Он же тебя так любит! или принуждение к любви

Экология жизни. Психология: Пришло время начать называть вещи своими именами! Любовь ― любовью, а насилие ― насилием...

Сталкинг: что это за оно

Совсем недавно в наш лексикон вошел новый термин «сталкинг».

Сталкинг ― это продолжительное и повторяющееся преследование, наблюдение и/или домогательства кого-либо.

В большинстве случаев, целью сталкинга является принуждение к отношениям нежелающей этого или недоступной цели.

Говоря по-русски, это когда парень «очень любит», а девушка «не дает». Подавляющее большинство наших соотечественниц и соотечественников не видит в этом ничего такого, это нормально и даже круто: не каждой повезет, чтобы ее так «полюбили». А когда такое преследование доводит девушку до истерик и страха выйти на улицу, мы пожимаем плечами: «Дура, не понимает своего счастья».

Пришло время начать называть вещи своими именами! Любовь ― любовью, а насилие ― насилием.

Итак, как распознать сталкинг?

В сравнении с обычными преступлениями, которые обычно состоят из единичного действия, сталкинг это серия действий, рассредоточенных во времени. Сталкинг, как преступление против личности, может включать в себя действия, которые сами по себе легальны, например сбор информации, звонки по телефону, или подарки и заваливание сообщениями.



Сталкинг является продолжительным процессом, состоящим из множества событий. Это форма психологического насилия, в котором насильник осознанно, настойчиво, снова и снова, вламывается в мир жертвы, с которой у него нет отношений (не было вообще или уже нет). В большинстве случаев, разделенные составляющие акты сталкинга не могут сами по себе приводить к психологическому насилию, но взятые вместе являются серьезным актом насилия и преступлением против личности.

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Поведение насильника при сталкинге:

- Подкарауливание жертвы возле работы или у дома.

Настойчивые телефонные звонки, смс, емейлы, письма и/или записки. Подарки, от вроде бы «романтичных» (например цветы или конфеты) до омерзительных (например порнографические).



- Насильственное проникновение в дом или машину жертвы.

Сбор информации о жертве: контактирование с людьми, знакомыми с жертвой, просматривание публичных или приватных записей, или мусора, в поисках информации. Манипулятивное поведение (например, предпринимая вполне легальные действия против жертвы или угрозы покончить с собой)



- Дискредитация:

преследователь часто лжет о жертве другим людям, пытаясь ослабить поддержку окружающих. Это изолирует жертву, делая ее более уязвимой, и дает преследователю ощущение силы и контроля.



Сталкинг не рассматривается как серьезное преступление против личности.

Половина жертв отмечали, что их называли параноиками и слишком чувствительными, когда они пытались рассказать о преследовании друзьям или коллегам.

57% жертв говорили, что не обращались в полицию, когда проблема преследования начала их пугать, потому что были уверены, что их жалобы не примут всерьез или будут осмеяны.

Шестой части жертв окружающие говорили, что им очень повезло стать объектом такого внимания.

Треть жертв отмечали, что перед тем как стать жертвой сталкинга, они считали, что преследователями могут быть только психически больные люди.



Это не смешно.

Это не романтично.

Это не нормально.

Это преступление. опубликовано econet

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