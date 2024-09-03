Постный суп из красного перца: просто и вкусно!

Такой вегетарианский суп из красного перца разнообразит Ваше меню. Готовится он быстро и получается очень аппетитным. Давайте готовить!

Яркий вегетарианский обед

Такой вегетарианский суп из красного перца разнообразит Ваше меню. Готовится он быстро и получается очень аппетитным. Давайте готовить!

Ингредиенты (на 4 порции):

красный лук - 1 луковица (нужно порезать)

болгарский перец - 2 крупных (нужно порезать)

морковь - 3 крупные шт (нужно порезать)

картофель - 1 шт (нужно порезать)

овощной бульон - 2 чашки

паприка - 1 чайная ложка

кунжут - 1-2 чайные ложки

кинза - 1 горсть (нужно порезать)

соль и черный перец, по вкусу

кипяток - 1 чашка

Как приготовить:

1. В сотейника разогреваем масло оливковое и обжариваем лук до мягкости. Далее добавляем перец и еще жарим несколько минут.

2. Далее добавляем морковь, картофель. Тушим 3 минуты, потом добавляем бульон.

3. Уменьшаем огонь до чут больше среднего и варим еще 20 минут, пока овощи не станут мягкими.

4. Снимаем суп с огня и добавляем парику, соль и перец. Пускай суп немного остынет и измельчаем его до нужной консистенции.

5. Суп подавать горячим с кинзой и кунжутом.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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