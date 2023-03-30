Базовые эмоции: место, где высшие психические процессы встречаются с нейрофизиологией

В вопросе эмоций психологи и физиологи еще далеки от полного понимания. Вопросов больше, чем ответов. Но, по крайней мере, контуры проблемы обозначены явственно, и у нас уж есть повод для рассуждений.

До сих пор не существует единой интегральной теории психической деятельности. Психологи сверху, физиологи снизу все еще сверлят тоннели навстречу другу, и вроде как даже какой-то просвет наметился, но до окончательного решения еще ой как далеко. Между тем, некоторые составляющие психической деятельности уже сейчас начинают проясняться.

Например - эмоции. В этом вопросе мы также далеки от полного понимания. Вопросов все еще больше, чем ответов. Но, по крайней мере, контуры проблемы обозначены явственно, и у нас уж есть повод для рассуждений.

Эмоции —корни души

Не существует единого определения эмоции, поэтому давайте будет рассматривать под этим все эмоциональные процессы в их интуитивном понимании, т.е. как субъективно окрашенные реакции и состояния. Эмоции бывают базовые и сложные. Базовые это биология, сложные эмоции получаются из базовых и социально обусловлены.

Тут нас интересуют базовые, потому что это самые корни души, это место, где высшие психические процессы встречаются с нейрофизиологией. Сколько конкретно существует базовых эмоций и какие именно они,- опять же, вопрос темный (ка к и все в этой теме). Классическая, аж 1972-го года, классификация Ekman, в последствии доработанная Plutchik. Набор из 5 штук. В дальнейшем Ekman добавил еще «изумление», а еще позже вовсе расширил до 17 наименований. Prinz в 2004 выделял 9 категорий. Но я предлагаю рассматривать старую - злую «большую пятерку».



Базовые эмоции:

Страх, гнев, печаль, счастье и отвращение.

Как видите, «условно-положительное» в списке только «счастье». Но это нормально, их не для нашего удовольствия придумали, а для дела. У матушки-природы это обычная педагогическая практика - лучшее поощрение это прекращение наказания. Она со всеми так, ничего личного. 4 разных кнута и 1 пряник.

Страх/гнев.

Вернее сказать - агрессия и избегание. Основа основ. Простейший аффект. Есть у человека, есть у землеройки, есть у всех. Fight-or-flight_response. Я еда-я убегаю, я ем- я догоняю. Агрессия и страх живут в миндалинах мозга.

За формирование агрессивного аффекта отвечает корково-медиальный слой миндалины, за испуг – центральные базальные ядра. Хомячкам раздражали кору миндалин, хомячки от этого становились злые и боевитые. Есть люди, у которых по разным причинам подавлено функционирование базальных узлов в amygdala, они при этом гораздо меньше, либо вовсе не чувствуют страха.

Потом уже, пройдя сложными путями через добавки и модификации лимбической системы и гипоталамуса, через фильтры передней поясничной извилины (Anterior cingulate cortex) и прочая прочая, - в итоге эти базовые эмоции расцветают в наших лобных долях всеми красно-желтыми цветами человеческого, слишком человеческого. Беспокойство, раздраженность, гнев. Возмущение, негодование, обида. Злость, ссора, огорчение. Бешенство, ярость, неистовство.

Возбуждение, напряжение, тревога. Нервозность, раздражительность, эмоциональная нестабильность. Озабоченность, беспокойство, пугливость. Испуг, страх, ужас, паника.

Счастье/печаль.

С ними уже сложнее. Это базовые системы поощрения и подавления. Удовлетворенность и неудовлетворенность. Это ключевые кнут&пряник в голове. Все правильно делаешь- вот тебе печенюшка от нейромедиаторов. Неправильно делаешь- получаешь по голове. Причем поощрения черта с два допросишься, а пинки и подзатыльники выдаются охотно и без ограничений (но это нормальная ситуация, я выше писал).

Рождаются в глубине древних отделов, в частности в покрышке среднего мозга и гиппокампе (Ventral tegmental area и Hippocampus). Растут и мужают в лимбической системе (Limbic system). Воздействуют через центры вознаграждения (Reward system). Бродят сложными серотониновыми и дофаминовыми путями. Мы о поощрении/подавлении узнаем, только когда отчеты в кору приходят.

После всех модификаций и реорганизаций из базовой удовлетворенности/неудовлетворенности вырастают все виды счастья, радости, экстаза, удовлетворения, завершенности, довольства, реализованности, энергичности и оптимизма. А также грусть, печаль, уныние, удурченность, подавленность, угнетенность, тоска, несчастье, безутешность, скорбь и меланхолия.

На разных этапах этого большого пути мы можем по своему желанию манипулировать происходящим с тем, чтобы получить на выходе желаемый результат. И путем последовательных мыслительных действий, и путем конролируемого поведения, и прямым воздействием на химию мозга через психоактивные вещества, лекарственной и/или наркотической природы. Тема эта прекрасно изучена и подробнейшим образом описана.

Отвращение.

Отвращение стоит несколько особняком. Это единственная базовая эмоция, характерная исключительно для человека. Наше ноу-хау. Живет в передней части островков Рейля (Anterior insula), на дне глубокой борозды между височной и лобной долями. По своему основному занятию этот участок мозга занимается формированием вкуса, но эволюция человека подбила инсулу посидеть и на раздаче эмоций. Зачем это было нужно- тут внятного мнения нет.

Я вот что думаю (с этого момента и далее пошло мое личное спекулятивное соло)

Где-то полтора миллиона лет назад, при переходе от австралопитеков к первым гоминидам (homo habilis, homo erectus), - в рацион наших предков пришел животный белок. Это было необходимо для прокорма растущего мозга, а белок дает 4-5 кратную экономию в пережевывании и пищеварении.

Согласно распространенному мнению, почти всю свою историю мы были полуденные падальщики.

Уверенные данные за активную охоту,- это уже неандертальцы и кроманьонцы, это тысяч 100 лет.

А в течении более чем миллиона лет люди до такого не доросли, это были мелкие шибзды, метр с кепкой, не умеющие делать метательных орудий, и не способные конкурировать с тогдашними хищниками,- крупными кошками, пещерными гиенами и волками. Так что для нас основным источником белка была падаль. Это тем более разумно, что пищеварительная система приматов вообще не особенно приспособлена для животного белка, поэтому гораздо легче переваривается естественным путем ферментированное (то бишь протухшее) мясо.

В кулинарии народов Крайнего Севера, в диете которых животный белок вынужденно занимает непропорционально большую долю - эта практика очень распространена даже сейчас. Но достоинства вкусного гнилого мяса принесли с собой и серьезные недостатки в виде резко возросших рисков пищевых токсикоинфекций. Кошки и собаки решают эту проблему без всякого ненужного чувства отвращения, но они хищники, и предки их хищники, и предки их предков тоже хищники, они шли к этому десятки миллионов лет, у них под это заточено обоняние, вкус и устойчивость к инфекциям/отравлению.

Человеку же для выживания потребовалось что-то, что быстро и надежно будет спасать его от поедания потенциально ядовитой пищи. Причем это нужно было собрать на коленке из подручных средств, за какие-то пару сотен тысяч лет. Так появилось отвращение, сильнейшая эмоция, способная по интенсивности соперничать с голодом, и останавливающая нас от поедания чего-то потенциально вредного. Это потом уже мы стали сильные и умные и больше не едим всякую каку (на самом деле, -едим конечно, ну да ладно, пропустим этот момент). Отвращение мы теперь используем для разных наших социальных нужд. Власть отвратительна как руки брадобрея и все такое. Но это уже так, лирика. В остальном- хорошая, годная базовая эмоция без дела простаивает. Жалко.



И пару слов про изумление. Многие относят изумление к базовым эмоциям, но тут я не согласен. Группа изумление-удивление-и прочее,- это все блок любопытства. Я не думаю, что любопытство можно отнести к эмоциям. Основа любопытства это поисковое поведение. Собственно любопытство - это лишь субьективный окрас и мотивация к поисковой активности. Возникает оно в передних ядрах гиппокампа, в тех же местах, где происходит первичная обработка пространственной ориентировки, сходятся моторные и проприоцептивные пути и зарождается двигательная активность. То есть, это вообще не эмоция, это поведенческий стереотип. Это уже потом, когда приходит пора сообщать сознанию о происходящем, мозг, чтобы мы не скучали, раскрашивает поведение эмоциями и поддает мотиваций.

Это, в принципе, хорошо. Потому что я всегда говорил и говорю.

Мы не властны над своими эмоциями, зато властны над своим поведением.

Таким образом, осознанно контролируя и направляя свое поисковое поведение, мы можем выбить из жадного на похвалу мозга множество замечательных и полезных бонусов, но об этом подробнее как-нибудь в другой раз.

Подводя итог. Кто о чем, а я всю ту же песнь на разные лады.

Чувства и эмоции, которые мы получаем на выходе, все то, что сознание способно отрефлексировать, то, что мы полагаем первичным и изначальным переживанием, идущем от самого сердца- это конечный продукт.

Все это в первичном виде зарождается во тьме ствола мозга. Этот сырой фарш разводим на гормонах, добавляем нейропептидов и нейромодуляторов, смешать, взболтать, дать отстояться. Провести многоступенчатую очистку, фильтрацию и модуляцию. Уложить в формочки социально и культурально обусловленных стандартов. Запаковать в яркую (или тусклую) обертку согласно личностным психологическим особенностям и склонностям клиента. Можно подавать.

Из всего списка мы головой отмечаем только стадию «можно подавать».

Это типа супермаркет. Мы приходим в супермаркет и там на рекламном стенде выгодно подсвеченные банки «тушенка свиная люкс», напрямую от производителя, с любовью из Любятово, чистый продукт от всего сердца. И мы такие думаем,- «ыыы, тушло, вот она, - реальность, данная нам в ощущениях, надо юзать». То, что вне нашего зрения осталась масса малоаппетитных стадий переработки и доставки, - это уже нас не касается. Мы получаем конечный продукт, кушайте не обляпайтесь.

Стоит ли обо всем этом знать? Да, думаю стоит. На это можно много как повлиять, и это можно много какими путями использовать к собственной пользе и выгоде. Но это уже совсем другая история. опубликовано econet

Автор Павел Бесчастнов

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