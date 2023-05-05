Настоящая женщина: Остерегайтесь подделок!

Прочитайте, пожалуйста, два следующих утверждения и выберите то, которое, на ваш взгляд, наиболее точно описывает женственность: Нежность, невинность, наивность, доверие к окружающему миру. Умение радоваться жизни и получать от нее удовольствие. Способность быть слабой и следовать за мужчиной, полагаться на него и принимать его. Создавать вокруг себя праздник, который будет радовать всех окружающих.

Сейчас очень модно стало говорить о женственности, как основном атрибуте настоящей Женщины. Интернет-пространство нашпиговано статьями о том, как стать настоящей женщиной. Но хорошо ли мы понимаем, что это такое.

Ответственность за себя

Прочитайте, пожалуйста, два следующих утверждения и выберите то, которое, на ваш взгляд, наиболее точно описывает женственность.

Нежность, невинность, наивность, доверие к окружающему миру. Умение радоваться жизни и получать от нее удовольствие. Способность быть слабой и следовать за мужчиной, полагаться на него и принимать его. Создавать вокруг себя праздник, который будет радовать всех окружающих.

Доброта, порядочность, верность. Умение проявлять заботу о членах своей семьи. Способность создавать уют и комфорт. Стремление поддерживать, помогать своему мужчине, вдохновлять его и быть его «тихой гаванью».

На самом деле, все эти качества в той или иной степени свойственны той женщине, которую мы с уверенностью сможем назвать «настоящей и женственной». Это побочный продукт правильно организованной жизни зрелой, мудрой женщины.

И в основе этого лежит – умение брать ответственность за себя и свою жизнь

«Ну, уж нет!» – я прямо слышу ваше возмущение, ваш протест. «Хватит мне за все отвечать, это чисто мужское право и обязанность, а я девочка, я не хочу ни за что отвечать, а хочу платьице!»

Подождите протестовать, дорогие мои. Если вы дочитаете эту статью до конца, я уверена – вы согласитесь с моими словами.

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То, что мы называем «настоящей женщиной» - это, в первую очередь, состояние взрослого человека.

Конечно, мы все устали от роли «железных леди», которую нам навязал социум, долгое время внушавший, что женщина должна быть на равных с мужчиной – передовицей труда, боевой подругой, матерью-героиней. И нам хочется от всего этого откреститься, почувствовать себя слабыми и чтобы взяли на ручки. Украшать себя и выглядеть на миллион и чтобы восхищались! Кажется, вот оно – женское счастье.

Но на самом деле это жизнь маленькой девочки, ребенка. Умилительно наблюдать за парами, в которых мужчина закрывает от своей женщины своей широкой грудью весь враждебный мир, берет на себя всю ответственность за нее, за себя, за их семью и все, что с ними происходит – то есть, является папой.

Вот только это счастье шаткое. В таких отношениях часто женщина становится зависимой.

Она живет не своими желаниями и потребностями. И даже если ваш «папа» очень добрый и любящий, балует вас и потакает, вы не можете ничего сделать без него. Очень страшно порой видеть таких «девочек» в возрасте под сорок, которых папа поменял на другую «дочку» или умер (такие гиперответственные мужчины очень часто рано уходят из жизни – слишком тяжелую ношу несут на своих плечах). Эти женщины не умеют жить без мужчины. Они существуют только в паре с ним. Не многим удается наладить свою жизнь после такого.

Другая крайность – это женщина-мать. Она несет на себе весь груз домашних забот. Она встает по утрам раньше всех, чтобы собрать детей в школу, а мужа на работу. Она распоряжается всеми финансами, решает, когда будет сделан ремонт, куда семья поедет отдыхать и так далее.

У такой женщины все под контролем: хозяйство, муж, дети… Она полностью отдает себя семье, берет на себя заботу о благополучии близких. Она либо растворяется в близких, потакая их интересам, либо навязывает им свои ценности, изо всех сил «причиняя» близким добро. Излишне говорить, что отношения с мужчинами у таких женщин складываются сложно. Сильные мужчины из таких союзов бегут (им не нужна мама). Остаются только слабые, но даже очень доминирующая женщина не чувствует себя счастливой, если рядом с ней не мужчина, а тряпка.

Женщина-девочка, женщина-мать – это разные стороны одной и той же медали. Это проблемы с ответственностью. Девочка не берет никакой ответственности, в первую очередь, за свою жизнь. Мать берет ответственность за других. И то, и другое – неправильно.

Когда мы начинаем работать над женственностью, в первую очередь, мы учимся отвечать за себя.

Это целый комплекс навыков: умение чувствовать и реализовывать свои желания. Умение защищать свои границы. Пожалуйста, не путайте это с установкой «Я сама». Мы часто подменяем эти понятия. Вам не нужно превращаться в воинствующую амазонку. Вы просто будете главным управляющим в Вашей жизни. Вы не будете ждать, что кто-то сделает вас счастливой.

Вы будете создавать свое счастье: выбирать нужных мужчин, профессию, способы досуга, пути развития. Вы больше не будете жить в установке «кто-то виноват в том, что я несчастна». Вы будете выбирать людей, с которыми возможно построить счастье. Но не их руками, а вместе.

Вы не позволите себе жить в разрушающих отношениях, вы не будете тратить свою жизнь на решение чужих проблем, но и не проведете всю жизнь в томительном ожидании кого-то, кто придет и решит ваши собственные проблемы.

Ответственность за себя и свою жизнь, как это ни парадоксально, дает нам чувство защищенности и свободы.

Именно они формируют ту благодатную почву, на которой произрастают наши исконно женские качества. Наша внешняя и внутренняя красота расцветают. Нежность не переходит в инфантильность. Забота о близких не превращается в гиперопеку. Умение следовать за мужчиной не ставит вас в зависимость от отношений.опубликовано econet

Автор Людмила Круговых

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