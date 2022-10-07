Когда любовь матери становится опасной

Проблемы в отношениях матери и ребенка начинаются тогда, когда душа женщины наполнена эгоизмом, гордыней, стремлением навязывать свои желания ребенку, реализовываясь через него. Счастливое материнство берет начало в счастливой любви мужчины и женщины.

Чрезмерная материнская любовь, опека, забота... могут быть смертельно опасными и для матери, и для ее детей. Конечно, речь идет о сильнейшей, грубейшей дисгармонии в отношениях «мать — дитя». Но, к сожалению, мы живем в таком мире, в таком социуме, в котором нередко те или иные нарушения естественных процессов считаются даже нормой.

Ядовитая любовь

Что я имею в виду? А как вы думаете, восприятие ребенка как своей собственности, жесткое навязывание ему своих планов, своего виденья его будущего и его жизни, не отпускание его от своей «юбки» — это разве не проявления мощнейшей дисгармонии в понимании того, кем являются родители, и в частности мать, для своего чада?

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Вопросы, вопросы, вопросы...

Конечно, роль матери в жизни любого человека свята и огромна — она подарила жизнь. Она и ее любимый мужчина — по крайне мере, так должно было бы быть.

И как дальше сохранить эту тонкую атмосферу гармонии, свободы и любви в семье, чтобы не сломать судьбу ни себе, ни любимому «творенью»?

В своей практике я много работала с людьми, которым приходилось буквально по частям восстанавливать себя, свою душу, «выкарабкиваясь» из-под «стопудовой плиты» чрезмерной материнской опеки.

И мои наблюдения и выводы во многом перекликается с работами Анатолия Некрасова — известного российского психолога, акцентирующего свое внимание на глубинных проблемах взаимоотношений в семье, на взаимодействии родителей и их детей, родовых связях.

Когда «мать помогающая», становится «матерью опекающей, «матерью контролирующей», начинаются беды в жизни всех людей из ее окружения.

Я предлагаю вам обсудить разные аспекты этой сложной темы. Итак...

Любовь гармоничная и любовь подавляющая

Любовь, какая она есть

Если внимательно вчитываться в разные религиозные, духовные учения, в итоге все равно приходишь к выводу, что задача человека, и особенно женщины, — раскрыть в своем сердце любовь... которая и есть Бог. Любовь не привязчивую, диктующую, сковывающую, а дарящую свободу и ощущение гармоничного единения с другими.

Это непросто и требует большой работы над собой, принятия себя. Однако сейчас всё больше людей осознают слова Христа «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть начинать изменения нужно всегда с себя. Своей семьи.

А атмосферу в семье формирует именно женщина. Это она выстраивает дома отношения, полные любви. И в первую очередь — с мужем, партнером. Гармония пары бережет семью. И счастливый ребенок — следствие истинной любви между родителями. Счастливое материнство берет начало в счастливой любви мужчины и женщины.

Любовь с искажениями

На сегодняшний день так сложилось, что в обществе понимание важности гармонии родительских отношений, мудрости раскрытой женственности, которая формирует в доме атмосферу любви, постепенно отошло на второй план. И когда потерялись знания о том, что главное предназначение семьи — создание почвы для личного и духовного роста всех ее членов, тогда все акценты в совместном проживании людей переместились на материальный достаток и продолжение рода. И проявилась дисгармония — как глубокая трещина в семейных отношениях, через которую утекает энергия семьи.

Сейчас во многих семьях с появлением ребенка всё внимание, и главное, любовь, женщины фокусируют только на нем. А мужчина оказывается за бортом. Он исключается из поля любви партнерши. То есть ребенок становится как бы неким третьим, стягивающим на себя все силы матери, что разрушает пару.

И тогда начинаются проблемы. Муж, лишаясь поддержки, терпит неудачи в работе, его дела не ладятся; и некоторые мужчины ищут себе новые увлечения на стороне.

Ну, а ребенок оказывается «под прицелом» ничем и никем неограниченной чрезмерной материнской любви и опеки.

Что значит чрезмерная любовь

Проблемы в отношениях матери и ребенка начинаются тогда, когда душа женщины наполнена эгоизмом, гордыней, стремлением навязывать свои желания ребенку, реализовываясь через него. Собственно любви-то места в ее душевном мире уже и не остается. Не успев стать по-настоящему женственной, женщина становится матерью, с внутренними, глубоко запрятанными претензиями, раздражением, неудовлетворенностью.

Нередко таких матерей можно узнать по типичному для них использованию местоимения «мы» относительно себя и ребенка, причем на протяжении длительного времени: «мы поели», «мы решили», «мы будем поступать»... Это полное энергетическое слияние со своим чадом.

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Почему женщины становятся зацикленными на детях

1. Мать проецирует на ребенка свои нереализованные мечты, планы, как бы перекладывая на него ответственность за их воплощение. А происходит это потому, что она не видит смысла в своей жизни, не знает себя и глубинных желаний своей души, не понимает, чем она могла бы заниматься сама по себе.

Вам наверняка знакомы женщины, например, безапелляционно заявляющие, что их сын непременно станет генералом... раз уж это не удалось их мужу. И посмотришь: маленького, тонко чувствующего мальчика с художественным способностями готовят к роли вояки, не учитывая природу ребенка... Это и есть материнский эгоизм.

2. Отсюда вытекает и чувство собственности по отношению к ребенку. Он воспринимается в буквальном смысле частью матери, которой она может распоряжаться.

3. Не раскрыв свою женственность с мужчиной, женщина перенаправляет (обычно неосознанно) свои нерастраченные чувства на сына. Во взрослой жизни таким мужчинам бывает невероятно тяжело найти свою любовь — мать как бы закрывает их своим «защитным покрывалом» от других женщин.

4. Сказывается, конечно, и история рода, семьи женщины, в которой закладывались определенные перекосы восприятия семейной жизни.

5. Распространенные в обществе стереотипы относительно семьи и роли женщины в ней также оказывают влияние на формирование в женщинах стремления чрезмерно опекать ребенка — они как бы демонстрируют социуму, что они замечательные мамы, ставящие свое чадо превыше всего в своей жизни.

Признаки присутствия в характере женщине чрезмерной опеки

Это можно определить даже по состоянию ее близких.

Серьезно болеющие дети , их сложные, не складывающиеся судьбы.

Болезни и нереализация в обществе мужа . Часто мужчины, лишенные искреннего и глубокого интереса со стороны жены, начинают пить, гулять, усугубляя и без того напряженную семейную обстановку.

Конфликты и дисгармония домашней атмосферы.

И еще одна важная черта. Негармоничному проявлению материнства свойственна жалость. Таким женщинам всех жалко. Они подменяют любовь жалостью, которую проявить гораздо легче, но которая... как бы выразиться... более груба по ощущениям, она принижает другого человека. Кого обычно жалеют? Ущербных, покалеченных, слабых. То есть распространяя на кого-либо чувство жалости, мы закрепляем в человеке состояние внутренней немощи. А это уже не помощь. Это вред. И чем больше женщина жалеет своих родных, детей, тем только сильнее усугубляет их проблемы.

А в дальнейшем нередко происходит следующее. Жизнь мудра, раскрывая перед детьми таких матерей дорогу в будущее, она убирает с их пути главное препятствие на пути к личностному росту и личному счастью, то есть источник чрезмерной опеки и контроля — саму мать. Женщины-«наседки» великовозрастных детей тяжело заболевают. И часто этой болезнью является рак.

Иногда любовь матери разрушает чадо, которого она любит, а порой и ее саму. Если мать не отпускает от себя своих взрослых детей, навязывает им свое виденье их жизни, у нее появляются тяжелые болезни.

Евгений был младшим ребенком в семье. Он был более слабый и болезненный, чем его старший брат. И его мать, обладающая властным и сильным характером, буквально накрыла его своей заботой. На второй план отошли и старший сын, и муж. Первый был ершистым мальчиком, отстаивающим свое мнение и увлечения, муж попивал, а с рождением второго ребенка запил сильнее. И вот младшенький отпрыск стал отрадой для материнского сердца. К тому же он был покладистым, старался угодить маме.

И мама выбирала для него хобби, друзей... А затем выбрала ему институт, устроила по связям на работу, даже подыскала для него положительную с ее точки зрения девушку для женитьбы. А он не особо сопротивлялся... только из жизни постепенно уходила радость, воодушевление, да и будущее казалось каким-то блеклым...

...Евгений пришел ко мне на прием когда ему было почти 40 лет. Он был очень внутренне напряжен, чувствовалась глубинная тревога... Оказалось, он встретил женщину, в которую влюбился. И она отвечала ему взаимностью. Она была по его словам «такая настоящая женщина», рядом с которой он впервые ощутил себя мужчиной. Он с трудом, но решился уйти от жены. Влюбленные стали жить вместе. Он планировал в ближайшем будущем сменить место работы, начать жить по-новому... Но главной проблемой стала его мать.

Женщина никак не хотела принять самостоятельный выбор любимого сына. С ее точки зрения он всё делал неправильно, он рушил ее надежды. Были и истерики, и угрозы, и отказ общаться... потом снова конфликты, уговаривания послушать мать...

С Евгением мы работали несколько месяцев. Рассматривали его ситуацию. Проходили психический процесс отделения от родителей. Всё шло своим чередом. А через месяц после окончания сессий он пришел ко мне на прием подавленным и расстроенным — его мать заболела раком.

...Женщина не желала никого и ничего слушать. Себя она считала преданной и униженной. А через пару месяцев она «сгорела», так и не смирившись с тем, что ее «мальчик» стал наконец взрослым...

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И еще один пример из практики.

Юлия была единственной дочкой матери-одиночки. Матери было непросто растить ее без особой помощи стороны. Зарплата мамы была небольшой, бабушка с дедушкой, конечно, их поддерживали, но у них и самих были маленькие пенсии. Повзрослев, Юля чувствовала себя обязанной матери. Да та и сама не раз подчеркивала, скольким дочь обязана ей...

Из-за матери Юля не поехала поступать в вуз в другой город. Жили они вместе, и дочка много помогала маме по дому, работала на не особо интересной работе, но зато могла копить деньги, чтобы они вместе с матерью могли выезжать в другие города, в санатории.

Ко мне она записалась в тот момент, когда вдруг почувствовала, что живет будто не своей жизнью. Да и на личном плане было как-то совершенно пусто...

Она рассказала, что ее повысили на работе, она стала больше получать, и она вдруг решила снять квартиру и пожить отдельно — ей было уже 32 года. Когда она рассказала о своем желании матери, та отреагировала бурно и негативно, с упреками и слезами. Юлия была растеряна и не знала, как правильно поступить.

Мы начали совместную работу над ее внутренними проблемами... И вдруг она исчезла, перестала приходить на приемы...

...Зашла она потом ко мне только один раз. Сказать, что, видимо, у нее такая судьба...

Оказалось, что когда Юлия активно подыскивала себе квартиру и занималась собой, у ее матери обнаружили начальную стадию рака. Та во всем винила свою «неблагодарную» дочь. И Юля сдалась. Она решила, что ее предназначение — служить матери. Женщину прооперировали. Узнав, что дочка будет с нею и дальше, она успокоилась. И теперь они по-прежнему живут вместе.

Смертельные болезни опекающих матерей

Как видите, реакция матерей-«наседок» на стремление взрослых детей покинуть их, отделиться или строить жизнь по-своему может быть столь сильной, что они оказываются на грани смерти.

В чем-то это такое рискованное проявление шантажа, мести: «Вот что ты творишь... Я умру, если ты поступишь по-своему. Лучше смерть, чем видеть тебя живущим не так, как я хочу. А ты потом будешь винить себя в моей смерти».

И болезнь откликается на такой призыв ослаблением сосудов, сердца или разрастанием злокачественных клеток, или чем-то другим. И женщины уходят из жизни, становясь бестелесным упреком в дальнейшей судьбе сына или дочери...

Иногда мать, удушающую своей опекой любимое повзрослевшее дитя, убирает с его пути сама жизнь.

Постоянные переживания, сцены, истерики, злость и гнев ослабляют организм женщины, его иммунную систему, которая не может справляться с разрастанием болезни. Злокачественные клетки заполняют собой ее тело, как стремление владеть душой и судьбой сына или дочери — ее нутро. И чтобы эта «темная туча» тяжелых сцепок не удушила молодую жизнь, вселенная забирает старших по роду. И смерть матери приносит детям освобождение от душевных оков.

Это известно даже из практики: чаще всего, после смерти сверхопекающих матерей дети наконец устраивают свою личную жизнь, находят хорошую работу, реализуют творческий потенциал.

Да, если мать не отпускает от себя своих взрослых детей, навязывает им свое виденье их жизни, у нее появляются тяжелые болезни. Причем нередко поражаются органы, отвечающие за половые, репродуктивные функции. Этому способствует и нереализация женщиной своей женственности и сексуальности — из-за зацикливания на роли «наседки».

Ведь жизнь всегда посылает женщинам знаки, предупреждающие, что если и дальше они будут строить свои отношения с детьми подобным образом, то окажутся у смертельной черты: или дайте ребенку жить своей жизнью или уйдете сами. Начинаются сбои в организме, происходят несчастные случаи... Но женщины остаются глухи к подсказкам. И даже когда дети вдруг все-таки уезжают от них в другой город или страну, они по-прежнему пытаются контролировать их жизнь издалека.

А жизнь, вселенная, природа снова и снова пытаются подтолкнуть их к саморазвитию, к творчеству, любви к мужчинам, миру... Нужно только захотеть взглянуть на себя по-новому.

Гармония материнства

Если вы поняли, заподозрили в себе черты сверхопекающей матери, приостановите свой бег по жизни. Задумайтесь о судьбах своих детей и своей собственной. Не вините себя. Но приготовьтесь сделать первые шаги по фантастически захватывающему пути познания себя.

Да, на сегодняшний день большинство родителей считают, что единственная ценность в их жизни — это дети. И вы пока относитесь к ним.

Считать, что ребенок в семье должен быть превыше всего — это нарушение природных законов, это заблуждение.

И поймите правильно. Никто не говорит, что не надо заботиться о детях, любить их. Просто всё должно быть гармонично, уравновешенно, в меру.

И в сознании должно укорениться понимание того, что ребенок — это самостоятельная душа, которая пришла к вам получать уроки и учить вас. Настоящая любовь матери проявляется в помощи этой душе, в тактичной поддержке при раскрытии талантов и способностей, заложенных в ребенка. В создании дома атмосферы любви, которая питает детей и делает их сильными и уравновешенными на всю оставшуюся жизнь. Но любовью нельзя назвать подавление внутренней свободы ребенка, навязывание своих приоритетов, жесткое указание, что делать.

Семья основывается на любви мужчины и женщины. И самое главное, что нужно ребенку — это пребывание в этом гармоничном пространстве.

И еще. Выше я писала о жалости, свойственной опекающим матерям. Так вот пестуйте в себе не эти унижающие других чувства, а раскрывайте свою женственность, благодаря которой усилится ваше умение уважать мужчин. Когда женщина возвращается к любви в своей душе, она расцветает.

Кстати, о формировании атмосферы любви в доме женщине стоит задуматься уже во время беременности. Не отгораживайтесь от мужчины, а постарайтесь наполнить ваши отношения нежностью и вниманием. Ведь ваш ребенок уже реагирует на то, что происходит вокруг вас. В пространстве, наполненном любовью, ему будет легче появиться на свет.

Ступеньки освобождения от чрезмерной опеки в системе «мать — дитя»

1. Попробуйте посмотреть на свои отношения с ребенком со стороны. Признайтесь себе честно, что движет вами? Вы боитесь одинокой старости и видите свое спасение в детях? Вы хотите, чтобы ваш сын или дочь достигли того, чего не удалось сделать вам с мужем? Как вы воспринимаете ребенка: как часть себя или как свободную душу и личность? Осознание своих заблуждений — очень важный шаг на пути личностного развития.

2. Помните, что ребенок бывает счастлив только тогда, когда счастливы его родители. Что вас угнетает? Что мешает раскрыться душе? Отпустите свою боль и неудовлетворенность. Начните работать над собой самостоятельно, а еще лучше — в группах саморазвития или наедине со специалистом.

3. Не стройте ожиданий относительно своих детей. Помогите им проявить себя, свои способности, свой характер, свои чувства. Аккуратно и мудро направляйте их по жизни. Но не подавляйте своим авторитетом. Поддержите их на пути осознания своего предназначения.

4. Почувствуйте любовь в своей душе и проявите ее в окружающем мире. Помните, что только любящий себя человек (но не зацикленный на собственной важности) может помочь другим стать гармоничнее и счастливее.

И помогите однажды своим детям душевно отделиться от вас, стать полноценными самостоятельными личностями. Интересно, что некоторые матери даже запоминают момент, когда их ребенок вдруг отошел от них, заново психически родившись уже для зрелой взрослой жизни. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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