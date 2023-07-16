отношения – это увеличительное стекло, которое проявляет то, что уже есть в человеке

Если включить практически любое радио, оттуда потоком выливаются тексты типа: "Я люблю тебя, я твоя" или "Я не могу без тебя". Любовь, привязанность и обладание, невозможность жить без другого человека всегда почему-то оказываются в одном предложении. Но штука в том, что любви как раз там и не было.

Многие люди, мужчины и женщины, думают, что ищут любовь. Но когда мужчины начинают говорить и думать об этом, оказывается, что они хотят найти возлюбленную, обладать, держаться за нее и успокоиться на ее груди. Посвящать ей то, что они делают, перестать чувствовать одиночество. Убедиться, наконец, что с ними все в порядке и они не будут больше приходить на вечеринки в одиночестве.

Каждый раз при расставании отпускать руки по-настоящему

Когда женщины начинают говорить о любви, оказывается, что они хотят принадлежать кому-то. Расслабиться в чьих-то объятиях и стать чьими-то, кто даст им спокойствие, самоуважение и статус. Они хотят, наконец, перестать изобретать ответ на бестактные вопросы общества, такие как: "Почему ты не замужем?" или "Почему нет детей?".

Люди хотят обладать, принадлежать, быть привязанным и привязать кого-то.

Но к настоящей любви это не имеет никакого отношения,

потому что любовь – это свобода

Люди принимают привязанность, зависимость и желание обладать за любовь.

Люди контролируют возлюбленных, чтобы те не смотрели по сторонам. Они хватаются за супругов как за соломинку. Воспринимают жен и мужей как свою собственность. Хвастаются, гордятся, зависят. Обладают, обладают, обладают и боятся потерять.

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Все это приносит много страдания. Партнеры душат друг друга желанием обладать. Уничтожают объектным отношением. И когда, наконец, отношения разваливаются. Или начинается бесконечное страдание, потому что вместе плохо, а расставаться ужасно сложно из-за сильной привязанности.

И тогда они начинают говорить, что любовь причиняет боль. Начинают обсуждать это с друзьями, писать песни и стихи на эту тему. Если включить практически любое радио, оттуда потоком выливаются тексты типа: "Я люблю тебя, я твоя" или "Я не могу без тебя". Любовь, привязанность и обладание, невозможность жить без другого человека всегда почему-то оказываются в одном предложении. Но штука в том, что любви как раз там и не было. Было желание обладать и принадлежать, но не любовь. Именно это и заставляет страдать.

Привязанность к человеку как к своей части при расставании причиняет боль. И многие почему-то принимают это за любовь. Но настоящая любовь – это свобода. Это понимание того, что человек на самом деле тебе не принадлежит. Он может прийти и уйти в любой момент. А любовь – это то, что случается или не случается. Ее невозможно предсказать. Может прийти из ниоткуда и уйти в любой момент.

И тут становится по-настоящему страшно, потому что если все это невозможно контролировать, то получается, что надо жить совершенно по-другому. Пробужденным в каждый момент жизни.

Ничего не ожидать и быть готовым к чему угодно.

Уважать другого человека.

Быть ему благодарным за то, что он с тобой, и понимать, что это не его обязанность, а его выбор.

Принимать его чувства как подарок. Брать на себя ответственность за свое счастье вместо того, чтобы вешать ее на партнера и потом с него спрашивать. Переставать помещать смысл своей жизни в другого человека и искать его в себе.

Начинать понимать, что

отношения – это увеличительное стекло, которое проявляет то, что уже есть в человеке

А настоящая любовь возможна в том случае, если люди свободны и отвечают за себя.

Отпускают руки по-настоящему каждый раз, когда расстаются.

Не воспринимают партнера как кого-то, кем можно залатать дыры в своей самооценке, а как подарок, который делает тебя еще счастливее.

Не делают тебя из несчастного счастливым, а делают тебя из счастливого еще более счастливым. Настоящая любовь возникает не от недостатка, а от полноты. Она дает и не ожидает чего-то взамен. Она не нужна ни для чего.

Настоящая любовь не может принести боль, но только радость, наполненность и счастье. Но дорасти до нее можно только став самостоятельно счастливым. Перестав ожидать, что кто-то сделает тебя счастливым. Перестав искать.

Перестав искать не потому, что отчаялся, а потому что нашел себя. Научившись получать удовольствие от уединения. Найдя себя и желая с удовольствием поделиться тем, что нашел, будучи готовым принять согласие или отказ партнера в любой момент.

Описание любви требует отдельной статьи. Главное понимать, что она сильно отличается от привязанности и желания обладать. опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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