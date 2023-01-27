Как перестать извиняться за все, что вы делаете

Многие из нас произносят слово «простите» автоматически, вне зависимости от того, сделали ли мы что-то плохое или нет. Эта безвредная на первый взгляд привычка может серьезно подорвать нашу самооценку, дать оправдание чужим нечестным поступкам и превратить нас в человека, которым легко манипулировать.

Многие из нас произносят слово «простите» автоматически, вне зависимости от того, сделали ли мы что-то плохое или нет. Эта безвредная на первый взгляд привычка может серьезно подорвать нашу самооценку, дать оправдание чужим нечестным поступкам и превратить нас в человека, которым легко манипулировать.



Нет ничего плохого в том, чтобы извиниться за свои промахи. Но когда слово «простите» становится вашим автоматическим ответом в ситуациях, когда вы чувствуете себя неуютно, это может стать проблемой.

Благодарность взамен вины и стыда – это хороший обмен

Например, я всегда извиняюсь, когда кто-то другой задевает меня в баре или клубе. Я немедленно делаю примирительный жест – поднимаю руки, как будто я сдаюсь, улыбаюсь и быстро говорю «простите», даже если на меня только что вылили половину моего бокала за 14 долларов. На самом деле я не испытываю вину, я испытываю раздражение, и я думаю, что вы знаете, о чем я говорю.

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Это «простите», которое срывается у нас с языка, не является извинением, мы говорим его, чтобы разрядить обстановку и избежать неловкой ситуации (женщина, которая сидит за мной в кафе и читает, что я пишу, говорит, что она абсолютно со мной согласна).



Лори Дешени считает, что наши извинения сигнализируют другому человеку, что мы берем на себя ответственность за случившееся. Тот человек в баре, который пролил на меня мой напиток, возможно подумал, что все случилось из-за меня (или мы были виноваты в равной степени), и что я идиот, который чуть не вылил свой бокал на его новые ботинки.

По большому счету, даже неважно, чья это была вина. Но чем больше извинения становятся вашей привычкой, тем чаще вы прибегаете к ним в ситуациях, которые действительно являются важными.



Лишние извинения сигнализирую о том, что вам легче быть бесконфликтным, чем честным. Со временем вы привыкаете к манипуляциям других людей, будь то на работе или дома.

Чрезмерные извинения также формируют у вас постоянное чувство вины и подрывают вашу самооценку. Вы не только сообщаете другим, что вы несете ответственность за все, что пошло не так, но вы убеждаете в этом себя. Сложно хорошо себя чувствовать, когда вы постоянно наступаете на грабли, которых вообще там быть не должно.

Классифицируйте свои извинения

Если вы поймали себя на том, что часто извиняетесь, не беспокойтесь. Отведите несколько секунд на саморефлексию. Задайте себе два простых вопроса, перед тем, как извиниться:



1. Я действительно сделал/сделала что-то не так?

2. И если нет, то – хочу ли я сказать, что виноват/виновата я?

Это упражнение занимает несколько секунд, но помогает нашему мозгу взглянуть на извинения по-другому. Со временем вы научитесь разделять ненужные и нужные извинения.

Поменяйте ваш «вокабуляр»

Если вам нужен легкий путь, чтобы поменять ваши «простите» на что-то другое, начните с используемых вами слов. «Простите» может быть словом-паразитом, как «ну» или «как бы», и от него можно избавиться. Лиза Вашингтон предлагает задуматься об обстоятельствах, в которых вы извиняетесь:



...тщательно проанализируете то, как вы говорите, и обратите внимание, с кем, за что, когда, где и как вы начинаете извиняться. Вы разговариваете с семьей, друзьями или коллегами?

Вы извиняетесь, чтобы избежать конфликта или вы берете чужую вину на себя? Нужно учитывать обстоятельства и обстановку, которые привели к вашим извинениям, чтобы понять, что стоит за вашей привычкой извиняться.



Чаще всего я извиняюсь перед незнакомыми людьми. Когда вы поймете, кто или что заставляет вас извиняться, вы сможете превратить эти неловкие моменты в стимул, который поможет вам формулировать новые фразы.

Например, когда я осознал свою привычку извиняться, вместо «простите», как в том случае в баре, я стал говорить «прошу прощения» (pardon me) или «извините» (excuse me). Я могу быть вежливым, но не испытывать чувство вины.

Задавайте вопросы, не извиняясь

Вопрос может стать источником извинений. Мы говорим: «Прости, что я спрашиваю». Донна Флэгг, автор книги Surviving Dreaded Conversation, предлагает такой механизм:



… вы не должны извиняться, если вы задаете вопрос или вам нужно прояснить ситуацию. Вам всего лишь нужно задать вопрос: «Не могли бы вы мне помочь / объяснить…?» или «Можете мне подсказать…» вместо «Извините, можно спросить…».

Превратите «Простите» в «Спасибо»

«Простите» может быть скрытым «Спасибо». Когда кто-то совершает поступок, который приносит пользу как вам, так и ему/ей, не извиняйтесь за то, что не вы совершили его. Просто скажите «спасибо».

По словам Джулианы Брайнс, когда ваш сосед/соседка по квартире вымыл/-а посуду, вместо того, чтобы извиняться, что не вы ее вымыли (что вынудит вашего соседа/соседку убеждать вас, что все в порядке), просто поблагодарите его/ее, что будет приятно ему/ей, вызовет чувство востребованности и желание заниматься домашними делами дальше. Но данный совет работает, если вы тоже выполняете свою часть обязанностей по дому, не забывайте об этом.

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«Спасибо» вместо «простите» работает во многих других ситуациях. Если вашу работу критикуют, вы можете поблагодарить критикующих вместо того, чтобы извиняться за то, во что вы вложили много труда. Если вы делитесь с кем-то своими чувствами, вы можете поблагодарить его/ее за то, что они выслушали/поняли вас, а не извиняться за свою откровенность. Я считаю, благодарность взамен вины и стыда – это хороший обмен.опубликовано econet

Автор Patrick Allan

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