Как НЕУДАЧА превращается в привычку

Привычка к неудаче по своей структуре точно такая же, как и привычка к утреннему кофе. Она приобретает черты ритуала.

Есть такая цитата, приписываемая С. Моэму: Если вы отказываетесь в жизни принимать любые вещи, кроме самых лучших, то очень часто именно их и получаете.

Все начинается с осознанности

Конечно же, ни один человек в мире не ответит сознательно, что он отказывается от лучшего! И вы, и я хотим только самого лучшего, хотим убрать все неудачи из своих жизненных сценариев.

Однако в реальности все выглядит несколько иначе. Неудачи случаются с каждым человеком – без этого никак не обойтись. Невозможно круглосуточно оставаться победителем во всех сферах жизни.

Когда речь идет о комплексе неудачника – это скорее о калибре, о масштабе неудач и об их количестве на единицу времени.

Неудачи нам необходимы для личностного и духовного роста. Они являются уроками, проходя через которые, мы обретаем мудрость и большую свободу выбора.

Неудачи могут стать привычным сценарием, по которому мы продолжаем действовать, Человеческий мозг устроен так, что ему проще действовать по привычным моделям и шаблонам. Если надо выбирать между действием или сценарием, который уже неоднократно повторялся, и между чем-то новым и непривычным, выбор будет сделан в пользу привычного.

Привычка к неудаче по своей структуре точно такая же, как и привычка к утреннему кофе. Она приобретает черты ритуала. И сама его повторяемость успокаивает, привносит элемент стабильности в изменчивый мир. Мир может рухнуть, но чашка кофе с утра – это святое, это неизменно, без нее день не начнется.

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Примерно так же работает и привычка к неудачным сценариям. Вся группа сдаст экзамен с первой попытки, но неудачник обязательно провалится. Скорее всего, он будет готов к этому: «Я так и знал!», «Все, как обычно!». И вот это «как обычно» успокаивает – мир привычен, в нем все понятно, как устроено. И самое главное – понятно, как в таком привычном мире жить.

Иногда таким людям задаешь провокационный вопрос: «Может быть, Вы просто привыкли к неудачам и без них уже не очень воспринимаете свою жизнь?».

В ответ обычно получаю бурю эмоций: как можно привыкнуть к плохому? Тем не менее, неудачи как привычка вовсе не такое уж и преувеличение…

К плохому мы привыкаем столь же быстро, как и к хорошему, и даже умеем рационально объяснить пользу от плохого… А иногда просто способ удовлетворения одной потребности незаметно для себя переносим на другую область и делаем это привычкой.

Как это работает? Поясню на простых примерах.

Любое первичное действие имеет четкую цель и является реакцией на острую потребность. Действие может быть в своей исходной области или быть перенесенным в другую область на основе ассоциативных связей и реакций.

Пример 1. Если чувство голода очень сильно и холодильник пуст, можно пожарить яичницу.

В этот конкретный момент – удовлетворение острой потребности голода – вряд ли стоит готовить фуа-гра.

В первый раз действие обладает четкой функциональностью. Если мы начинаем автоматически повторять старое действие в новых условиях, то функциональность утрачивается и превращается в ритуал или в привычку. Возможно, в новых условиях более адекватными были бы другие действия. Но привычная модель срабатывает автоматически, ведь затраты энергии на нее минимальны.

Сравните – на автомате пожарить ненавистную яичницу или заморачиваться на фуа-гра и неизвестно еще, что получится в результате… Побеждает яичница… 2 месяца подряд… Ритуал.

Пример 2. Для человека, которые не ел целые сутки – еда после 23:00 необходима, чтобы поддержать силы организма. В момент насыщения исчезает острое чувство голода, приходит расслабленность и покой. Тело запоминает: «Вот так можно перейти от сильного напряжения к чувству покоя и расслабления».

В следующий раз чувства голода может не быть, но в ситуации стресса есть напряжение, и тело помнит: достаточно поесть, чтобы желанная реакция расслабления наступила. И в 23:00 мы бредем к холодильнику не для того, чтобы справиться с голодом, а для того, чтобы снять тревожность и уснуть.

Так привычный инструмент для снятия напряжения (голода) переносится в другую область – для снятия стресса - и тоже может стать привычкой. Механизм того, как формируется «привычка к неудачам», очень похож.

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Пример 3. Маленький Вася остро хочет заслужить внимание мамы, которая все время занята на работе. В день школьных соревнований она приходит поболеть за сына. И вот у самой финишной прямой Вася падает, разбивает коленку и – проигрывает.

В этот момент вся любовь, поддержка и внимание мамы принадлежат ему на 100%. Чтобы утешить несчастного Васю, проигравшего забег, мама остаток дня посвящает ему.

Неудача позволила получить то, что очень хотел маленький мальчик. Возможно, способ был не тот? Но если подобные ситуации повторялись неоднократно, то способ закрепился и стал своего рода привычкой.

Примерно как еда после 23:00 для того, чтобы снять стресс и уснуть.

Изначально в первичной ситуации действие помогает человеку удовлетворить острую потребность. Затем этот способ получения желаемого либо переносится на другие области, либо закрепляется как самый простой и эффективный способ. И в новых условиях действие уже может быть не совсем адекватным, но – привычным, отвечающим какой-либо потребности.

Привычка к неудачам возможна лишь потому, что каждый раз в обмен на неудачу мы получаем что-то важное, значимое, чего не умеем получить другим способом.

Изменить привычку к неудаче возможно, если научить себя удовлетворять потребности другими способами. Например, получать любовь и внимание за успех, а расслабление в конце дня за счет ароматерапии вместо позднего ужина. Как вариант.

Безусловно, выстраивая модель работы с неудачами на гипотезе того, что неудача = привычка, я сильно упрощаю реальность. Однако все модели упрощают реальность и именно поэтому позволяют эффективно ее менять.

Важно понимать, что практически никто на сознательном уровне не получает удовольствия от неудачи и, конечно же, не призывает их на свою голову. Скорее можно услышать сакраментальную фразу: «Почему это со мной произошло? За что мне такое снова?».

На сознательном уровне каждый человек переживает горечь поражения, неприятность от неудачи, думает «Ну, что со мной не так?».

Барьеры перед полноценной жизнью часто находятся в бессознательном, поэтому люди никак не могут понять, что с ними не так. / М. Розен.

На сознательном уровне ребенок хочет выиграть школьное соревнование. А на бессознательном – он остро нуждается в любви и внимании мамы. И если для этого надо проиграть забег – значит, он пожертвует успехом ради материнской любви.

В жизни может происходить множество подобных или иных ситуаций, когда неудача становится платой за получение чего-то жизненно необходимо, ценного и важного. И тогда неудача – как способ получить это ценное и важное – становится своего рода привычкой. Или, если хотите, платой, которую мы не всегда осознаем.

Обычно то, чего мы хотим осознанно – лежит на поверхности, и при прямом вопросе на него легко ответить.

Так называемые вторичные выгоды – это подводная часть айсберга, они не всегда очевидны.

Есть отличная китайская пословица: Человек, который хочет передвинуть гору, начинает с того, что переносит мелкие камни.

Я не открою Вам большого секрета – все начинается с осознанности. Как только человек начинает осознавать какую-то область жизни, он может управлять ею.

Если мы говорим о том, что неудача может стать сформировавшейся привычкой получать желаемое не желаемым способом, то для того, чтобы сменить привычку – достаточно всего лишь найти более адекватный способ получать желаемое.

Например, в предыдущих примерах:

Чтобы утолить голод, не обязательно 60 дней подряд жарить яичницу на ужин.

Чтобы снять стресс, не обязательно есть после 23:00.

Чтобы мама обняла и пожалела, не обязательно проигрывать забег на школьном соревновании.

Существует множество способов удовлетворения потребностей (!) Главное – позволить себе заметить эти способы.опубликовано econet

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