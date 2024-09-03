Постный суп из красного перца: просто и вкусно!

Такой вегетарианский суп из красного перца разнообразит Ваше меню. Готовится он быстро и получается очень аппетитным. Давайте готовить!
Такой вегетарианский суп из красного перца разнообразит Ваше меню. Готовится он быстро и получается очень аппетитным. Давайте готовить!
Ингредиенты (на 4 порции):
Как приготовить:
1. В сотейника разогреваем масло оливковое и обжариваем лук до мягкости. Далее добавляем перец и еще жарим несколько минут.
2. Далее добавляем морковь, картофель. Тушим 3 минуты, потом добавляем бульон.
3. Уменьшаем огонь до чут больше среднего и варим еще 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
4. Снимаем суп с огня и добавляем парику, соль и перец. Пускай суп немного остынет и измельчаем его до нужной консистенции.
5. Суп подавать горячим с кинзой и кунжутом.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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