Другого изменить НЕЛЬЗЯ

Если кто-то наглым образом вторгается в наше личное пространство игнорируя просьбы этого не делать - его можно и нужно остановить и выдворить обратно, но изменить этого человека нельзя.

Самое большее, что мы можем в отношениях - это попросить измениться

Другого взрослого человека изменить нельзя. Другого... в общем, это нужно повторять как мантру, как гимн границам наших возможностей.

Самое большее, что мы можем в отношениях - это попросить измениться. Даже если этот другой - тип крайне малоприятный. Даже если это ваша жена, которая проявляет "пренебрежительно малое внимание к домашним обязанностям". Даже если это ваш муж, который "слишком много времени проводит со своими друзьями".

Даже если это повзрослевшие сын/дочь, которые не проявляют желания с нами видеться/общаться. Если кто-то наглым образом вторгается в наше личное пространство игнорируя просьбы этого не делать - его можно и нужно остановить и выдворить обратно, но изменить этого человека нельзя.

Его просто придется раз за разом выдворять, если не усвоил урока и у нас достаточно сил, но усвоение урока вследствие применение силы - это не изменение человека, просто его агрессия, встретив препятствие, находит другой объект.

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Идея о том, что если приложить достаточно усилий, то можно заставить другого человека измениться и стать удобнее, имеет логическим концом физическое насилие. Надо же выбить дурь из этой дрянной башки.

Поэтому важно помнить:

как только у меня в голове появляется идея не договариваться с другим взрослым, не иметь дело с фактом, что по некоторым вопросам не получается найти общий язык, а попытаться продавить сопротивляющегося, чтобы вдавить в него что-то свое - то я встал на путь, который может рано или поздно привести к физическому насилию.

И неважно, каким образом вы пытаетесь продавить: активно-агрессивно, через крики и угрозы, или пассивно-агрессивно, через обиды, обвинения, бойкоты и так далее.

Чаще всего до битья доходят те люди, из которых самих "выбивали дурь" в прошлом. И мысль о том, что если "человеческий материал" сопротивляется твоей воле, то нужно усилить давление, а не признавать своё бессилие - оттуда же.

А что делать, если кто-то провоцирует?! Да даже если провоцирует или вы просто себе это придумали - неважно. На провокацию мы попадаемся, если уверены, что можно что-то сделать с человеком, который занимается этими "провокациями". Заткнуть, конечно, можно - страх и боль творят "великие" дела. Но возникает вопрос: зачем рядом человек, с которым невозможно договориться (и опять-таки неважно, кто виноват) и которого можно только заставить/заткнуть?!

А что же делать, если "по-человечески" не понимают? Иметь дело с фактом, что не понимают. Задуматься над тем, что и как я говорю, что происходит в наших отношениях и какова моя роль в том, что нет понимания.

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То есть регулировать себя, а не другого. И если ничего не помогает (да, так бывает, и увы - нередко) - иметь дело с фактом, что не помогает, а не пытаться продавить/раздавить. И в результате, что вполне возможно - разойтись/удалиться.

Очень трудно признавать свое бессилие, пока не дошел до крайней точки. Но - другого изменить нельзя. Можно просить, можно говорить о своих чувствах и переживаниях (если вас слышат), можно предлагать компромиссы и устраивающие обоих варианты. Либо признать бессилие в этих своих попытках. До тех пор, пока мы не осознаем его и не проживаем - дорожка к войне открыта. А за пределами этого бессилия, если принять его и пережить до конца - свобода. опубликовано econet

Автор Илья Латыпов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet