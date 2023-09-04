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Только ТЫ можешь ВСЕ изменить

Источник: self-razvitie.blogspot.com 04 сентября 2023 7062
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Можешь "воевать с окружающей действительностью" - по возможности, не вставая с дивана и так, чтобы действительность об этом не подозревала. Но не обманывай себя: это твой выбор.

Только ТЫ можешь ВСЕ изменить

Все границы ты ставишь себе сам

Не говори: "Я несчастлив в любви". Скажи: "Я не могу заинтересовать собой любимого". 

Не говори: "Меня предали". Скажи: "Я поверил тому, кому доверять не стоило, а он оказался сильнее и хитрее меня". 

Не говори: "Меня все время задвигают". Скажи: "Я позволяю с собой не считаться". 

Не говори: "Мне не повезло". Скажи: "Я допустил ошибку - и нужно понять, какую".

Не говори: "В наше время все деньги достаются жуликам". Скажи: "Я отказался от денег в пользу чего-то другого, а теперь в этом раскаиваюсь". 

Не говори: "Мое дело обречено на поражение". Скажи: "Я не хочу побеждать". 

Не говори: "Это нерешаемая проблема". Скажи: "Это проблема, с которой мне удобнее жить, чем без нее".

Не говори: "Я чужд этому отвратительному миру". Скажи: "Жизнь в этом мире требует сил и умений, которых у меня нет". 

Ты сам себе все это сделал. Все твои неприятности, неудачи, несчастья - это твой собственный выбор, либо творимый сейчас, либо сделанный когда-то в прошлом.

Все границы ты ставишь себе сам. И только ты сам можешь все изменить.

Или хотя бы попытаться. Это трудно. Это больно. Это грозит провалом.

Но и приносит высочайшее счастье. Это и есть жизнь. 

Только ТЫ можешь ВСЕ изменить

Можешь, конечно, сидеть и жаловаться на злых людей, неправильно устроенный мир, дурную карму. Можешь "воевать с окружающей действительностью" - по возможности, не вставая с дивана и так, чтобы действительность об этом не подозревала. Но не обманывай себя: это твой выбор.﻿ опубликовано econet

Автор: Яна Ярмоленко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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