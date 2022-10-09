Мышечные зажимы и полумеры: 9 халтурных попыток снятия зажимов

Прежде чем прорабатывать мышечные зажимы, их следует отыскать.С одной стороны, это просто – расслабляешь всё тело. И там, где не расслабилось – вот тебе и зажим! С другой стороны, кое-что мешает их находить...

Часто спрашивают: «Как почувствовать себя лучше? Вот прямо здесь и сейчас. Без долгих танцев под буден или под бубненье психолога».

Отвечаю – просто расслабьтесь, и вам тут же похорошеет!

«Застрявшие» мышцы

Увы, не все могут выполнить эту элементарную рекомендацию. Тело не позволяет. Вернее, мышечные зажимы этого тела. Что они собой представляют, чем досаждают и как от них надёжно избавиться, мы и разберёмся.

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Если кто-то кое-где у нас застрял…

Мышечный зажим – это когда мышца напряглась, а потом не расслабилась. Как бы застряла.

Проблема в том, что она может в напряжении оставаться сколько угодно: от нескольких минут до долгих десятилетий.

Только представьте, многие всю жизнь, каждую сознательную секунду мучаются от боли, неудобства, невозможности расслабиться по-настоящему, лишь оттого, что мышце не поступает сигнал: «Отбой! Отдыхай!»

Сознание, разумеется, такой сигнал посылает, но до адресата он не доходит. Его блокирует подсознание.

Что-то в потаённых глубинах психики убеждено, что мышца должна оставаться сжатой. И вот по каким причинам это бывает:

Застряла эмоция/состояние – и, не будучи ни осознанной, ни выраженной вовне, остаётся в мышце, как зажёванный лист в недрах принтера;

Застряла чужая эмоция/состояние – зеркальные нейроны позволяют чужое прихватывать, особенно если участники общения в трансе профессиональном (психологическая проработка внутреннего опыта) или в бытовом (темпераментная ссора между супругами, соседями, пассажирами и т.д.). Если чужое состояние не резонирует с собственными заморочками человека, то через некоторое время оно уходит вместе с зажимом;

Вошло в раж – при сильном стрессе (битва, погоня, скандал и т.п.) мышца напрягалась для пользы дела. Ситуация в прошлом осталась, но часть психики, уверена, что «бой всё ещё продолжается».

Заплатки – психосоматические «костыли». Проще понять на примерах. Ком в горле – дабы не сболтнуть лишнего. «Замороженный» низ живота – ограждающий от сексуальности и связанных с нею травм и проблем. И много чего ещё…

Поисковая экспедиция в тело

Прежде чем прорабатывать мышечные зажимы, их следует отыскать.

С одной стороны, это просто – расслабляешь всё тело. И там, где не расслабилось – вот тебе и зажим!

С другой стороны, кое-что мешает их находить:

Привычка – человек настолько привыкает (за месяцы или годы) к избыточному напряжению в конкретной мышце, что уже не замечает боли и дискомфорта. Ощущение не осознаётся.

В спящем режиме – зачастую, мышечный зажим пребывает. Напрягается мышца только слегка, до тех пор, пока её не «заденут», т.е. не затронут психологическую проблему, воспоминание, эмоцию, с этим зажимчиком связанную. При таком задевании человек обычно избегает проблемы, уходит в психологические защиты, а мышечный зажим как бы прячется.

Анестезия – мышечный зажим есть, но человек его не чувствует, потому что весь окружающий его участок тела «замёрз», «одеревенел». Психологическая проблема настолько сильна, что подсознание милосердно её обезболивает (но бывают и другие причины – запрет чувствовать что-либо там и т.д.).

Мешанина – мышечных зажимов в одном из участков тела (голова, поясница, шея…) бывает так много, что сознанию трудно их разделить. Они сливаются в общее неприятное ощущение, размазанное по всей «тарелке».

Полумеры: 9 халтурных попыток снять мышечные зажимы

Есть зажимы настолько сильные и неприятные, что их и искать не надо.

Тогда люди пытаются их снимать:

Массаж – если не сопровождается глубинной психологической проработкой зажима, то эффект временный.

Алкоголь, курево, тазик оливье, «успокоины» и т.п. – так же позволяют временно снимать (или не замечать) зажимы. Кроме того, обладают кучей побочных эффектов.

Пирсинг – как правило, делается по месту мышечного зажима. Помимо средненькой эффективности, это – битва с подсознанием.

Смирительная рубашка – тесные одежды, украшения, аксессуары, давящие именно на мышечные зажимы. Та же ерунда, что и с пирсингом, только помягче.

Клин клином вышибить – напрячь-загрузить всё тело так, чтобы стало не до зажимов.

Тяжёлая работа, спорт до предельной усталости и т.п. После восстановления сил зажимы напоминают о себе с новой силой.

Поплакаться, выговориться – подруге, попутчику или психологу. Временно полегчает…

Адреналин – выброс коего помогает, опять-таки временно, снять напряжение в мышцах. Сгодится и бурная ссора с супругой, и ставка последней копейки на тотализатор, и много ещё чего.

Два оставшихся пункта, полезны и необходимы, но как способы избавиться от зажимов навсегда – не работают…

Оздоровительные практики (цигун) – как и массаж, без дополнительной психологической проработки, снимают зажимы лишь временно. Только на довольно продвинутых уровнях практики возможно настоящее избавление (но возможно, а не обязательно).

Секс – естественный, необходимый и полезный для здоровья расслабитель. Снимает общее напряжение, смягчает мышечные зажимы. На время…

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Эффект луковицы.

Мышечный зажим часто бывает вызван несколькими проблемами, подобно двери на несколько замков запертой. Они наслаиваются друг на друга. Одну проработаешь, но зажим чуть погодя возвращается. Но это – другая проблема (хотя и на том же участке тела окопавшаяся), более глубинный слой «луковицы».

В моей практике и по пять слоёв одного зажима встречалось. И ничего – прорабатывался как миленький, в итоге - всё равно растворялся бесследно.опубликовано econet.ru.

Автор Олег Колмычок

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