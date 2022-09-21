Восхитительный десерт «Черное и Красное»

Такой изысканный десерт могут приготовить даже ваши дети. Это отличная идея для того, чтобы провести время вместе с детьми за интересным занятием! Шоколадки получаются очень красивые. Сочетание горького темного шоколада и свежего сладкого гранатового сока действительно потрясающе.
Горький шоколад — продукт анти-эйдж, он настоящий чемпион по содержанию антиоксидантов. Рибофлавин, тиамин, витамины РР, Е, кальций, магний, натрий, железо, калий и фосфор — все это черный шоколад! Бывает несколько видов черного шоколада, все зависит от процента содержания в нем какао-бобов. Самым используемым в кулинарии, является шоколад с содержанием какао-бобов не менее 70%.
Этот продукт улучшает настроение, но помните, что он полезен только в умеренных дозах. Суточная норма 25г.
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Как сделать горький шоколад еще вкуснее? Это просто!
Такой изысканный десерт могут приготовить даже ваши дети. Это отличная идея для того, чтобы провести время вместе с детьми за интересным занятием! Шоколадки получаются очень красивые. Сочетание горького темного шоколада и свежего сладкого гранатового сока действительно потрясающе.
Как готовить
Застелите противень пергаментной бумагой, она нам понадобится в процессе приготовления.
Поломайте шоколад на кусочки и поместите его на водяную баню, пока он не растает ( мы использовали миску над кастрюлькой с кипящей водой).
Размешайте шоколад до однородности.
Используя ложку, налейте шоколад круглыми лепешками на пергаментную бумагу.
Осторожно опустите несколько семян граната, нарезанные фисташки и посыпьте семенами чиа каждую шоколадную лепешку.
Поместите противень в холодильник на 30 минут или пока шоколад не застынет.
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Если у вас нет времени или терпения, чтобы сделать отдельные шоколадки, вы можете вылить весь шоколад на пергаментную бумагу и высыпать все ингредиенты сверху. Затем, как только шоколад застынет, разрежьте на маленькие кусочки. Этот рецепт подойдет также и для белого шоколада. Наслаждайтесь!
Готовьте с любовью! econet.ru.
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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