Если от ребенка часто требуют интеллектуальных умений, к которым его мозг не готов, то ребенок оказывается загнанным в угол...

4 категории родителей, мечтающих о великих достижениях своих детей

Возрастной психолог Дэвид Элкинд, профессор Университета Тафс, разделил родителей, мечтающих о великих достижениях своих детей на 4 категории.

1. РОДИТЕЛИ-ГУРМАНЫ

Они сами достигли многого в жизни и хотят от детей не меньше.

2. РОДИТЕЛИ-ДИПЛОМАНТЫ

Так же, как гурманы, достигли многого, но любят создавать детям тепличные условия и уверены, что чем раньше начнется учебная подготовка, тем надежнее.

3. РОДИТЕЛИ-ОСВОБОДИТЕЛИ

Хотят обеспечить детей навыками физического выживания. Мир — место очень опасное. Чаще всего эти родители связаны с армией, полицией и т.п.

4. РОДИТЕЛИ ГЕНИЕВ

Финансово успешные, они с большим подозрением относятся к системам образования. И хотят отгородить детей от негативного влияния детских садов и особенно школ.

Все категории родителей относятся к гипервоспитывающим. И они добиваются интеллектуальных успехов детей в ущерб счастливому детству.

В различных исследованиях показано, что интенсивное интеллектуальное давление является непродуктивным.

Пример. Если от ребенка часто требуют интеллектуальных умений, к которым его мозг не готов, то он оказывается загнанным в угол. Мозг не справляется и снижает обороты, а не повышает.

В итоге дети учатся подтасовывать результаты, которые радуют родителей. Как цирковая собачка, которая как бы умеет считать.

Постепенно собственное любознательное поведение уходит на второй план, и ребенок перестает заниматься исследованиями мира, то есть учиться. Но соглашается со всеми претензиями родителей, обращенных к нему.опубликовано econet

Автор: Анна Скавитина

фото ©Julie Blackmon

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