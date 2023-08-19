Щедрость – основа процветания

Щедрость – это наше внимание и желание помогать другим людям, это намерение сделать что-то для другого бескорыстно, это доброе сердце, это желание дарить подарки и радовать.

Иначе говоря, это настроение отдавать что-то другим - это и есть изобилие. А что такое менталитет дефицита? Это когда у меня есть ощущение, что мне все должны – мои родственники, мои друзья, партнеры, мое государство. Я заметил одну интересную взаимосвязь: люди, которые имеют свободу в деньгах, зачастую щедрые, они открытые. Они готовы выслушать вас, помочь вам бескорыстно. Подвезти, например, куда-нибудь, не взяв с вас денег. У них свободная финансовая ситуация.

Изобилие — это настроение отдавать что-то другим

Люди же, не имеющие свободы в деньгах, считают, что все им кто-то чего-то не додал, все им должны. Такой глубинный дефицит. Они живут в постоянном напряжении о деньгах и имеют проблемы с финансами. Поэтому мы должны определиться, чего мы хотим для себя. Если мы хотим изобилия, то надо стать щедрым.

Но, нужно помнить, что когда начнут приходить деньги, эту щедрость надо подтвердить. И один из важных принципов здесь – это принцип религиозной десятины.

Когда появляются деньги, часть их нужно вкладывать в благотворительность. Если у вас нет денег, и вы не можете помочь финансово, главное иметь это намерение быть щедрым. Ведь щедрость может быть и в маленьких подарках, и в наших словах, и в своевременной поддержке. Когда появилась реальная материальная сила, нужно щедрость проявлять и на этом этапе, иначе это будет лицемерие с нашей стороны. Я щедрый, но нет-нет, не в деньгах. Иначе говоря, благотворительность – это некий очень важный принцип.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Если вы хотите очищать всю эту ситуацию энергетически и усиливать ее, обязательно нужны эти чистые, бескорыстные проекты. Просто что-то поддерживайте, не ожидая ничего взамен. Это просто ваш вклад. Итак, есть два типа людей. Есть щедрые люди и есть скупые люди. В данном случае мы сделаем классификацию всех живых существ по теме «Процветание». Какова же личностная ситуация щедрых людей и личностная ситуация скупых? Нас интересует кармический план ситуации.

Итак, щедрые люди делятся на две категории:

Первая – это люди, у которых богатства особого нет, но деньги к ним приходят сами собой, и мы можем это заметить. Человек живет в своей нише, не очень беспокоясь о материальном, но все равно у него есть все необходимое. Есть некая поддержка мироздания. И есть вторая категория щедрых людей – это большое богатство. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание на корень этого слова – «Бог». Энергия денег – это божественная энергия, она от Бога исходит. Если мы не научимся строить взаимоотношения с Богом, с Высшим началом, никогда энергия богатства не придет к нам. Это один сценарий.

Второй сценарий – если она и придет, то вместо того, чтобы доставить нам радость, она разрушит нашу жизнь. Потому что мы пытаемся эксплуатировать энергию, которая нам не принадлежит. Нам нужно строить отношения с Высшим началом через чистую мотивацию, через служение другим. Только с этими составляющими появляется большое богатство.

Теперь рассмотрим скупых людей. Мы с вами видим две ситуации.

Первая – это просто бедные люди. Они носят в себе менталитет дефицита. Они в положении жертвы находятся, всех обвиняют, всем недовольны, всем завидуют. Это настроение такое – глубокой обиженности на жизнь.

И вторая ситуация – это богатые люди, но они разрушают свою связь с энергией процветания. Это некая тонкая кармическая реакция, которую внешне мы можем не замечать. Просто потихонечку, не сразу.

Богатство может даже накапливаться, но на тонком плане будет уже другая тенденция. Их богатство просто как инерция прошлых заслуг, их былого благочестия. Но их скупость, их эгоизм и желание эксплуатировать других, оно последовательно все больше и больше на внутреннем плане разрушает эту ситуацию изобилия. Я уже говорил об этом сценарии. Такие люди непременно терпят финансовый крах и получают нищету в следующей жизни. Поэтому пусть вас не обманывает их внешнее благополучие. Если человек не пересмотрит свое сознание, он просто разрушит свое благосостояние.

Вот и вся кармическая схема. И я хотел бы сказать, почему есть люди щедрые, но небогатые. Это очень интересный момент. Все зависит на самом деле от уровня желаний. Если вы внимательно проанализируете жизнь этих людей, вы заметите, они богатства просто не хотят. Т.е. с кармической точки зрения у них может быть богатство, но они просто его не хотят. Или другая ситуация – это реакция за какие-то неблагочестивые поступки. Но, практикуя щедрость, они эти реакции преодолевают, искупая, таким образом, свое прошлое. Через какой-то момент эта ситуация обновится. И их кармическое ограничение в финансах исчезнет.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Я хочу вам рассказать пример одной моей знакомой женщины-психолога из Казахстана. Она делала анализ своих заказчиков и обнаружила одну интересную тенденцию. Несколько директоров очень крупных предприятий в Казахстане, которых она консультировала и знала их биографии, изменили уровень своего благосостояния, изменив намерение относительно денег. В советское время они были простыми инженерами в институтах, многие из них были очень благочестивыми людьми, помогали своим друзьям, встречали гостей, но, тем не менее, особого богатства не имели.

Сколько нужно было, столько приходило, но к большим деньгам они никогда не стремились. Потом перестройка, крах советской системы, разваливаются все эти НИИ, эти инженеры никому не нужны. И они понимают, что нужно защищать семьи, и идут в бизнес. И в течение года-полутора лет каждый из них раскручивается до руководителя крупного предприятия. Т.е. сначала ситуация была, когда особых желаний относительно богатства не было. Но внешняя ситуация меняется и они меняют свое намерение, они решают, что это нужно, и смотрите, как быстро этот кармический потенциал, который накоплен их сознанием, сразу проявляется. Просто возникло желание и сразу все это проявляется. Щедрость – основа процветания. опубликовано econet

Автор: Олег Гадецкий

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet