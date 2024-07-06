Хитрости ИДЕАЛЬНОЙ жены

Главное, нужно понять и принять женщине – это то, что никогда мужчина не будет щебетать, не будет открыто восторгаться цветочками и птичками, не будет 24 часа в сутки наслаждаться домашним уютом и общением с вами, детьми.

Главное, нужно понять и принять женщине – это то, что никогда мужчина не будет щебетать, не будет открыто восторгаться цветочками и птичками, не будет 24 часа в сутки наслаждаться домашним уютом и общением с вами, детьми. Поэтому не требуйте от мужчины невозможного. Возьмите на себя ответственность за семью, поскольку от вас на 90% зависит, как сложатся отношения в браке, каким будет микроклимат в семье.

Женщина должна дозировать собственное упрямство

1. Воспитание чувств

Проявляйте нежность, даже если муж не отвечает тем же– он все равно замечает ваше отношение к нему. Очень многие женщины страдают от недостатка внимания со стороны мужа. И когда в семье появляется ребенок, целиком переключаются на него. Не допускайте этой серьезной ошибки. Да, мужчины более грубы от природы. Да, чаще всего они не умеют, стесняются быть ласковыми.

Но даже если муж неуклюж в своих чувствах, вы не должны демонстративно переносить нежность на ребенка. У него появятся ревность, озлобление, черствость. И он пойдет к другой за нежностью, потому что в жизни она ему тоже нужна. Будьте сами мягкой, ласковой, внимательной и исподволь подводите его к взаимному проявлению чувств.

Говорите: вот ты меня поцеловал, и у меня поднялось настроение. Вот ты заметил, какая у меня замечательная блузка, и я чувствую себя самой счастливой из женщин. Пусть он сказал это мимоходом, а вы все равно похвалите. Такие провокации, в хорошем смысле слова, очень полезны. В них нет назидательности, от которой мужчин коробит. Они дают почувствовать мужу, что ему не уготована второстепенная роль после рождения ребенка.

2. Скажите «нет» тяжестям и негативу

Следите за своей внешностью и, прежде всего, за эмоциональным и физическим здоровьем. Если вы постоянно утомлены, озлоблены, то плохой цвет лица, больные волосы, неженственная походка вам обеспечены. Если вы «разряжаетесь» в семейных скандалах, то обязательно даст сбой желудок или сердце. Поэтому следите за собой, не давайте воли отрицательным эмоциям. И находите время и деньги, чтобы поддерживать свои жизненные силы.

Никогда не носите большие тяжести, чтобы не уродовать фигуру резко опущенными или перекошенными плечами. Об этом можно всегда ласково попросить: «Милый, я знаю, где это можно купить, но без тебя я никак не смогу обойтись». Заметьте, не «ты должен», не «ты обязан», а я без тебя, сильного, не справлюсь. Надо, чтобы любимый все, о чем ни попросите, делал с гордостью, а не подневольно. Все, что делается подневольно, никогда не принесет хорошего эмоционального результата ни мужу, ни вам. А значит и здоровья не добавит.

Хотите поддерживать хорошие отношения со второй половиной, тогда как можно реже выясняйте их.

3. Милый, я так тебя ждала…

«Милый, я тебя так долго ждала, потому что мне не под силу это сделать». Конечно, он извинится и выполнит вашу просьбу, несмотря на усталость. А если вы у порога закатываете истерику: «Вечно ты приходишь поздно и мне приходиться все делать самой», – то это вызывает раздражение, брезгливость, ответную злость. Он либо грубит вам, либо разворачивается и уходит. Вы считаете, что он равнодушный эгоист. Ничего подобного. Он обиделся уже на то, как вы встретили его.

В подобных ситуациях надо взять себя в руки и, как минимум, сперва обходить супруга – накормить, дать отдохнуть, а потом заговорить о нужных для вас вещах. Но не с обидой и злостью, а советуясь: как ты думаешь, как ты считаешь?

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4. Я отвечаю за все!

Никогда не ставьте себя в позицию сильной, за все ответственной - это гибель для семьи, и для вас. Сначала он будет противиться, потом он это примет, а потом вы уже не будете для него женщиной. Женщина привлекательна для мужчины как спутница жизни, за которую он в ответе. Оставьте ему эту мужскую роль, не выбивайте у него почву из-под ног. И потом, все супружеские споры можно как-то уладить, можно о чем-то договориться, особенно, если вы постараетесь и проявите нежность, такт.

Но если вы позволите высказать все, что накипело, да еще в азарте наговорите лишнего, произнесете какие-то роковые слова, то у мужчины сказанное вами будет сидеть внутри как заноза. Для них особенно болезненны вопросы секса. Стоит женщине только намекнуть, со зла, что он в сексуальном плане малоинтересен, для него это будет такой незаживающей раной, что он может даже пойти на измену.

5. Кому можно упрямиться

Упрямство способно испортить в супружеских отношениях многое. Вспыльчивый и упрямый мужчина - очень часто встречающийся и очень трудный вариант. И обходить его надо с тыла – напрямую ничего не получится. Надо всегда использовать в сложных ситуациях такие высказывания: «ты совершенно прав, но, может быть, поступим чуточку иначе», «я помню, ты говорил то-то и то-то, я тоже так думаю». Когда с мужчиной думаете в унисон, это его размягчает. Когда говорите: «нет, я сделаю по-другому» – это его ожесточает.

Чем чаще возникают ситуации, в которых вы настаиваете на своем, тем хуже для супружеских отношений. Женщина должна дозировать собственное упрямство и ни в коем случае не делать назло. Пусть мужчина всегда будет главой семьи. К сожалению, сегодня очень легко нарушить этот перевес – такая жизнь сложная и непредсказуемая. Поэтому, если вы, допустим, зарабатываете больше, не ставьте это себе в заслугу. Не мучайте, не раньте мужа этим.

Постарайтесь тактично сгладить ситуацию: «Дорогой, ты не виноват, это просто зигзаг судьбы. Ты у нас самый умный, самый знающий, самый опытный. А мне просто повезло». И при этом подчеркните мужские функции мужа – он и дачу строит, и за машиной следит, и мебель сам сконструировал.

Женщина как барометр величайшей чувствительности ко всему, что происходит в семье. И свою домашнюю политику вы должны выстраивать, согласуя ее с тем, насколько ваш муж удовлетворен собой и вами. опубликовано econet

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