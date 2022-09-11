Деньги — предмет обидчивый

Деньги — обидчивый предмет. Это потому, что большинство из нас, в определённой степени, связывают большую часть нашей самооценки и идентичности с нашей работой и количеством зарабатываемых средств. Это в буквальном смысле, рыночная оценка наших навыков и компетенции как человека, и поэтому мы все становимся немного заинтригованными и ёрзаем в креслах всякий раз, когда вопрос касается денежных знаков.

В один летний день группа недавних выпускников колледжей решила посетить своего любимого профессора. Выпускники закончили учёбу около года назад, и каждый из них жаждал поделиться своими открытиями о превратностях «реального мира», всеми разочарованиями и путаницей, которые пришли в их жизнь вместе с ним.

В течение дня выпускники жаловались своему профессору на то, как тяжела жизнь после колледжа. Они жаловались на долгие часы работы, требовательных начальников, конкуренцию на рынке труда и то, что всех вокруг волнуют только деньги, деньги, деньги.

Через некоторое время профессор встал и сделал кофе. Он достал шесть чашек, по одному для каждого ученика. Три из них были дешёвыми одноразовыми чашками, а три других сделаны из самого красивого фарфора. Затем он пригласил всех встать и помочь себе.

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Через несколько секунд начался торг. «Подождите, почему тебе должна достаться эта чашка?». «Нет, позволь мне взять её, я пришёл сюда». «Ни в коем случае, я пришёл сюда первым». Студенты смеялись и нежно обманывали друг друга. Тихая конкуренция среди друзей.

Когда дети наконец сели, профессор улыбнулся и сказал: "Видите? Это ваша проблема. Вы все спорите о том, кто из чего будет пить, когда все, что вам действительно нужно, это просто кофе.

Деньги не являются причиной богатства жизни - это эффект

Деньги — обидчивый предмет. Это потому, что большинство из нас, в определённой степени, связывают большую часть нашей самооценки и идентичности с нашей работой и количеством зарабатываемых средств. Это в буквальном смысле, рыночная оценка наших навыков и компетенции как человека, и поэтому мы все становимся немного заинтригованными и ёрзаем в креслах всякий раз, когда вопрос касается денежных знаков.

Но деньги — это просто произвольное обозначение ценности. Это не сама ценность.

В жизни много ценностей. Например, время. Знание. Счастье и другие положительные эмоции — одна из форм ценности. Деньги часто являются лишь средством взаимозаменяемости этих различных форм друг с другом.

Деньги не являются причиной богатства жизни. Это эффект. Точно так же, когда люди предполагают, что деньги являются причиной их проблем, они фактически ошибаются. Обычно деньги являются наиболее заметным эффектом их проблем.

Деньги текучи. Их значение становится понятным только тогда, когда приводится в действие. Поэтому деньги — это отражение ценностей и намерений владельца.

Большинство людей ошибаются, стремясь быть богатыми для того, чтобы обладать множеством вещей или достигать какой-то славы или статуса. Я мог бы потратить весь лимит на своей кредитной карте, покупая VIP-столы в Вегасе в течение всех выходных дней и делая селфи с Иванкой Трамп, но это не сделает меня богатым. Напротив, это сделало бы меня придурком и посмешищем.

Есть такая старая поговорка из Бойцовского клуба: «То, что вы владеете, в конечном итоге владеет вами». Материализм, в общем, является психологической ловушкой. Независимо от того, сколько вы владеете, сколько вы покупаете, сколько вы зарабатываете, болезнь больше никогда не уходит. Между тем, вы работаете дольше, принимая на себя большие риски, вкладывая в это всё больше и больше частей вашей жизни.

Деньги по сути своей нейтральны. Это просто сосуд для обмена опытом между двумя людьми. Вы зарабатываете деньги, создавая опыт для других. Затем вы отдаёте свои деньги другим, чтобы получить опыт взамен.

Даже когда вы покупаете какой-то материал, например, спортивный автомобиль или бриллиантовое ожерелье, вы не просто покупаете физические товары, вы покупаете опыт вождения этого автомобиля или ношения этого ожерелья. Вы покупаете опыт владения, скорости или социального статуса, который связан с ним. Вы покупаете этот орнамент для своей идентичности, осознание владения и использования этой вещи, и понимание того, делает ли оно вас счастливым или нет.

Вероятно, большая часть ценности любой покупки не измеряется в деньгах.

Когда вы покупаете еду, то, в некотором смысле, покупаете опыт сытости. Вы приобретаете своё собственное временное здоровье и счастье. Когда вы покупаете поездку со своей семьёй, то приобретаете возможность испытать что-то новое вместе и укрепить свои отношения друг с другом. Когда вы покупаете новый костюм для работы, вы не просто приобретаете ткань или бренд, вы покупаете социальные сигналы, которые вы вкладываете в себя, демонстрируя, что относитесь к себе серьёзно и на вас могут полагаться другие.

Дело не в вещах. Это материал для определённого опыта. Все, на что вы тратите деньги, это просто опыт.

Поскольку деньги — это обмен опытом, деньги часто приводят к циклам опыта: мы отказываемся от одного (отрицательного) опыта, чтобы заработать деньги, на которые затем приобретаем противоположный (положительный) опыт. Как только деньги иссякнут, мы снова возвращаемся к негативному опыту, и цикл начинается снова.

Стресс-циклы. Некоторые люди зарабатывают деньги благодаря большому стрессу. Они работают на высоком уровне или в роли, где подвергаются постоянной критике или угрозе. Затем они тратят свои деньги в первую очередь на снятие стресса, чтобы компенсировать тяжесть их работы. Эти люди оказываются в постоянном цикле генерации и снятия стресса, в то же время не приобретая большого богатства.

Эго-циклы. Некоторые люди работают в средах, где чувствуют себя бессильными, несущественными или бесполезными. Затем эти люди снимают свою неуверенность, тратя деньги на поверхностные символы статуса. Они зарабатывают свои деньги благодаря опасности, а затем тратят их на подавление неуверенности, поэтому никогда не приобретают богатства.

Циклы Боли. Ряд людей действительно причиняют себе боль, чтобы зарабатывать на жизнь. Это может быть физическая боль (профессиональная борьба, глотание шпаги), или это может быть эмоциональное/психологическое страдание (секс-работа, унизительные рабочие места, грубые начальники или коллеги). Эти люди затем тратят свои деньги на облегчение боли — алкоголь, наркотики и другие зависимости.

Истинное богатство возникает, когда способ, которым мы тратим наши деньги — не просто компенсация того, как их зарабатываем, а когда способ заработать деньги и то, как мы их тратим выравниваются друг с другом — когда наши деньги заработаны положительным опытом и потрачены на другие положительные переживания.

Люди, которые попадают в эти жизненные циклы со своими деньгами, вскоре становятся рабами денег. Они начинают видеть деньги как единственную цель их жизни. Это становится их мотивацией.

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Как только это произойдёт, вы больше не владеете своими деньгами; ваши деньги владеют вами. Не они, а вы теперь валюта, и деньги будут тратить вас столько, сколько смогут, пока вы не вырвитесь из этого порочного круга или не умрёте.

Способ ухода из этих циклов, способ избежать бесконечной погони за долларом и способ создания подлинного богатства — это прекратить использовать деньги в качестве вашего показателя успеха.

Так же, как есть много определений для ценности, есть много определений успеха. Деньги часто являются средством к успеху, но редко это и есть сам успех.

Реальная ценность денег возникает, когда мы используем их как инструмент для нашего успеха, а не как самоцель. Когда мы пытаемся достичь опыта и ценностей, которые считаем более важными. Когда мы используем их для создания инновационного бизнеса, когда они подпитывают наше творчество или наполняют наше сообщество, когда они поддерживают нашу семью, любовь к нашим друзьям или обеспечивают наше личное здоровье и удовлетворение.

Реальная ценность денег возникает, когда мы смотрим за их пределы и видим себя лучше, ценнее, чем есть в данный момент. Когда речь идёт не о накоплении материала, а о принятии опыта. Когда речь идёт не о кружке, а о кофе, который в ней".опубликовано econet.ru

Автор Марк Мэнсон

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