Окно Джохари: ЧТО вы не замечаете в себе

Во всём мире этот тест известен как один из способов познать себя, наладить общение с близкими или улучшить понимание в коллективе.
Окно Джохари показывает насколько хорошо человек знает самого себя и помогает понять то, как к нему относятся окружающие. Во всём мире этот тест известен как один из способов познать себя, наладить общение с близкими или улучшить понимание в коллективе.
Рис.1 «Окно Джохари».
4 зоны окна
Рис.2
Если мы начинаем прислушиваться к мнению других (рис.2) воспринимая ОС (обратную связь), то у нас появляется возможность изменить поведение, травмирующее других, что впоследствии может изменить их отношение к нам. Осознавая свои слепые пятна, мы можем останавливать свое «неконструктивное поведение».
И первый шаг – это признать, что оно есть и понять для чего оно служит (позитивное намерение), чтобы найти более экологичные способы удовлетворения потребностей (вокруг психологических потребностей все и крутится, так как они и обеспечивают наш уровень счастья).
Имея определенный образ «идеального себя», расходящийся с действительностью, мы тратим слишком много сил, чтобы казаться лучше и всячески отстаиваем (даже отвоевываем) «правильного себя». Этот образ «ложной обусловленной личности» не позволяет нам принять себя таким, какие мы есть, чтобы потом начать «работу над собой». И так как вся энергия уходит на поддержание этого «иллюзорного образа», то на что-то другое ее просто не остается. Жалобы на хроническую усталость и отсутствие сил являются косвенным доказательством того, что энергия направлена на борьбу с «ветреными мельницами-великанами».
Рис.3
Расширяя зону публичности (рис. 3) и признавая свое несовершенство, мы освобождаем энергию, чтобы научиться тому, чего нам не хватает. Естественно нужны цели, чтобы понять чему именно стоит научиться! И постепенно мы становимся тем, кем мы являемся, разрешая себе быть собой, что и является основной идеей личностного роста.
Рис. 4
И возможно Вы заметили (рис. 4), что зона непознанного (черный ящик) уменьшается автоматически с расширением границ явного и публичного.
Это происходит тогда, когда мы снимаем «маски» и приближаемся к себе настоящему, когда мы открыты к ОС (обратной связи) и готовы учиться тому, чего не умеем.
Вы спросите – А что же в этом черном ящике?
А там живет Ваш «внутренний ребенок», который дает Вам энергию для творчества и созидания. И если Вы подружитесь с ним и начнете воспринимать его серьезно, давая ему место в жизни, оставите тщетные попытки его «повзрослеть», Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, жаждой познания и потоком настоящих эмоций, ведущих к той жизни, которую хочется жить.
Признание своих потребностей не как слабостей, а как особенностей, ведет к истинной свободе.
И Вы спросите: «Как? Есть ли рецепт личностного роста?». Он есть и состоит из простых стратегий, а именно:
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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