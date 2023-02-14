Жаждущие любви —это «недолюбленные» люди, которые вновь и вновь стремятся «исправить»ход событий, вырваться из замкнутого круга недополучения любви.

К. Хорни перечисляет несколько признаков невротической любви

1. Навязчивый характер

При невротической потребности человек не может жить без получения свидетельств любви.

2. Неспособность быть одному, страх одиночества

Так, жена может по несколько раз в день звонить мужу на работу, обсуждая с ним несущественные вопросы и требуя внимания. Постоянное внимание партнера или детей обладает сверзначимостью. Поэтому если партнер выражает недовольство слишком «плотным»общением, жаждущий любви чувствует себя на грани катастрофы.

Чем отличается нормальная потребность в любви от невротической?

Расставаясь со своим партнером, он не способен ждать, когда на его горизонте появится подходящий человек, и останавливает свой выбор на первом попавшемся кандидате, который может совершенно не подходить по своим качествам.

Главное, чтобы он соглашался быть рядом. Поскольку при таком страхе одиночества партнер приобретает сверхценность, жаждущие любви готовы платить за нее унижением и отказом от собственных интересов. Естественно, что в таком случае они не получают удовлетворения от отношений.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

3. Манипулятивные способы получения внимания и любви:

подкуп («Если ты будешь любить меня, я для тебя сделаю все, что ты захочешь»)

демонстрация беспомощности

призыв к справедливости («Я столько делаю для тебя! Ты должен отплатить мне)

угрозы, шантаж

4. Ненасыщаемость

Невротическую потребность в любви невозможно насытить. Жаждущий любви никогда не бывает удовлетворен количеством и качеством проявленного в его адрес внимания. Поскольку сам он не уверен в собственной ценности для партнера, ему нужны постоянные подтверждения своей значимости в глазах близкого человека. Но партнер устает и начинает отдаляться, стремясь отдохнуть от непомерных требований, все чаще оставляя страждущего любви в одиночестве, демонстрируя свою холодность.

5. Требования абсолютной любви

Невротическая потребность в любви оборачивается требованиями абсолютной любви, которые заключаются в следующем. «Меня должны любить, несмотря на самое неприятное и вызывающее поведение; а если меня не любят, когда я веду себя вызывающе, значит, любили не меня, а удобную жизнь рядом со мной».«Меня должны любить, не требуя ничего взамен; иначе это не любовь, а извлечение выгоды из общения со мной»

6. Постоянная ревность к партнеру

Эта ревность возникает не только при реальной опасности утраты любви, чаще всего —в обстоятельствах, когда партнер увлеченно занимается другим делом, восхищен другим человеком, уделяет время общению с окружающими.

7. Болезненное восприятие отказа и возражений

Поскольку жаждущий любви никогда не бывает удовлетворен вниманием, за которое он платит высокую цену, отказавшись от собственных интересов, подчиняясь и ломая себя, он постоянно чувствует себя обманутым. Негативные эмоции могут долго скрываться, но затем обязательно проявятся прямым или косвенным путем.

Одним из частых вариантов для развития ненасытной жажды любви —это холодно-вежливые взаимоотношения в семье, когда родители не любят друг друга, но очень стараются не ссориться и не показывать открыто каких-либо признаков неудовлетворения.

В этой атмосфере ребенок чувствует себя неуверенно: он не знает, что чувствуют и думают его родители. Зато он ощущает холодность, когда ему демонстрируют любовь. В то время как ребенок чувствует недовольство, напряжение и отчужденность, ему пытаются внушить, что в семье царят мир и покой.

То, что ему говорят, не совпадает с тем, что он видит и переживает, и это влечет за собой развитие сильного беспокойства, которое усиливается еще тем, что за внешним выражением внимания ребенок не чувствует любви и ребенок решает, что это именно он является причиной холодности. После этого ему только остается сделать вывод, что он не сумел заслужить желаемую любовь.

При любом варианте развития жаждущие любви —это «недолюбленные» люди, которые вновь и вновь стремятся «исправить»ход событий, вырваться из замкнутого круга недополучения любви.

Чаще всего такие феномены встречаются у так называемых "пограничников" (borderline state)

Пограничные состояния - это позиции или промежуточные станции в процессе декомпенсации от непсихотического состояния в психотическое или в процессе регрессии от невротического к психотическому уровню психической организации.

Термин может использоваться, например, для описания пациента, который уже не кажется невротическим, но еще не выглядит явно шизофреническим. В этом значении он был введен в 1953 году Робертом Найтом. Термин пограничная личность охватывает два разных, но частично перекрещивающихся понятия.

Пограничное личностное расстройство является описательным феноменологическим понятием, относящимся к отдельному психиатрическому синдрому - преходящим, обратимым и Я-дистонным микропсихотическим эпизодам, характеризующимся диффузной импульсивностью, хронической раздражительностью, нестабильными межличностными отношениями, нарушениями идентичности, нередко чувствами скуки и опустошенности, тенденциями к нанесению себе увечий.

С другой стороны, пограничная личностная организация (по определению Кернберга, 1967) является более широким понятием.

Оно относится к структуре характера, в которой отмечаются:

1. в сущности сохранная функция проверки реальности;

2. наличие противоположных и несинтезированных ранних идентификаций, ведущих к недостаточно интегрированной идентичности Я (это может проявляться в противоречивости черт характера, отсутствии временной непрерывности самовосприятия, недостаточной аутентичности, неудовлетворенности своей половой ролью и тенденции к субъективному переживанию внутренней пустоты);

3. преобладание расщепления (нередко подкрепляемого отрицанием и различными проективными механизмами) над вытеснением в качестве привычного способа Я обходиться с амбивалентностью и, наконец,

4. фиксация на фазе восстановления в процессе сепарации-индивидуации, что ведет к нестабильности концепции Самости, отсутствию константности объектов, чрезмерной зависимости от внешних объектов, неспособности терпеть амбивалентность и заметном доэдиповом влиянии на эдипов комплекс. Два этих понятия представляют собой разные уровни абстракции. Первое обозначает нозологический синдром, второе относится к развитию и структуре психики.

Однако оба понятия во многом перекрываются. Пограничная личностная организация включает в себя все проявления пограничных личностных расстройств.

Вместе с тем существуют и другие личностные синдромы, которые также относятся к пограничной личностной организации. Они включают в себя нарциссические, шизоидные и антисоциальные расстройства характера, а также некоторые формы наркомании, алкоголизма и сексуальных перверсий.

В дескриптивном аспекте пограничная личностная организация присуща индивидам, у которых явно нестабильное поведение противоречит их внешне более стабильной структуре характера.

Лица с таким диагнозом ведут хаотическую жизнь, они тяжело переносят одиночество, импульсивны, заняты собой и не способны к самоанализу. Они не могут четко отделять себя от других и используют других, чтобы избавиться от неприятных чувств или удовлетворить желание чувствовать себя благополучными. Они также позволяют использовать себя другими.

Результатом является, кок правило, не успех, а постоянная фрустрация, сопровождающаяся злостью и отчаянием. Пограничные индивиды широко используют защитные механизмы проекции и интроекции и проявляют чувства и установки враждебности и отвержения. Иногда у них возникают психотические симптомы - паранойяльные и бредовые. Этим больным недостает интеграции личности, они часто говорят и действуют, противореча самим себе.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Относительно того, как наилучшим образом концептуализировать пограничную личностную организацию, существуют значительные теоретические противоречия. Разногласия касаются прежде всего происхождения этих состояний: являются ли они следствием конфликта и защиты (как при психоневрозах), задержки развития, обусловленной неадекватными объектными отношениями, или отклонения в развитии, основанного на адоптации к патологическим первичным объектам.

В формулировке Кернберга используется традиционная модель психоневроза, однако он во многом опирается на теоретические построения Мелани Кляйн, касающиеся, в частности, защитного расщепления и проективной идентификации при конфликтах, связанных с агрессивным влечением.

Британские аналитики, работающие в рамках теории объектных отношении, представления которых также восходят к концепции Кляйн, для обозначения подобной структуры личности используют термин шизоидная личность.

Психологи, занимающиеся проблемами Самости, утверждают, что пограничным индивидам недостает связности Самости, и поэтому они не способны доже к самым примитивным формам переноса. Традиционно ориентированные аналитики рассматривают пациентов с подобными расстройствами в качестве полиневротических личностей, конфликты и симптомы которых относятся к самым разным уровням развития и, возможно, сопровождаются структурными дефектами.

Диагностику пограничных личностей легче провести в условиях психотерапевтической или аналитической ситуации, чем с помощью простого интервью.

Однако в большинстве случаев очень сложно, если вообще возможно, лечить пограничных больных с помощью классической психоаналитической техники (даже с использованием параметров), поскольку помимо прочих проблем, о которых шло речь, они требуют удовлетворения и предпочитают действие вербализации, рефлексии и пониманию, которые характеризуют психоанализ. опубликовано econet

Автор Евгений Мосеев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet