Ода тридцатилетней женщине

К тридцати годам многие женщины наконец-то чувствуют себя вполне оперившимися. К этому возрасту многие комплексы, свойственные молодости, преодолеваются.

Самое большое и неприятное приключение – это отсутствие всяких приключений

О кризисе тридцати лет у женщин написано много и подробно. Однако большинство популярных статей скорее фиксируют не «кризис» в его истинном понимании, как полный опасности шанс, а некоторую депрессивность, упадочность и уныние.

Вместе с тем, кризис – это то, что необходимо всем, без него нет роста.

Короче говоря, нужно разделять кризисное состояние (которое может включать между тем и признаки депрессии, и страхи, и разочарования) и состояния потери надежды и уныния.

Я же хочу поговорить о возрасте тридцати лет с позитивной стороны.

Негативная известна: разочарования, дефициты, не оправданные ожидания, страхи за будущее. Но есть и другая картина, очень даже приятная. Позитивные аспекты этого возраста отмечают не так мало женщин. И нужно сказать, что истории жизни этих женщин различны.

К тридцати годам многие женщины наконец-то чувствуют себя вполне оперившимися. К этому возрасту многие комплексы, свойственные молодости, преодолеваются.

Уходит угловатость, ненужная нагловатость, бравада, прячущая жуткую стеснительность.

Робкие превращаются в мягких, традиционно женственных.

Упрямые и властные – в игривых кошек, умело маскирующих свои истинные помыслы «на ваш счет» и добивающихся своего более легко и непринужденно.

По большей части тридцатилетние уже испробовали всевозможные цвета волос, стрижек, мейк-апов, стилей в одежде и пришли к какому-то наиболее комфортному образу себя. Происходит принятие своих несовершенств, которые умелые руки превращают в изюминку.

Стыд за свое внешнее несовершенство сменяется мягким сожалением, не способным портить настроение при каждом случайном отражении в зеркальной поверхности. Приходит понимание, что идеалы 90-60-90 не достижимы, даже если умереть от голода и физических нагрузок, и женщина отпускает идеал, стремясь уже не сколько прослыть первой красавицей, а женщиной, которая хорошо выглядит.

На место иллюзий, которые породили немало душевных драм, приходит трезвая оценка реального положения вещей. Эмоции становятся более подконтрольными, появляется истинная дамская грация и красота. Нет необходимости рисовать изо всех сил восьмерку бедрами при ходьбе, женщина чувствует как плавно и непринужденно бедра движутся без всяких специальных усилий.

К этому времени мужская психология становится более-менее понятной, как собственно и женская, что снимает многие вопросы, волновавшие женщину ранее.

Отношения с родителями стабилизируются, так как каждый живет своей жизнью. В профессиональном плане тридцатилетний возраст может для одних стать интересным стартом, для других – началом карьерного расцвета.

В отношениях с подругами и женщинами вообще доверительные акценты расставлены правильно, что позволяет избегать больших разочарований и обид. Кокетство знает, когда и где и ему стоит проявиться, а где ему следует замолчать, чтобы избежать ненужных претензий и обвинений. Сцены ревности уже не кажутся такими необходимыми в любовных отношениях и перестают терзать и портить настроение. До 30 лет женщина часто ещё не до конца раскована, не знает «тонкостей» своего тела, не получают удовлетворение от секса и просто имитируют оргазм.

К тридцати годам женщина наконец-то поняла, в чем её превосходство над мужчинами, ощущает свою прелесть и научилась доводить сексуальные игры до совершенства. Женщина к тридцати годам достигает внутренней сексуальности, становится максимально раскрепощенной, хорошо понимает желание партнера и старается не только получить удовольствие сама, но и чувствует, как сделать секс и взаимный оргазм головокружительным.

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Несмотря на скептицизм некоторых врачей – мол, лучше рожать до тридцати, – беременность в этом возрасте имеет свои преимущества. Для многих будущих матерей второй триместр беременности запомнится небывалым сексуальным аппетитом, и в этом нет ничего странного: повышение гормонального фона усиливает влечение.

Из разговора с моей приятельницей, подходящей к своему тридцатилетию:

- Раньше, мне нравились мужчины обязательно образованные, эрудированные, превосходящие меня интеллектуально.

- Какие тебе нравятся теперь?

- Те, которые обо мне заботятся.

Появляется понимание того, что по-настоящему ценно, а что нет. Что сказка, а что быль.

За что следует уважать мужчину, а за что следует презирать. В молодости часто достоинства не находят должной оценки, а то и вовсе обесцениваются, недостатки кажутся очаровательными и завораживающими. В тридцать женщине не так легко пустить пыль в глаза, использовать, разбить сердце.

Речь не о том, что сердце тридцатилетней закрыто, замуровано, спрятано за толщей льда.

Женщины, о которых я веду речь, относятся к своему сердцу с большим уважением и заботой и разбивать его легко не позволяют. Многие женщины, наслаждающие своим возрастом, говорят о том, что мир расширился. Стало понятно, что за пределами «этой работы», «этого мужчины», «этого города», «этой страны» есть другой мир, есть другая жизнь, есть другие люди. Большой мир, интересная жизнь, новые люди. И жизнь свою можно менять, не боятся рисковать, так как

самое большое неприятное приключение, которое может случиться в жизни, – это отсутствие всяких приключений.

Любите свой возраст и наслаждайтесь тем, что он дает! опубликовано econet

Автор: Амалия Макаренко

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