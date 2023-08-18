Нелюбимые дочери и праздники как триггеры: 7 способов справиться

Статья затрагивает сразу две табуированные темы - нелюбящая мать и новогодние праздники в токсичной семье.

Важно понимать, насколько разным может быть опыт взаимоотношений с матерью. Конечно же, речь не идет, о милой пожилой женщине, которая просто немного не понимает другое поколение. И не о заботливой, но по-старчески ворчливой бабушке.

Самое сложное в токсичных родителях, это то, что те люди, которые, к счастью, не пережили ужаса внутрисемейного насилия, действительно не могут понять, о каких токсичных многоуровневых внутрисемейных манипуляциях идет речь.

При этом многие более-менее могут понять, что может быть такой человек, который, например, в подвалах пытает заключенных, а дома самый любящий и заботливый отец. А вот обратная картина, когда для всех остальных этот человек хороший, а со своими детьми при этом творит физическое или вербальное насилие принимается сложнее, особенно когда это женщина, особенно когда это мать.

Но да, так бывает. И да, период праздников очень часто обостряет переживания нелюбимой дочери, даже если в течении года она более-менее научилась справляться. Как помочь себе в этот непростой период, если эта проблема вам близка – об этом статья Peg Streep (еще раз ей огромное спасибо за разрешение перевода и публикаций ее статей)

Нелюбящая мать и новогодние праздники в токсичной семье

Как бы странно ни звучал заголовок статьи, но вот способы, которые помогут пережить праздники тем женщинам, у которых сложные отношения с матерью.

«Я знаю, что если пойду, то все мои подарки будут раскритикованы в пух и прах. Мне оооочень повезет, если она не съест мой мозг ещё до застолья. Я могу только надеяться, что она не будет использовать свои приемы в отношении моих детей, потому что для себя я уже решила, что если вдруг это случится, я тут же уйду. А если я уйду, то меня будут обвинять за то, что я разрушила семейный праздник. Конечно, на мне уже давно клеймо «трудного человека».

После дня матери, который сам по себе приносит весьма специфическую боль, период новогодних праздников, наполняет некоторых людей ужасом, особенно если их отношения с матерью сложные, эмоционально болезненные или просто разрушительные. Все вокруг говорят о предвкушении радости, повсюду фото улыбающихся счастливых семей, все это заставляет нелюбимую дочь чувствовать, да опять, будто она единственная девочка на всей планете, чья мать её не любит. Это пробуждает в ней чувство стыда от одиночества на этом пути, даже если она давно уже взрослая и у неё есть своя собственная семья.

Самый невинный вопрос – «А что ты делаешь на праздниках?» - открывает старые раны, смущает, когда кругом все такие жизнерадостные и счастливые. Что ответить коллеге, которая так волнительно ожидает, когда же уже через всю страну полетит в Питсбург; полетит, несмотря на все задержки и предпраздничную толкотню в аэропортах, чтобы увидеть Маму и Папу, когда вас пугает просто одна единственная поездка за пару кварталов от дома на ужин к ним? Как справиться с покупкой подарка, когда знаешь, что чтобы ты ни подарила будет высмеяно или не принято, или как бы невзначай будет сравниваться с «прекрасным подарком, который сделала твой сестра/брат»?

«Я все ещё не уверена, собираюсь ли я пойти, я до сих пор ещё не отошла от прошлого Рождества, когда она купила очень дорогие подарки моим брату и сестре, красиво их упаковав, а мне вручила мне белый конверт, сказав «тебе трудно что-то подобрать. Внутри него был чек на 20 долларов. Я в буквальном смысле онемела, это ощущалась как пощечина. Да так оно и было. Должна ли снова пройти через это во имя моей семьи?»

Если вы пока еще только пытаетесь разобраться в своих с матерью отношениях (по каким бы то ни было причинам) и идете на контакт, сценарий, по которому будет проходить этот контакт весьма предсказуем: тонкие и не очень подколы в сторону вас и вашего образа жизни; подчеркнуто милое общение с вашей сестрой, любимой дочерью вашей мамы; и многие другие устоявшиеся паттерны поведения, из-за которых вы вновь чувствуете себя маленькой и ничтожной.

Если вы решили не общаться с матерью, то, скорее всего, после праздников, вновь может возникнуть поток сложных чувств: смотрят ли на вас из-за этого косо? Вы снова отвечаете что-то невнятное про праздники, проваливаясь в чувство стыда? Многие дочери говорят, что даже если проводят это время в своей собственной семье, все равно они ощущают невероятное чувство потери в этот период года, а иногда тонны ярости и несправедливости из-за всего происходящего. Другие, особенно если они одиноки, попадают в старую ловушку самообвинения и сомнения, что это их вина во всем происходящем.

«Я бы хотела прокрутить все эти новогодние праздники на быстрой перемотке».

Так однажды грустно сказала одна моя читательница, и в этом она не одинока. Так как же пережить этот сезонный стресс, вне зависимости от того, что именно вы пытаетесь сделать – пытаетесь ли вы спасти ваши отношения, понять, как с ними справиться или пережить отсутствие контакта?

Лучшее решение, самое первое и самое главное, идентифицировать триггеры и разработать план как вы будете с ними справляться, чтобы снизить вероятность быть застигнутой врасплох. Ниже перечислены триггеры, с которыми чаще всего сталкиваются нелюбимые дочери во время новогодних каникул.

Чувство, что это происходит только с тобой.

Это то самое чувство, которое возникает, когда вы слышите празднично-радостный голос соседки, каким она описывает грядущие праздники – чувство изоляции, в котором вы выросли, считая, что вы единственный нелюбимый ребенок на всей земле, только у вас одной нет матери, которая желает счастья своей дочери. Чувство одиночество и изоляции почти такое же разрушающее, как и нехватка материнской любви.

Как с этим справиться: осознайте себя в этой точке и постарайтесь увидеть, что вы принимаете слова других о «семейных радостях» праздника на свой счет. Постарайтесь увидеть, что вся эта рекламная шумиха вокруг праздников – счастливые семьи, радостные дети – все это нажимает на ваши кнопки из детства.

Обезопасьте триггер, обнаружив его источник и сфокусируйтесь на своих позитивных достижениях взрослой жизни. Напомните себе, что около 40 процентов или более детей не получили удовлетворения своих эмоциональных способностей в детстве, то есть на самом деле вы не один в поле, а стоите в переполненном вагоне поезда.

В одном исследовании было показано, что выросшие нелюбимые дети не могут хвалить себя за свои таланты и достижения, они как бы отнимают их у себя, что не позволяет видеть и ценить сегодняшнее присутствие хороших людей и обстоятельств в своей жизни и испытывать удовольствие и комфорт, которые они с собой несут.

Чувство потери и водопад эмоций.

Это чувство, что тебя исключили из круга любящей семьи может быть интенсивным для многих дочерей, даже после смерти их матери (и отца). И как бы странно это ни звучало, даже те дочери, которые сами решили прервать общение с матерью, в период праздников испытывают боль от того, что семья для них закрыта. Конечно, в этом и есть самая суть триггеров – пробуждать и выносить непережитые чувства обратно на поверхность. Справиться с этими эмоциями может быть сложно для многих дочерей, но особенно для тех, кто испытывает смешанные чувства – грусть со злостью, например, или безнадежность с возмущением.

Как с этим справиться: для большинства нелюбимых детей очень трудно справляться с эмоциями, они либо отгораживаются от них или неспособны справиться с собой во время стресса и в результате эмоции просто затапливают их. Обнаружить свои проблемы – точка старта, а пытаться работать на этой проблемой задолго до наступления новогодних каникул может и вовсе поменять правила игры.

Работа над тем, чтобы уметь называть свои чувства, уметь отделять одну эмоцию от другой – все это вам поможет. Осознать почему вы теряете контроль над собой, увидеть, что источник этого в прошлом, а не в настоящем поможет вам построить совсем иную перспективу. Обязательно запланируйте провести время с людьми, которые действительно заботятся о вас, а вы о них, с теми, с кем вы чувствуете себя в безопасности, если быть одному в праздники вам тяжело.

Если вы все же встречаетесь со своей семьей, берите инициативу в свои руки.

Я все еще помню свои надежды, что как-нибудь, каким-то магическим образом в этот раз все будет по-другому и конечно же надежда на чудо обостряется с приближением праздников. Если вы все еще думаете, что есть какая-то магическая формула, которая все изменит, ну то есть вы наконец-то подберете правильные слова, ваша мать увидит, какая вы любящая дочь, или тщательно выбранный подарок окажется именно тем, что ей так было нужно – то вы должны осознавать, что вы готовите себя к разочарованию и боли. На самом деле, именно реализм ваша лучшая компания в праздники, а не мечты. Вот что еще важно предпринять, прежде чем начнутся каникулы.

1. Оцените свои ожидания.

Если вы делаете ставку на чудеса и магию, вы тем самым неизбежно ставите на разочарование. Потратьте время, чтобы обдумать свои ожидания – чего именно вы ждете от времени, проведенного с семьей и установите свои личные цели.

Если вы поддерживаете эти отношения исключительно ради детей, держите это в уме и помните, что только вы определяете степень своей вовлеченности в праздничное мероприятие. Никто не может дергать за ваши ниточки, если вы уже решили, что вы не будете этого позволять.

2. Установите границы и придерживайтесь их.

Вы больше не ребенок и у вас есть право решать заранее, какое поведение людей вы терпеть будете, а какое точно нет. Это ни в коей мере не означает, что вы должны быть грубой, жестокой или злой – даже если другая сторона ведет себя именно так – это означает лишь то, что вы должны установить границы и придерживаться их.

Вы можете выйти из комнаты, если это необходимо и если на вас нападают; вы можете сказать кому-то, что его поведение недопустимо и покинуть встречу, если нужно. Праздники и семья не дают кому бы то ни было, даже вашей матери, беспрекословное право унижать и обижать вас. Пожалуйста, помните об этом.

Но в то же время, не позволяйте втянуть себя в привычные разборки, не позволяйте себя сорваться и грубо высказать все свои обиды, чтобы потом утонуть в чувстве вины и еще раз подкрепить привычный паттерн своего поведения. Если необходимо, просто отстранитесь от разговора и выскажите свое мнение спокойно и цивилизованно.

3. Помните, что вы отвечаете только за свое поведение, но никак не за поведение других.

В большинстве дисфункциональных семей существуют предсказуемые сценарии поведения (так называемые паттерны взаимодействия, роли в которых распределены между всеми членами семьи), и вы должны понимать, что это за сценарии и подготовиться к ним заранее.

Если разговор вдруг поворачивается в сторону критики и подколов, а вам распределена роль козла отпущения, очень велики шансы что все пойдет как обычно. Увидеть эти паттерны и понять, что они не имеют никакого отношения к тому, кто вы – несмотря на то, во что вы верили в детстве или позже – позволит вам не втянуться в перепалку и проявиться лучшим сторонам вашего Я.

Так же помните, что такие токсичные семейные игры требуют вашего активного участия, они ожидают от вас предсказуемых реакций, потому что таковы правила игры. Если же вы не садитесь играть с ними в их песочницу, даже самый последний нарцисс сдастся. Потому что нет никакой радости сидеть в этой песочнице одному.

4. Придайте старым триггерам новые смыслы.

Нет, я не имею ввиду, что вы должны срочно надеть на себя костюм снегурочки и рассказывать всем вокруг как вы любите новый год и что вы просто не можете жить без салата оливье и новогоднего показа «Иронии судьбы».

Но один из способов сбежать из детской комнаты в своей голове – это осознать, как далеко вы ушли от тех времен, когда спали ночами в этой самой комнате. Возможно, ваша жизнь не идеальна – а у кого она идеальна? – но тем не менее, в ней наверняка есть то, что можно отпраздновать.

5. Используйте технику визуализации во время стресса.

Исследования показывают, что визуализации момента или места, в котором вы чувствуете себя расслабленной может повлиять на ваше настроение и поможет справиться с эмоциями; то же самое относится и к визуализации образа человека, с которым вам комфортно.

Практика визуализации (например, для начала вам может в этом помочь фотография) может помочь вам улучшить свой навык самоуспокоения, когда вы чувствуете себя в стрессе или переполненной эмоциями. Это не просто борьба со стрессом, беря под контроль страх вы освобождаете место для позитивных эмоций.

6. Сделайте для себя что-то особенное.

Да, побалуйте себя чем-то особенным, что обычно вы себе не позволяете. Научитесь быть самой себе любящей матерью, забота о себе – часть процесса восстановления, а праздники лучшее время чтобы обдумать свои планы на будущее.

Сделайте что-то, чего вы не делали раньше – взять класс по танго, научиться вязать или вышивать, попробовать приготовить новое блюдо – все это напомнит вам, что вы человек, который может меняться и узнавать новое.

7. Установите цели для своего процесса восстановления и цените все сделанное вами на этом пути.

Один из лучших способов разомкнуть замкнутый круг переживаний – это двигаться в новом направлении; ставить достижимые цели для себя – один из способов разогреть свой умственный и эмоциональный двигатель.

Исследования показывают, что записывать свои цели по старинке – да-да, я имею в виду ручку и бумагу – не только мотивирует вас не просто о них думать, но также проясняет для вас самих ваши намерения.

Это могут быть личные цели по преодолению детских травм, например, яснее осознавать свои потребности, оборвать замкнутый круг выученных реакций, чтобы не выходить из себя сразу при появлении знакомых триггеров, перестать пытаться постоянно угождать окружающим.

Лучше оставить эти банальности про «похудею в новом году» и «буду есть более здоровую пищу прямо с первого января». Пришло время стать более внимательным садоводом к своему внутреннему саду.

Пришло время научиться наслаждаться своей собственной компанией и острее ощущать моменты радости. Как только вы будете стараться больше на них фокусироваться, то, возможно, удивитесь, как много их вокруг вас. опубликовано econet

Автор: Peg Streep

Перевод: Юлия Лапина

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