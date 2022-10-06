Так цветную капусту вы еще не ели! 2 рецепта потрясающих салатов

В сыром виде цветная капуста даже вкуснее, чем варенная, и к тому же сохраняет все полезные свойства. Она полезная, сочная и хрустящая. А если еще добавить овощи и заправить соусом, то получиться не только полезно, но и невероятно вкусно. Такой raw рецепт будет полезен людям, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием. Салаты готовятся очень быстро и из продуктов, которые есть у каждой хозяйки.
В сыром виде цветная капуста даже вкуснее, чем варенная, и к тому же сохраняет все полезные свойства. Она полезная, сочная и хрустящая. А если еще добавить овощи и заправить соусом, то получиться не только полезно, но и невероятно вкусно.
Такой raw рецепт будет полезен людям, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием. Салаты готовятся очень быстро и из продуктов, которые есть у каждой хозяйки.
Давайте готовить!
Сочный свежий салат с нетривиальным вкусом
Ингредиенты:
цветная капуста - 500 гр
лук - 50 гр
огурец - 1 шт (небольшой)
укроп - 1 пучок
Соус:
домашний майонез - 70 г (рецепт приготовления домашнего майонеза можно почитать тут)
сметана - 70 г
соевый соус - 1 ст. л.
соль
перец
Как приготовить:
Цветную капусту необходимо вымыть и порезать на мелкие соцветия. И чем мельче порезать, тем лучше. Салат от этого только выигрывает - получается нежнее.
Далее режем лук и укроп. Порезать желательно очень мелко.
Потом режем огурец на мелкие кусочки.
Теперь приступим к соусу. Все компоненты для соуса в отдельной емкости тщательно перемешиваем до однородности. В соус можно добавить чеснок, предварительно измельченный, и другие специи на ваш вкус.
Все порезанные ингредиенты выкладываем в салатник и заправляем соусом. Хорошо перемешиваем. Если необходимо - посолить.
цветная капуста - 1 головка (небольшая)
помидоры - 2 шт. (крупных)
чеснок - 1 зубчик
домашний майонез - 2-3 ст.л.
соль - по вкусу
перец - по вкусу
Как приготовить:
Капусту цветную помыть и порезать на мелкие соцветия.
Помидоры режем кубиками.
Далее смешиваем ингредиенты и добавляем домашний майонез и аккуратно перемешиваем. При необходимости посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно добавить чеснок.
Салат готов! Ешьте на здоровье.
Приятного аппетита. Готовьте с любовью!econet.ru
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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