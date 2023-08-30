5 верных признаков, что у вас внутренний кризис

После 30-35 лет наши глубинные чувства начинают проситься наружу. Суть кризиса в том, что на поверхность пытается прорваться наше истинное «Я», во всех своих прекрасных и ужасных проявлениях.

Это кризис или вам просто необходимо в отпуск?

Все мы иногда бываем не в духе, но речь пойдет не о плохом настроении и усталости. Мы поговорим о более серьезных вещах — о состоянии, когда наши глубинные чувства начинают проситься наружу.

Как правило, это происходит после 30-35 лет. Психологи говорят, что в этот период мы начинаем расставаться с «внутренним сторожем». Развязывается смелая, хотя часто неуклюжая, борьба с заложенными в нас положительными и отрицательными качествами, многие из которых ещё только предстоит обнаружить и принять.

Суть кризиса в том, что на поверхность пытается прорваться наше истинное «Я», во всех своих прекрасных и ужасных проявлениях. Чем больше мы сопротивляемся, тем более тяжёлые симптомы внутреннего кризиса нас поджидают: от резких перепадов настроения и депрессии до агрессивности и саморазрушения.

Единственный способ освободиться от страхов — погрузиться в темноту своего «Я» и изучить его.

Но для начала надо понять, действительно ли это кризис или вам просто необходимо в отпуск.

Признак 1. Тяготимся ролями

Каждая из привычных ролей, взятая отдельно, выглядит слишком узкой; любая структура в жизни воспринимается как ограничение. Чтобы ответить на вопрос «кто я?» больше недостаточно сказать «муж / жена / отец / мать / сын / дочь / начальник…». Нас больше не устраивают узкие профессиональные, экономические и другие рамки. Мы начинаем даже чувствовать скрытое раздражение, когда в нас видят лишь социальную роль и не видят человека. Это в нас зреет внутренняя потребность в интеграции.

Признак 2. Теряем мечту

Большинство людей освобождается от иллюзий относительно того, чего они реально смогли или ещё смогут достичь. «И это всё?» — спрашиваем мы себя, — «А где же тот супергерой, рок-звезда, супер-модель, нобелевский лауреат, директор холдинга и т.д., которым я мечтал стать?». Главное — не утонуть в жалости к себе, а вовремя пересмотреть свои жизненные цели. Важно достичь не идеального, а гармоничного «Я».

Настоящие проблемы с психикой (кризис) начинаются в том случае, когда человек отказывается переосмыслить юношеские мечты. Здоровая личность лучше признает, что ей уже никогда не стать президентом банка в крупном городе, и смирится с должностью менеджера отдела. Но не только смирится — она также начнёт наполнять жизнь новыми смыслами. Например, человек, который решает добровольно тренировать детскую команду в своём районе, тем самым делает выбор в пользу радости, а не депрессии.

Признак 3. Замечаем, что стареем

Обычно мы не видим признаков старости, когда смотрим на себя в зеркало, однако различаем их в окружающих. Так, встречаясь с бывшими одноклассниками, нас трогают не столько их успехи, сколько внешние перемены, свидетельствующие о возрасте. Когда мы видим, как ослабли наши родители, нас также посещает прозрение — мы уже не так молоды. Серьёзное психологическое потрясение для большинства людей — это смерть родителей, с которой многие сталкиваются в период с 35 до 45 лет. Человек вдруг осознаёт, что он больше не «ребёнок», он остался в мире один и теперь он сам на передовой.

Признак 4. Начинаем считать время

Молодым людям кажется, что впереди целая жизнь. В 35 люди теряют это ощущение, становится понятно, что время уходит. Возможно, мы не успеваем чего-то важного? Возможно, мы упускаем последний шанс, а скоро станет поздно? Все наши планы и представления о будущем соизмеряются с тем, сколько нам ещё предстоит прожить. Парадокс заключается в том, что после выхода из кризиса чувство апатии нас покидает, несмотря на то, что объективно времени остаётся ещё меньше. Однако мы вновь видим будущее в правильной перспективе, потому что к нам вернулась вера и появилась новая цель.

Признак 5. Боимся себя

Проблемы, которые не были решены на предыдущих этапах, теперь выходят на поверхность и мучают нас. Неожиданно всплывают даже забытые темы детства. Особенно нас терзают «неприглядные» аспекты нашего «Я», которые мы до этого тщательно скрывали от мира, — жадность, эгоизм, завистливость и пр.

Один 43-х-летний дизайнер так об этом сказал:

«За последний год я обнаружил, что подавлял в себе все те чувства, которые не принимал. Теперь они вышли на поверхность. Я не хочу больше им препятствовать. Я чувствую страх, зависть, жадность, желание соперничества — все эти так называемые плохие чувства. Я поражен, как упорно мы подавляем их в себе и не признаем нашу боль». опубликовано econet

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