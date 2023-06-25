О тех, кто «бесится с жиру»

Для людей, далеких от психологии, личная терапия, тренинги, ретриты и прочее времяпрепровождение – это напрасная трата времени и денег. А если это происходит регулярно, то вообще все это приравнивается к сектантству. Так думают многие мои друзья и почти все родственники.

Для людей, далеких от психологии, многие вещи о которых я пишу, и еще большее количество вещей, которые я делаю, кажутся очень странными. Я думаю, что у вас точно найдется знакомый, который скажет, что личная терапия, тренинги, ретриты и прочее времяпрепровождение – это напрасная трата времени и денег. А если это происходит регулярно, то вообще все это приравнивается к сектантству. Так думают многие мои друзья и почти все родственники.

С жиру бесятся?!?

Итак, какие фразы чаще всего я слышу от скептически настроенных клиентов и их родственников?

Я слышу, что люди, пришедшие ко мне, либо слабаки, либо с жиру бесятся. Что мнительные и тревожные люди должны просто взять себя в руки и не забивать голову ерундой. Что психологи задурили им голову, чтобы вытянуть из них деньги. И вообще, наживаются на чужом горе. И что, поскольку я психотерапевт, то разговаривать со мной без толку, ибо у меня на все есть ответ. И что психологи вообще продажные люди, ибо дружат за деньги и занимаются проституцией души. И конечно же, все это не работает!

Итак, давайте разберемся детально...

Про слабаков

Я повторяла и повторяю, что люди, дошедшие до психотерапевта – это как раз очень сильные люди. Им хватило сил признать, что у них есть сложности, дойти и рассказать кому-то, а затем взять на себя ответственность за изменения. А потом работать, работать и работать, встречаясь со своими личными монстрами, тенями и тараканами. Не самый легкий выбор.

Им хватило силы пойти против той системы, в которой они живут. Поменять семейную систему и в конце концов свою судьбу. Для того, чтобы выдерживать свою растерянность, слезы и злость, нужно много сил. Те, кто пробовал, точно знают.

Про тех, кто с жиру бесится

Вот живет человек, и все у него есть. Квартира, машина, дача, семья и деньги. А он начинает "с жиру беситься". Ищет что-то, находит и неожиданно разводится с женой. Или женщина, которую полностью обеспечивает муж, походит-походит на тренинги, и внезапно хочет уйти от мужа. Ну не дура ли?

По мнению родителей, которые не хотят волноваться за свое чадо, это все полный кошмар и обморок! А что это значит для психотерапевта? Это значит, что в очередной раз становится явью мысль о том, что материальные блага очень важны, пока их нет. Их отсутствие может вызвать большое неудовольствие. Получение их поначалу принесет удовольствие. Но чем дальше, тем меньше. Деньги сами по себе не могут быть фактором удовольствия. А материальные вещи для людей, желающих заполнить ими внутреннюю пустоту, тоже на каком-то этапе перестают работать. Если нет внутреннего умения наслаждаться, никакой тур "все включено" не поможет. Если самооценка низкая, нужно очень много дорогих машин, чтобы ее поднять.

Если внутри живет маленькая напуганная девочка, она может выйти замуж за богатого дядю и платить ему за его заботу сексом, но рано или поздно нестыковки выплывут наружу.

Так что рано или поздно все эти люди оказываются там, где оказаться не ожидали: в постели с очередным любовником, в кабинете у онколога, в психиатрической больнице, в долговой тюрьме, в запое или где-то еще. Так почему бы не оказаться у психотерапевта? Там хотя бы есть надежда на то, что жизнь изменится. Это коротко про тех, кто бесится с жиру.

Про тех, кто должен взять себя в руки

Чаще всего так говорят людям депрессивным и тревожно-ипохондричным. Тем, кто часто пребывает в плохом настроении. Тем, кто все время о чем-то переживает и боится разных жизненных ситуаций. Но подумайте, что люди подразумевает под этим "взять себя в руки"? В российской культуре имеется в виду, что нужно либо терпеть, раздуваясь от напряжения, либо делать вид, что проблем не существует. То есть, увеличить контроль до невозможности. Что же бывает в таких ситуациях?

При повышенным контроле есть риск получить проблемы с шеей и артериальным давлением, онкологию в середине жизни, неожиданные панические атаки после тридцати и вполне ожиданные запои с потерей контроля. Запои, которые придется вставить в свое расписание. Это происходит потому, что сила действия равна силе противодействия. И чем больше сжимаешь, тем больше отдача. Так почему бы не разобраться в этом раньше, чем будет совсем плохо?



Про то, что психологи задурили голову

Вот это просто удивительно!

Человек идет, например, на курсы английского, и там ему помогают выучить язык. И все вокруг счастливы. Мамы, папы, мужья и даже бабушки. И никто не говорит, что ему там задурили голову новыми знаниями.

А когда человек идет к психотерапевту и получает от него какие-то знания, а затем пытается применять их, чтобы что-то поменять в жизни – это уже затуманенная голова. Почему же так?

Я думаю, что люди вокруг так бурно реагируют на новые психологические знания, потому что

это может поменять привычный уклад жизни

А не все к этому готовы. И если вдруг в процессе психотерапии забитый ребенок начал давать отпор подавляющему родителю, то это все психологи виноваты. Они жизнь в семье испортили!

И еще бывает так, что люди что-то узнают и потом начинают применять. Но применяют они это неумело. Прочли то-то и, не прожив и не проанализировав, сразу пытаются применить. И, конечно же, выходит коряво. Когда я училась на факультете менеджмента, нам говорили, что новые знания должны отлежаться годик перед тем, как их применять в своей фирме. Иначе фирма развалится. Семья и отношения – это тоже система, которая может развалиться, если бездумно сразу начать применять новые знания. И конечно же, виноваты будут психологи!

Про вытягивание денег

Есть, конечно, много разных специалистов. И, наверное, есть такие, которые обещают чудо и просят денег. А потом эти обещания не выполняют. Но знаете почему? Потому что невозможно выполнить обещания, данные другому человеку в отношении изменений в его жизни, если он сам не готов ничего менять.

Если человек платит деньги, выполняет все, что ему говорят, но не берет ответственность за свою жизнь, то все это не работает. И такая терапия кажется пустой тратой денег. И она будет таковой оставаться до тех пор, пока клиент уповает на терапевта. А грамотный терапевт сидит и ждет, пока человек вырастет и станет самостоятельным. И за это ожидание он берет деньги, ибо в такой ситуации не так-то просто сидеть и ждать. Иногда хочется начать спасать, а иногда хочется просто уйти и заняться своими делами. Но терапевт сидит и ждет. И возвращает свое внимание обратно в пространство терапии. И клиенту помогает возвращаться.

Про то, что терапевты наживаются на чужом горе

О том, как терапевты наживаются на чужом горе, уже тоже много чего написано. У людей беда, и им нужна помощь, а психотерапевтам только деньги подавай и приходи в кабинет вовремя. За то, что я не консультирую малознакомых людей по переписке в социальных сетях, меня винят многие эти самые незнакомые люди.

Но на кого будет похож психотерапевт, который начнет работать бесплатно?

Будут ли у него силы встречаться с этим самым людским горем?

На кого будет похож психотерапевт, который будет работать 24 часа в сутки и отвечать всем, кто без спросу вываливает на него свои проблемы в первом же сообщением в социальных сетях? На кого бы он ни был похож, я на этого кого-то быть похожей не хочу.

Да и вообще, вы представляете человека, который добровольно и бесплатно будет иметь дело с таким количеством человеческого горя

? Это либо мазохист, либо святой.

Лично я не тот ни этот.

Если ваш знакомый – психотерапевт, то с ним жить и разговаривать невозможно

Потому, что у него на все есть ответ и все вопросы с подвохом. Могу сказать на это вот что... Когда я была студенткой и только погружалась во все это, то мне везде мерещились проблемы и диагнозы. И говорить со мной правда было невозможно. Все мои вопросы были терапевтическими и раскапывающими какие-то переживания. До сих пор помню, как один мой бедолага-знакомый предложил подбросить меня до работы. После первых же моих вопросов он сильно пожалел о том, что решил мне помочь. Вот такой я была занудный психотерапевт до мозга костей. Но это время быстро прошло. Я очень быстро начала отличать работу от личной жизни. И перестала лечить знакомых без запроса.

Правда, и сейчас я могу в обычной жизни начать разговаривать психологическим языком. Это происходит в те моменты, когда мне сложно найти свои собственные слова. Но это не значит, что я говорю не искренне. Я просто знаю правильные слова, и они идут от сердца. Точно так же инженер-электрик знает, как починить поводку у себя дома. Его же никто не винит за это.

Так вот, и психотерапевты в обычной жизни обычные люди, если не приставать.

О проституции души

Что поделаешь, у любого грамотного специалиста душа – это инструмент для работы. Как и у актера или художника. Но работает не вся душа, а какая-то ее часть. Это похоже на дом с множеством комнат. В прихожую пускают многих. В гостиную избранных. В спальню – только самых близких на определенное время. А, скажем, в кабинет – никого. У обычных людей тоже есть такое деление, только они могут не отдавать себе в этом отчет. А вот когда работаешь с людьми, приходится отдавать. В общем, когда я на работе – это еще не вся я. Не надейтесь.

О том, что всё это не работает

Я практикую психотерапию с 2005 года, то есть 10-й год. И 9 лет из этого срока я хожу к одному и тому же терапевту. А еще езжу на интенсивы, провожу и посещаю тренинги, организую обучающие программы и все такое. Думаю, за это время у меня было около 1000 клиентов индивидуально и в группах. А на свою терапию и обучение я потратила столько денег, что давно можно было бы купить трехкомнатную квартиру. Так вот, я могу сказать, что без личной терапии я бы не смогла достичь того, что у меня есть сейчас. А если бы не было личной терапии, мне бы пришлось найти что-то еще, чтобы прочищать свои "авгиевы конюшни". Помириться с телом, лучше познакомиться с собой, решать проблемы с родителями и много чего ещё. Я же обычный человек. Так что для меня это очень хорошо работает. И кстати, несмотря на все расходы, квартиру мы все равно купили.

Путь у каждого свой. Я надеюсь, что этот текст поможет людям проще смотреть на обывательское представление о психотерапии. И выбрать свой способ познания мира. опубликовано econet

Автор: Аглая Датешидзе

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