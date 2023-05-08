 Мама, где мои носки, или Признаки НЕзрелой личности

-Неуверенность в себе, огромное количество страхов, закомплексованность. Желание защититься от мира, восприятие мира, как враждебного. И вследствие этого агрессивное отношение к миру, замкнутость в себе или стремление приспособиться, угадать желания других людей, подстроиться под них.

Проверьте себя на зрелость!

«- Мама, где мои носки?

- Меня Коля оби-и-и-и-дел…

- Никто не хочет со мной общаться, никто меня не любит…

- Купи мне зайчика-мышку-новую машинку-новую машину-дом для моей семьи…»

Все это звучит нормально, не правда ли? Если эти фразы произносит ребенок пяти и даже двенадцати лет.

Но…

Это начинает раздражать, если мы слышим их от человека лет восемнадцати-двадцати.

И мы ставим диагноз «инфантильность», если эти же стоны-жалобы-просьбы слышим от тридцати-сорокалетнего человека.

Как мы видим, возраст не делает человека зрелым и мудрым, просто вырастая, мы не становимся зрелой личностью, и часто несем в себе все признаки детства, продолжая обижаться, ныть и капризничать с теми, кого любим.

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Почему так происходит?

В чем причина незрелости?

Прежде чем мы будем искать ответы на эти вопросы, давайте определимся, что это такое незрелость или инфантильность.

Инфантильность - это неспособность человека принимать сознательные решения, сохранение в поведении взрослого человека реакций, свойственных ребенку.

Ребенок по своей природе эгоист и потребитель, он зависим от других людей, он беспомощен без своих родителей или людей, которые выполняют их функции. И это совершенно нормально, потому что для того, чтобы развивался малыш, нужно напитать его любовью, нужно давать и давать ему уроки жизни, помогать ему вписываться в этот мир, чтобы затем, когда он вырастет, у него были силы и знания для взрослой жизни.

Ненормально, когда вырастая, человек остается потребителем, когда все, что он умеет – это капризничать, обижаться и требовать от других людей удовлетворения его нужд.

В душе он еще ребенок, а жизнь вокруг уже требует от него взрослых поступков, и это несоответствие вызывает душевный надрыв, упреки и жалобы на несправедливость мира.

Проблема усугубляется, когда незрелая личность вступает в брак, надеясь там получить что-нибудь хорошее для себя, ожидая удовольствий от своего партнера. И очень быстро разочаровывается, потому что стремления партнера оказываются такими же – он тоже хочет только получать.

Потому что незрелая личность может притянуть к себе только незрелую личность, и если Вам кажется, что с Вами все в порядке, это Ваш партнер играет еще в детский сад – Вы ошибаетесь, и нужно обратить внимание, прежде всего, на себя.

Поведение незрелой личности может развиваться по трем сценариям – «битва за свои интересы», «отказ от своих желаний в угоду другим», «стремление угодить другим».

Эти сценарии вырабатываются как защитные реакции на поведение родителей – стремление их подчинить ребенка своей воле разными способами. Так живут дети, родители которых использовали в качестве воспитательных мер давление и насилие над личностью человека. Такие же сценарии вырабатываются, когда ребенка чересчур опекают и защищают, давая готовые схемы поведения, а не приучая постепенно к самостоятельности.

Первый. «Я добьюсь своего, чего бы мне этого не стоило»

Эти дети привыкают к постоянной борьбе и защите, их кредо – поступать наперекор чужому мнению, даже не прислушиваясь к нему.

Такие люди агрессивны, они легко впадают в гнев и отстаивают справедливость очень бурно, эмоционально, пытаясь подавить другого человека, любыми способами одержать победу. Жизнь они воспринимают как войну за свои права, а «на войне все средства хороши».

Как правило, по такому сценарию действуют мужчины. Агрессивность, гнев, раздражительность, громкий крик, возмущение, иногда насилие – это их способы взаимодействия с другими людьми, таким образом они скрывают свою беззащитность и страх перед жизнью.

Им очень тяжело живется, они испытывают огромные трудности в общении с другими людьми, поскольку воспринимают их, как своих врагов, и если не будут работать над собой, могут к старости просто остаться в вакууме. С ними невозможно общаться, они практически не идут на контакт. Получив в детстве травму, не научившись доверять людям, поскольку их предали самые близкие люди – родители, ожидая от жизни только плохого, они получают его сполна и проживают тяжелую жизнь отверженного и непонятого подростка, и могут ополчиться против всего мира, обвиняя других в своих бедах.

«Николай Павлович был вне себя – он ходил по кабинету из угла в угол, вновь и вновь перемалывая события сегодняшнего утра.

- Как она могла усомниться в моей компетентности? Как посмела проявить такое неуважение? – он снова разогревал свой гнев, и мысленно вновь обрушивал его на своего заместителя, Ксению Сергеевну, которая сегодня утром показала ему ошибку в документах, которая могла повлечь за собой серьезные неприятности.

Он с первой секунды знал, что она права, но не мог же он признать, что это он ошибся, не проконтролировал заключение сделки.

- Она должна была сделать это более деликатно, и вообще, могла бы сама все исправить, и не говорить мне ничего, - он чувствовал, что его попытки оправдаться перед собой тщетны, и от этого гневался еще больше, перенося свой гнев на Ксению. Он искал все новые и новые способы очернить ее поведение, он искал виноватых и снова мысленно наказывал их за свою оплошность.

Но легче не становилось.

Он знал, что был неправ.

Он чувствовал стыд за то, что наорал на женщину ни за что.

И также он знал, что никогда не извинится перед ней, и этот случай тоже будет сложен на полки памяти с общим названием «оправдать себя и забыть».

Это становилось делать все тяжелее, но действовать иначе он не мог, ему во что бы то ни стало нужно было сохранить свой авторитет.

В своих глазах.

В глазах своих сотрудников.

А это удавалось уже с огромным трудом, потому что люди вокруг не слепые, и легко раскусывают чужие проколы.»

Второй. «Мои желания неважны, мне нужно слушать других»

Такой сценарий вырабатывается у детей, если родители не обращают внимания на желания ребенка, и упорно гнут свою линию, делая малыша удобным для себя. Они гордятся его послушанием, не понимая, что оно говорит о том, что ребенок просто подавлен. Он привыкает к тому, что его не уважают, он проглатывает свои желания, считая, что желания других людей гораздо важнее, что заслужить любовь можно, только если ты послушен и не имеешь своего мнения.

Создавая свою семью, они продолжают жить по привычному сценарию, замалчивая свои нужды, не умея доносить их до партнера, и ожидают дальнейшего руководства от него, чтобы сыграть свою привычную роль послушной девочки или мальчика.

«Надежда мечтала. Уже давно она придумала, как проведет отпуск вместе с мужем, как отправив детей в лагерь, они будут нежиться на солнце, слушая прибой и разговаривая о жизни, как в старые добрые времена – он обнимет ее, а она положит голову ему на плечо, и им снова будет хорошо вдвоем.

Их отпуска совпадали, и Надежда уже начинала собирать вещи в предвкушении чудесной поездки, и ожидала мужа, чтобы рассказать ему о своих планах.

Олег пришел раньше обычного, и весело заявил с порога:

- Жена, собирай вещи, мы едем с друзьями в лес. По дороге забросим детей матери и развлечемся на охоте.

У Нади опустились руки, а глаза тут же наполнились слезами, которые она постаралась скрыть, чтобы не расстраивать любимого. Ее мечта опять осталась только мечтой, а море шумело только в морской раковине, которую она привезла домой с их первой романтической поездки.»

Третий. «Как бы стать хорошей для других»

Этот сценарий чаще вырабатывается у девочек (хотя в наше время становится все больше подавленных мужчин), которых слишком контролируют и защищают от жизни заботливые родители. Не давая проявлять инициативу, слишком бурно реагируя на ошибки ребенка, с помощью критики, контроля и давления, родители внушают ребенку мысль о том, что он сам не в состоянии жить в этом мире, что ему нужны постоянные подсказки и контроль взрослых людей.

Взрослея, такой человек уже не в состоянии слышать себя, голос своего сердца. Это выливается в проблемы с работой – человек не знает, кем он хочет быть и идет учиться и работать туда, куда его устраивают родители и испытывает всю жизнь неудовлетворенность; в отношениях – он ждет, что другие люди сами догадаются, чего он хочет и выполнят его желания, ведь он сам постоянно старается выполнить желания других людей.

Этот человек желает заслужить любовь других людей одним способом – угадывая их желания и угождая им. Он не может строить полноценные отношения, потому что они основаны на взаимном обмене, а не на постоянной службе на благо другим людям.

Не получая желаемого, отдавая себя другим и не видя отдачи, он обижается, впадает в депрессию, злится на других людей, не понимая, что они не должны и не будут угадывать его желания за него.

«Алина закрылась в ванной, пустила струю воды. Слезы текли по ее лицу, а в виски опять стучали вопросы, на которые она уже десять лет не могла найти ответа:

- Почему они со мной так? Ведь я все для них делаю?

- Чем я заслужила такое отношение? За что они меня обижают?

Такие ситуации стали случаться все чаще. Вот и сейчас на ее просьбу помыть за собой посуду муж отреагировал молчанием, а сын быстро убежал из дома.

Обида хватала за горло, не давала дышать, мир казался таким несправедливым, потому что она очень старалась быть одному хорошей женой, а другому – матерью, она делала для них все – готовила любимые блюда, убирала, стирала, выслушивала. Надеясь, что когда-нибудь очередь дойдет и до нее, что кто-нибудь из них сделает что-то для нее. Надежда становилась все меньше, а обида все больше – она уже хватала за сердце.

Что делать Алина не знала, поэтому в очередной раз привела себя в порядок, выключила воду и вышла из ванной. Никто даже не заметил ее срыва.»

Все эти сценарии имеют один и тот же исход – они делают несчастным и зависимым самого человека, оставляя его в вакууме, не позволяя ему наладить полноценные отношения с другими людьми и почувствовать вкус семейного счастья.

Поведение человека в рамках этих шаблонов говорит о его незрелости, о том, что он еще не вышел из возраста ребенка.

Давайте разберем подробнее признаки незрелой личности.

Признаки незрелой личности:

Неуверенность в себе , огромное количество страхов, закомплексованность.

Желание защититься от мира, восприятие мира, как враждебного . И вследствие этого агрессивное отношение к миру, замкнутость в себе или стремление приспособиться, угадать желания других людей, подстроиться под них.

Зависимость от мнения окружающих . Полная сосредоточенность на себе – «весь мир смотрит только на меня, думает только обо мне, обсуждает только меня».

Потребительское отношение к другим людям, требовательность, капризы, обидчивость , желание манипулировать другими ради своего блага.

Отчаянное желание быть принятым и понятым и абсурдные действия для достижения этой цели (выпивка, плохая компания, компьютерные игры, различные секты, частая смена сексуальных партнеров и т.д.).

Неумение управлять своими эмоциями. Раздражительность, желание найти «козла отпущения».

Неадекватное поведение . Неумение отличить добро от зла, полезное от вредного. Слабый разум.

Болезненное отношение к ошибкам . Неумение анализировать их и исправлять. Страх совершить ошибку и нежелание действовать дальше, если ошибка совершена.

Неприятие себя, неумение видеть себя в реальном свете (мои сильные и слабые места), бросание в крайности «хуже меня нет на свете» или «я- самый лучший».

Максимализм – «хочу все и сразу, и без усилий», поиск волшебной таблетки.

Автоматические реакции на раздражители, шаблонное предсказуемое поведение .

Неспособность принимать советы и наставления , указания на ошибки, бунт против любых попыток научить.

Стремление манипулировать другими людьми, хитрость, нечестность, неискренность. Крайности в общении – «я режу всем правду матку о них» либо «я молчу о своем недовольстве и глотаю обиду».

В этом нет ничего страшного, если эти признаки проявляет ребенок рядом со взрослым человеком. Но представьте ситуацию – большой ребенок - мальчик двадцати пяти лет создает семью с такой же незрелой девочкой.

Что будет твориться в такой семье?

Там будет расцветать эгоизм, каждый из них будет тянуть одеяло на себя, требуя от другого благ для себя, выбивая, выколачивая любовь из партнера с использованием своих привычных сценариев. Они могут одевать на себя маску взрослости, но по сути остаются детьми, неуверенными и требующими понимания и любви.

В такой семье возможно три варианта распределения ролей, они могут чередоваться между собой – «мама - малыш», «папа - малышка», «малыш и малышка», когда партнеры поочередно надевают на себя маску родителя, чтобы приструнить капризного ребенка рядом с собой.

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Давайте рассмотрим подробнее эти ролевые игры.

Отношения «мама - малыш»

В этих ситуациях женщина начинает копировать поведение своей мамы, относясь к своему мужу, как к неразумному ребенку.

Отсюда:

гиперопека и чрезмерная заботливость;

давление и манипуляции;

критика и недовольство;

советы и наставления;

упреки, сравнение с другими «мальчиками» не в пользу своего;

вздохи и страдания - «ах, какая я несчастная, ты мне доставляешь столько неудобств»

И т.д.

Девочка бессознательно использует весь арсенал средств, который использовала ее мама по отношению к ней и своему мужу. Она чувствует себя главной, умной, взрослой, по отношению к мужу она становится в позицию «сверху» - «я превосхожу тебя». Нужно ли говорить, что при таком поведении женщины мужчина чувствует себя малышом и либо бунтует либо замыкается в себе. Знакомо?

Отношения «папа - малышка»

Теперь в роли родителя оказывается мужчина, желающий утешить или поставить на место свою раскапризничавшуюся девочку, использую для этого тот же родительский арсенал, который почерпнул в своей семье.

Какие реакции это могут быть?

замкнуться в себе, игнорируя поведение партнера;

высмеивать или делать замечания «вытри сопли, ты же уже большая»;

сравнивать с другими девочками «твоя подруга не закатывает мужу истерики, как ты»;

недовольство, гнев – «сколько можно рыдать по пустякам»;

давление и контроль - «замолчи, я сказал»;

И т.д.

В таких играх роли меняются, и теперь мужчина играет роль папы для своей жены, раздуваясь от чувства собственного превосходства. Как чувствует себя женщина? Как маленькая девочка, которая не сделала ничего плохого, а ее ругают лишь за то, что она слишком ранима и чувствительна.

Отношения «малыш и малышка»

Это игра больше похожа на отношения малышей в песочнице – все мирно, пока дети играют своими игрушками. Стоит какому-то карапузу потянуться за чужой, как тут же начинается ссора:

«Мое! Отдай!» - «Я тоже хочу это! Дай мне! Я главный тут!»

«Хочууууууууууууууууу эту норковую шубу!! Без нее просто помру!» - «Обойдешься, у тебя уже три шубы висит, почему не носишь?»

«Сейчас как дам больно!» - «Ты плохая!»

«Это ты во всем виноват!» - «Сама дура!»

«Никогда не буду с тобой дружить!» - «Ну и пожалуйста, еще пожалеешь, придешь ко мне играть!»

И т.д

Чтобы ощутить это глубже, просто вспомните свой последний конфликт с мужем – на какой позиции стояли вы оба? И Вы явно увидите, что больше похожи на малышей в песочнице с совочками для борьбы с захватчиком, чем на взрослых людей, умеющих и желающих договориться между собой.

Ситуация усугубляется, когда в семье появляется ребенок, и родители, сами не вышедшие из детского возраста, начинают играть роль мамы и папы, перенося все свои детские переживания, страхи и комплексы на нового малыша, отыгрывая свои сценарии уже на нем.

Ребенок счастлив, когда он эгоист, когда весь мир прогибается для него, когда его желания исполняются, когда каждый день можно играть в новую интересную игру, когда «можно и можешь» для него гораздо больше, чем «нельзя и рано еще» - он познает мир, он учится доверять ему и любить его.

А значит, постепенно отдавать, а не брать.

А значит, желать чего-то уже не только для себя, а и для других.

А значит, учитывать не только свои желания, но и чувства других людей.опубликовано econet

Автор Татьяна Плотникова

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