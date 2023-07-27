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Окно Джохари: ЧТО вы не замечаете в себе

Источник: ecoach.by 27 июля 2023 5934
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Во всём мире этот тест известен как один из способов познать себя, наладить общение с близкими или улучшить понимание в коллективе.

Окно Джохари: ЧТО вы не замечаете в себе

Окно Джохари показывает насколько хорошо человек знает самого себя и помогает понять то, как к нему относятся окружающие. Во всём мире этот тест известен как один из способов познать себя, наладить общение с близкими или улучшить понимание в коллективе. 

Модель личностного роста 

Рис.1 «Окно Джохари».

Окно Джохари: ЧТО вы не замечаете в себе

 4 зоны окна

  • Явное/публичное – то, что знаю я о себе и знают другие обо мне.
  • Скрыто от других – то, что я пытаюсь скрыть от других, так как это не соответствует моему «идеальному образу себя».
  • «Слепое пятно» - то, что я не знаю (не замечаю) в себе, но окружающим это очевидно.
  • «Черный ящик» - то, что скрыто и от меня и от других, что-то очень глубокое и неосознанное, что управляет моей жизнью и является механизмом моего выживания.

Рис.2

Окно Джохари: ЧТО вы не замечаете в себе

Если мы начинаем прислушиваться к мнению других (рис.2) воспринимая ОС (обратную связь), то у нас появляется возможность изменить поведение, травмирующее других, что впоследствии может изменить их отношение к нам. Осознавая свои слепые пятна, мы можем останавливать свое «неконструктивное поведение».

И первый шаг – это признать, что оно есть и понять для чего оно служит (позитивное намерение), чтобы найти более экологичные способы удовлетворения потребностей (вокруг психологических потребностей все и крутится, так как они и обеспечивают наш уровень счастья).

Имея определенный образ «идеального себя», расходящийся с действительностью, мы тратим слишком много сил, чтобы казаться лучше и всячески отстаиваем (даже отвоевываем) «правильного себя». Этот образ «ложной обусловленной личности» не позволяет нам принять себя таким, какие мы есть, чтобы потом начать «работу над собой». И так как вся энергия уходит на поддержание этого «иллюзорного образа», то на что-то другое ее просто не остается. Жалобы на хроническую усталость и отсутствие сил являются косвенным доказательством того, что энергия направлена на борьбу с «ветреными мельницами-великанами».

Рис.3

Окно Джохари: ЧТО вы не замечаете в себе

Расширяя зону публичности (рис. 3) и признавая свое несовершенство, мы освобождаем энергию, чтобы научиться тому, чего нам не хватает. Естественно нужны цели, чтобы понять чему именно стоит научиться! И постепенно мы становимся тем, кем мы являемся, разрешая себе быть собой, что и является основной идеей личностного роста.

Рис. 4

Окно Джохари: ЧТО вы не замечаете в себе

И возможно Вы заметили (рис. 4), что зона непознанного (черный ящик) уменьшается автоматически с расширением границ явного и публичного.

Это происходит тогда, когда мы снимаем «маски» и приближаемся к себе настоящему, когда мы открыты к ОС (обратной связи) и готовы учиться тому, чего не умеем.

Вы спросите – А что же в этом черном ящике?

А  там живет Ваш «внутренний ребенок», который дает Вам энергию для творчества и созидания. И если Вы подружитесь с ним и начнете воспринимать его серьезно, давая ему место в жизни, оставите тщетные попытки его «повзрослеть», Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, жаждой познания и потоком настоящих эмоций, ведущих к той жизни, которую хочется жить.

Признание своих потребностей не как слабостей, а как особенностей, ведет к истинной свободе.

И Вы спросите: «Как? Есть ли рецепт личностного роста?». Он есть и состоит из простых стратегий, а именно:

  • Формирование навыка самонаблюдения – научиться замечать паттерны, поддерживающие «ложную личность»
  • Знание глубинных механизмов, психологических потребностей и собственных эмоций, которые позволят остановить деструктивные модели поведения и изменить их, задействовав свои сильные стороны и успешные стратегии
  • Научиться осознавать свои шаблоны мышления и поведения, отлавливая ограничивающие убеждения и формируя новые, поддерживающие, ведущие к «позитивной личности»
  • Расширение возможного выбора действий, вплоть до противоположного, создает условия, в которых Вы задействуете более совершенные модели поведения, вместо «паттернов выживания»(бей, беги, замри), что открывает новые горизонты неограниченных личностных возможностей.
  • Взятие 100% ответственности за свою жизнь снимает ожидания от других и прекращает поиск виноватых. А впоследствии, делает Вас капитаном своего корабля с полными парусами и «7 фунтами под килем».опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология личностный рост жизнь сознание успех

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