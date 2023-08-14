Аарон Бек: 8 признаков невротической личности

Если хотя бы половина тут про вас - есть, о ЧЕМ подумать! Американский психиатр Аарон Бек, основатель когнитивной психотерапии, собрал признаки

Моральный кодекс невротика

Аарон Бек, американский психиатр, основатель когнитивной психотерапии, собрал признаки невротической личности. Если хотя бы половина тут про вас - есть, о чем подумать.

1. Чтобы я мог чувствовать себя счастливым, меня должны любить (принимать, восхищаться) все и всегда.

2. Чтобы быть счастливым, я должен быть удачливым во всех своих начинаниях.

3. Если я допускаю ошибку, значит, я глупый.

4. Если я не достиг вершины, то потерпел провал.

5. Как чудесно быть популярным, известным, богатым; как ужасно быть обычным, посредственным человеком.

6. Моя ценность как личности определяется тем, что думают обо мне другие люди.

7. Я не могу жить без любви. Если мой муж (жена, ребенок, любовник, начальник) меня не любят, я ни на что не годен, я ничтожество.

8. Если кто-то со мной не соглашается, значит, он не любит меня.

Поэтому…

я должен быть самым щедрым, тактичным, благородным, мужественным, самоотверженным и красивым.

я должен быть идеальным любовником, другом, родителем, учителем, студентом, супругом.

я должен справляться с любыми затруднениями легко и с полным самообладанием.

я должен всегда уметь быстро найти решение любой проблемы.

я никогда не должен страдать; я всегда должен быть счастливым и безмятежным.

я должен все знать , понимать и предвидеть.

я должен всегда владеть собой и управлять своими чувствами.

я всегда должен считать виновным себя; я не имею права причинять боль никогда и никому.

я никогда не должен испытывать усталости и боли.

я должен быть всегда на пике эффективности. опубликовано econet

Иллюстрации ©Daehyun Kim

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