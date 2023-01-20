9 самых ОПАСНЫХ слов для женщины

Одни из самых опасных заявлений, которое только мужчина может услышать от женщины.

Одни из самых опасных заявлений, которое только мужчина может услышать от женщины.

"Все хорошо"

"Ну и прекрасно!"

Это слово женщины обычно используют в самом конце спора – когда они правы, а вам нужно заткнуться.

"Я быстро! Пять минут!"

Эта фраза может трактоваться двояко. Если женщина произнесла ее до того, как начать готовиться к выходу из дома, "пять минут" приравнивается к получасу. А вот если вам дали только пять минут, чтобы досмотреть первый тайм футбольного матча перед тем, как начать "помогать по дому", будьте уверены – это будут ровно пять минут!

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"Ничего не случилось"

А вот это уже затишье перед бурей. Это "ничего" явно что-то означает, так что будьте начеку. Ссоры, которые начинаются с "ничего не случилось", обычно заканчиваются "прекрасно" (см. п.1).

"Ну-ну, продолжай"

Это – вызов, а не разрешение. Так что ни в коем случае не продолжайте!

Тяжелый громкий вздох

Это невербальное заявление часто неправильно понимается мужчинами. Громкий вздох означает примерно следующее: она считает вас полным кретином и не понимает, почему вообще тратит время на то, чтобы стоять тут и спорить с вами ни о чем (см. п. 3).

"Все хорошо"

Одно из самых опасных заявлений, которое только мужчина может услышать от женщины. "Все хорошо" означает, что она берет тайм-аут, чтобы придумать, когда и каким образом вы поплатитесь за свою ошибку.

"Спасибо"

Если женщина сказала вам спасибо, не спрашивайте за что. Просто скажите ей – "не за что". Есть, правда, тонкий момент: если вместо простого "спасибо" вы услышите "спасибо большое!"( с ударением на слово "большое"), то должны тут же заметить тонкий сарказм, звучащий в ее голосе. После этого ни за что на свете не говорите "не за что". Иначе получится "неважно" (см. далее).

"Неважно"

Это – изящный женский способ послать мужчину туда, куда Макар телят не гонял.

"Не беспокойся, я сама..."

Еще одно угрожающее заявление, чаще всего говорится в тот момент, когда женщина уже несколько раз попросила мужчину что-то сделать (выбросить мусор, собрать валяющиеся по дому носки, прибить гвоздь), обнаружила, что он даже не привстал с кресла, и начала делать все сама. Позднее эта ситуация выльется в глупый мужской вопрос "Что не так?" и женский ответ под номером 3.опубликовано econet

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