толкающий нас на новые свершения. Можно научиться спокойно с ними расставаться, встречаясь с реальностью и радуясь ее возможностям.

Любовь, выходящая за пределы сексуальности и биологических программ - это сила, побуждающая развиваться, расширять сознание и выходить за пределы автоматических сценариев, обогащая свою жизнь и жизнь окружающих, творя новое.

Однако, в любом случае, она становится проявленной в первую очередь на телесном уровне, задавая динамику отношений в паре, обусловленную биологически. Удовлетворенность парными отношениями обусловлена, в первую очередь, тем, могу ли я управлять своей собственной динамикой с ее идеализациями и разочарованиями и, таким образом, влиять на динамику парных отношений.опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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