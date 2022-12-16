"Работа" над отношениями

Сейчас у многих сводит зубы при словосочетании 'работать над отношениями'. Какая вульгарность, попса и атавизм, можно сказать. Отношения должны радовать. Всегда. Всех участников. С утра до ночи. В отношениях нет места печали, разочарованиям, ошибкам.

Увидеть другого человека

Сейчас у многих сводит зубы при словосочетании 'работать над отношениями'. Какая вульгарность, попса и атавизм, можно сказать. Отношения должны радовать. Всегда. Всех участников. С утра до ночи. В отношениях нет места печали, разочарованиям, ошибкам.

Отношения не усложняют вашу жизнь, не добавляют проблем, не ставят перед непростыми выборами. Жизнь с партнёром однозначно становится лучше, чем без него.

Да. Все так. В кино. И в Инстаграмм.

А в жизни встречаются два человека и проходят нормативный период слияния. Это когда вы оба любите печёных кузнечиков, спортивную аквариумнистику и читаете Бодрийяра вслух по очереди.

Вы в этот период хотите одного и того же. Трава, как водится, становится зеленее, организм вырабатывает дофамин и эндорфины в промышленных масштабах, а вы являете собой миру лучшую версию себя. Взрослые люди внезапно осваивают мимимишную фауну и становятся зайчиками, котиками и рыбоньками.

В общем, свершается то, что больше чем на год или 30 месяцев (разные источники выдают разные сроки) задержаться между двумя не может.

Далее начинает проступать реальность, в которой сквозь позолоту первого очарования просачиваются различные человеческие черты.

И эта проступающая реальность все усложняет, мягко говоря. Особо чувствительным достаточно обратить внимание на то, как он ест, храпит и говорит 'опосля'.

У остальных случаются весомые несовпадения привычек, вкусов, ценностей, поступков, отношений с другими и с самими собой.

Месседж "я думал/а ты, а ты!" приобретает хитровыдуманные интерпретации и расцветки.

Многие вещи, которые в период слияния, казались незначительными, становятся объемными и занимают некоторую часть жизни.

И это только первая часть марлезонского балета.

Потому что во второй части происходят различные внешние события, ибо жизнь не стоит на месте. Например, рождение детей, которое добавляет к супружеским ролям ещё и родительские.

И если супружеские роли удались, то гарантий, что получится их совместить с родительскими - никаких. Еще случаются переезд, ремонт, смена или потеря работы, новое хобби или учеба, и даже внезапное увеличение доходов - все это ситуации повышающие напряжение в паре.

Т.е, любое изменившееся обстоятельство - это для пары стрессовый фактор, и далее все будет зависеть от того, как к новому фактору пара адаптируется. Хорошо, гибко и быстро адаптируется - ок. Нехорошо, долго и трудно - здравствуй, кризис. Кризисуют все. Но с разной интенсивностью и по разным поводам. Есть и всеми любимые поводы, которые укушенные психологией безапелляционно привязывают к числу лет совместной жизни. Кризис первого года, трёх, семи лет и т. д. Дело не в годах, дело в том, что 'в среднем по палате' именно в это время срабатывают внешние обстоятельства, и пара вынуждена адаптироваться к новым условиям.

Т.е, что я имею вам сказать, что

как только нормативный период слияния заканчивается, то люди сталкиваются с различными трудностями

И это нормально. Нормально, что люди, потеряв возможность ̶о̶с̶т̶а̶в̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶в̶ ̶с̶т̶р̶а̶н̶е̶ ̶р̶о̶з̶о̶в̶ы̶х̶ ̶п̶о̶н̶и̶ ̶и̶ ̶р̶а̶д̶у̶ж̶н̶ы̶х̶ ̶е̶д̶и̶н̶о̶р̶о̶г̶о̶в̶ оставаться в приятных иллюзиях, задумываются, что же теперь делать и как со всеми свершившимися открытиями быть. Задумываются обычно при помощи гугла и всезнающих соцсетей. Что, собственно, неплохо.

Я наблюдаю несколько трендов, которые люди приносят в кабинет психолога:

Если что-то не нравится, то нужно бежать, теряя тапки. Это из серии «вам либо хорошо вместе, либо нет».

Есть уже немалочисленная категория женщин, которым хорошо, но недолго, а потом они бегут. Чаще всего по кругу. Они настолько независимы, успешны, красивы и самостоятельны, что когда «успешный успех» нечаянно оказывается рядом, то смущается и нервно курит в сторонке.

Они четко знают, что все могут сами, что не будут обузой для любого мужчины, что в отношениях им нужно равнозначное партнерство и что они подарок. Они действительно подарок с точки зрения глянцевых журналов, но одаряемые почему-то не выдерживают столько счастья в одни руки. И это, собственно, проблемы одаряемых, как надобно думать.

Мантра, которая чаще всего звучит в таких случаях:

«Я слишком независима, умна, успешна, востребована, самодостаточна (список можно расширять), поэтому ему со мной сложно. Он выбрал вариант попроще».

Когда мантра работает, то и хорошо. Но иногда нет. Потому что с третьего или десятого раза закрадываются сомнения в адекватности своего восприятия реальности, основанного на посыле «отношения - это всегда легко и радостно» и он мне ̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶ ̶ мечтает сделать меня счастливой.

С этими сомнениями, набитыми шишками, парадными граблями и томиком популярного категоричного гуру в сумочке чаще всего и приходят ко мне в кабинет, чтобы уточнить некоторые детали. Уточняем, грустим, смеемся. И жизнь меняется.



Второй тренд - это наличие тайных, сногсшибательных, всё объясняющий знаний. Если вы ими овладеете, то станете Мега-Альфа-Женщиной-Самкой, у ног которой будут биться такие же Мега-Альфа-Мужчины-Самцы. Надо только отрастить волосы, носить юбки, ходить без трусов, петь маткой, купаться в росе, научиться говорить «ты мой леффф!», читать аффирмации и еще стопятьсот рекомендаций, которые мне лично трудно согласовать с понятием психологическое здоровье.

И, да, это загадка, как умницы и красавицы умеют напрочь отключать критическое мышление, попадая в круг подобных тренингов и учений. Ну, ладно, допустим, не загадка, потому что при определенном регрессе (а регрессируем мы обычно в трудных травмирующих обстоятельствах) можно и в зеленых человечков поверить и в говорящих капибар.

Когда оттуда приходят?

Чаще всего в двух случаях:

когда приходит осознание, что количество условий, требований и ритуалов, которые необходимо соблюдать для полного счастья, никогда не получится выполнить, и значит, искомого счастья не достичь.

когда счастливая подружка из той же «секты» поделилась номером телефона психолога, сказав, что психотерапия работает лучше, чем шаман Щуков.

И мы в кабинете опять грустим, смеёмся, печалимся и жизнь меняется.

Третий тренд, который лично меня не перестаёт радовать. Люди читают тексты психологов-психотерапевтов, которые профессиональные вещи о расщеплении, целостности, идентичности, кризисах и т.д. излагают простым и понятным языком. Рискуют, упрощают, выхолащивают какие-то моменты, но делают проблемы узнаваемыми.

И тогда становится понятным, что психотерапия - это не про психов и слабаков, а про нормальных людей.

Что работать над отношениями - это не упахаться в пыли и грязи, шлифуя себя напильником, не про манипуляции уровня 'бог' и не про критерии и нормы нормальности, а про прояснение реальности, своего видения, ожиданий и потребностей. И когда с этими параметрами становится более или менее ясно, то и Другого получается увидеть чуть яснее, объемнее, отодвинув призму своих собственных проекций. А это уже другое качество жизни. И, да, это работа.

Для тех, у кого аллергия на слово 'работа', предлагаю заменить на слово 'усилия'. Нарциссическая мечта о том, что отношения в жизни должны получаться феерично и без усилий, видимо, так и не станет былью. Хорошая такая мечта, соблазнительная. Можно жить и с ней. Но приятнее с человеком. Впрочем, здесь можно поспорить. Но мне не хочется. опубликовано econet

Автор: Елена Потапенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet