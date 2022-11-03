Михаил Литвак: если у человека чрезмерно высокий уровень притязаний, то у него низкая самооценка

Эрик Берн считал, что от сформированных родителями позиций зависит стиль жизни и жизненный план, который он назвал «сценарием». Этот сценарий, обычно неосознаваемый, и ведет человека к его судьбе.

В свое время, чтобы не запутаться в многообразии черт характера, Эрик Берн, известный калифорнийский психотерапевт, предложил описывать характер по трем параметрам:

«Я» (отношение к себе),

«ВЫ» (отношение к близким),

«ОНИ» (отношение к людям вообще).

Кодируется отношение знаками «плюс» (благополучие) и «минус» (неблагополучие). Берн справедливо считал, что от этих сформированных родителями позиций зависит стиль жизни и жизненный план, который он назвал «сценарием». Этот сценарий, обычно неосознаваемый, и ведет человека к его судьбе.

Структура характера

Я ввел еще одну позицию — «ТРУД», отношение к предметной деятельности, и мне кажется, что это дополнение сделало картину характера более полной. С моей точки зрения, это принципиальное дополнение. Подход Берна позволяет выделить 16 вариантов стабильного характера; новый подход — 64. Это только стабильных. Более точное определение структуры характера делает более точными и рекомендации по его коррекции.

Таким образом осуществляется индивидуальный подход психолога или врача к своим подопечным.

При самостоятельной работе человек план работы над собой может сделать практически точным, примерно так, как шьет нам хороший портной костюм точно по фигуре. Здесь это еще более важно. Ведь речь идет о судьбе! Кроме того, такой подход во время психологической коррекции и психотерапевтической работе смещает акцент с воздействий на характер на творческую деятельность. Человек не только узнает что-то плохое о себе, что нужно исправить, но еще и чему-то обучается. В процессе эффективной трудовой деятельности он понимает, как ладить с людьми. Меняется позиция «ВЫ». Если деятельность эффективна, то стабилизируется самооценка, происходит коррекция позиции «Я».

Если деятельность эффективна, она постепенно расширяется и требует вовлечения в нее все большего количества людей, происходит коррекция позиции «ОНИ».

Только в процессе длительной совместной эффективной трудовой деятельности начинает исчезать сословная, национальная, возрастная, половая и прочая рознь.

Правильное воспитание сохраняет плюс во всех четырех позициях. Формирование же личностного комплекса, социогена, происходит под влиянием неверного воспитания, когда начинают появляться минусы в тех или иных позициях. В этом случае человек поступает не в силу обстоятельств, а под действием этого социогена.

Как биоген определяет физический облик, так и социоген определяет судьбу. И если она вам не нравится, следует изменить свой социоген. Проделайте такую работу, и вы достигнете удачи. Я не могу считать счастливым того, кто заработал миллионы и одновременно язву желудка, кто добился успеха и авторитета путем неимоверных усилий, ибо с позиций современной психологии и счастье, и успех, и авторитет являются побочными продуктами правильно организованной жизни.

А теперь обо всем этом расскажу более подробно. Итак, знак «плюс» означает благополучие в позиции.

При «Я+» человек воспринимает себя как благополучную личность. При «Я+» человек воспринимает и ведет себя как благополучная личность. При успехе он отдает должное своим усилиям, неудачи не делают его пассивным, и он предпринимает следующую попытку для достижения своей цели. Окончательный алгоритм его поведения с этой позицией зависит от того, с какими знаками других позиций она комбинируется, но в общем при этом имеется оптимистическая установка.

При «Я—» человек воспринимает и ведет себя так, как ведут себя плохо приспособленные, неблагополучные люди. Спои успехи он считает случайными. И даже в такие моменты его может посещать чувство неуверенности и непрочности успеха. Неудачи им воспринимаются как закономерное явление, которое должно случиться.

Активных попыток выйти из неблагоприятной ситуации он не предпринимает, подчиняясь жизненным обстоятельствам.

Следует подчеркнуть, что позиция отличается от самооценки. Первая формируется в раннем детстве и зачастую не осознается. Она достаточно стабильна, является основной характеристикой комплекса и с большим трудом поддается изменению. От нее зависит формирование остальных позиций. Самооценка же довольно часто обусловлена конкретной ситуацией.

Закономерность такова: если у человека чрезмерно высокий уровень притязаний, то у него низкая самооценка, и даже при наличии реальных успехов он будет чувствовать себя несчастным. Таково большинство больных неврозами.

Часто на занятиях групповой психотерапией одни люди ставят проблемы, которые не могут решить, и страдают от этого, а другие, сидящие тут же, чувствовали бы себя счастливыми, если бы у них эти проблемы были. Так, на одном моем занятии один пациент — руководитель отдела — жаловался, что не может решить некоторые вопросы, связанные с общением. Другой пациент, примерно равный с ним по возрасту и образованию, но находящийся на низовой работе, советовал ему что-то дельное. Дискуссия носила эмоциональный характер, и первый в сердцах сказал: «Вам, конечно, хорошо...» Второй мгновенно ответил: «Давайте поменяемся местами». Чрезмерность притязаний первого пациента сразу стала очевидной.

При «ВЫ+» человек в контактах с близкими осознанно или неосознанно апеллирует к их положительным качествам, считает их благополучными людьми. Это выражается дружелюбием, привязанностью, готовностью к примирению при недоразумениях, стремлением путем разумных уступок сохранить установившиеся связи. Недостатки своих партнеров он тоже видит, но относится к ним примерно как цветовод к розе: наслаждается ее запахом, красотой, но при этом старается не наткнуться на колючки и не пытается обламывать их.

При «ВЫ-» человек настроен на конфликт с членами своей микросреды, которые рассматриваются им как неблагополучные личности. Часто отмечается стремление перевоспитать своих близких. Такие люди склонны к ироническим замечаниям, чрезмерному критицизму, сарказму, придирчивости, готовы прекратить отношения и прервать эмоциональные связи даже по незначительному поводу. Ужиться с ними можно, только постоянно им уступая. В общении они, как правило, играют роль Преследователя. Если они выступают Избавителями, то отличаются скрытой агрессивностью. Это заботливые родители, все сами делающие за детей, которые растут неприспособленными к жизни; начальники, выполняющие всю ответственную работу сами, тем самым препятствуя росту своих подчиненных. Часто такие люди предлагают свои услуги, хотя их никто об этом не просит.

При «ОНИ+» личность расположена к новым контактам. Такие люди фиксируют внимание на достоинствах новых партнеров, дружелюбны и вступают в деловые отношения.

При «ОНИ—» отмечаются застенчивость, стремление избежать новых контактов. Внимание обращается прежде всего на недостатки в поступках и характере новых партнеров но общению. Адаптация в незнакомой обстановке проходит медленно.

При «ТРУД+» личность в своей деятельности ориентируется на сам процесс труда, учебы или игры. Деятельность у нее вызывает живой интерес и желание внести вой творческий вклад, приобрести навык, самосовершенствоваться. Материальные интересы при такой позиции на втором плане, хотя, как правило, такие люди преуспевают.

При «ТРУД—» у личности основным ориентиром в деятельности являются конкретные результаты труда (материальные или моральные). Отсюда постоянные поиски более выгодной работы, ожидание «настоящей» жизни после достижения результатов.

Появление минусов в одной из позиций гипертрофирует позитивное содержание других. Например, при исчезновении плюса в позиции «ВЫ» нередко происходит гипертрофия позитивного содержания «Я». Комплекс, в котором хотя бы в одной позиции появился минус, можно уподобить табуретке, у которой отпилили одну ножку, затем разрезали эту ножку на три части (часто неравные) и удлинили ими остальные ножки.

Из всего изложенного становится ясно, что благополучной можно считать личность, у которой во всех позициях знак «плюс». Это комплекс психического здоровья и стабильности. Только с ним можно быть счастливым. опубликовано econet.ru.

Автор: Михаил Литвак, отрывок из книги «Если хочешь быть счастливым»

рhoto Dariusz Klimczak

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