Как мы упускаем чувство юмора у своих детей

Даже у святой матери наступает момент, когда она устает раз за разом объяснять, что у квадрата четыре угла, а потом на вопрос, сколько углов у фигуры, слышать уверенный ответ: "Три!" Зачем он говорит через раз наоборот? Неужели он действительно не думал?

Почему важно поддерживать развитие чувства юмора у ребенка

Даже у святой матери наступает момент, когда она устает раз за разом объяснять, что у квадрата четыре угла, а потом на вопрос, сколько углов у фигуры, слышать уверенный ответ: "Три!"

Зачем он говорит через раз наоборот? Неужели он действительно не думал? Может, на него напало упрямство? Но чего он тогда добивается? Может, он теперь будет врать все больше и больше и станет патологическим лжецом?

Если малыш еще и заливается смехом, отметая все усилия объяснить и настоять на правильной версии, можно счесть, что он наслаждается издевательством над мамой.

Еще как наслаждается! Тем, что пошутил, что научился шутить. Если в этот момент поддержать его, воскликнув: "Да ты шутишь!", он будет очень доволен. Если шутку заметили, значит, она удалась вдвойне (в возрасте двух-трех лет любая шутка удалась, если у тебя получилось ее придумать).



"Все наоборот" – важный этап развития чувства юмора, это переход к пониманию концепции смешного, и попытки научиться шутить самому. До двух лет ребенок смеялся больше от радости, когда удивительное и пугающее поначалу оказывалось на самом деле игрой со взрослым.

Надо сказать, что из этого облегчения, превращения страшного в безопасное и тривиальное, тоже растет один из видов шутки – когда мы смеемся над взрослым, который упал с лестницы, но притом серьезно не пострадал, хотя посшибал по пути все балясины, или когда к герой фильма в ужасе прячется от приближающегося чудовища, а чудовище оказывается не больше, чем старушкой в тяжелых башмаках и с причудливой прической.

Но первая шутка, которую ребенок понимает как шутку, – это именно до глупости неверное утверждение, ложь, которая легко разоблачается.



Очень важно поддерживать развитие чувства юмора у ребенка, каким бы глупым оно ни казалось поначалу. Шутки "наоборот" – только первый шаг по этой дороге, они выглядят глупо, но без них ребенок не перейдет сразу к более сложным: игре слов, комичности ситуаций, остроумным замечаниям.

Кстати, в слове "остроумие" один из корней недаром "ум" – развитие чувства юмора напрямую относится к развитию интеллекта.



Культура юмора, понимание концепции шутки, умение распознать ее или пошутить самому – часть социальных навыков. Умение воспринять ситуацию с юмором помогает переносить стресс, справляться с тревожностью. Умение придать юмор ситуации может снизить напряженность, неловкость, разрядить намечающийся конфликт, вызвать симпатию.



Поддерживайте шутки! Шутите сами. Учите, что шутки не должны быть бесконечны ("пошутили, а теперь серьезно") и учите, что в жизни почти всегда есть место шутке.



Современные родители слишком тревожны, любое отклонение от образа милого идеального ребенка воспринимается нами как личное педагогическое поражение, потому мы часто упускаем возможность просто подурачиться с малышом, и это очень жаль.опубликовано econet

Автор: Лилит Мазикина

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