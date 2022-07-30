САМОЕ разрушительное оружие

Когда человек создает семью, то, скорее всего, это означает, что он нашел того единственного человека, с которым ему хорошо, в обществе которого он себя ощущает комфортно и безопасно.

Поводом для конфликта часто служат разногласия по поводу распоряжения тем или иным совместным ресурсом, расхождения в ожиданиях, что один партнер ждет от другого, накопившаяся усталость и много других бытовых и не очень причин.

Отказ от диалога — это одно из самых сильных орудий в ссоре

А вот причиной затяжной ссоры, которая может со временем перерасти в конфликт, а затем привести к разводу, часто бывает различие восприятия партнерами одних и тех же эмоциональных событий. Мы все разные люди и воспринимаем мир по-разному, кто-то в эмоционально тревожные периоды ищет поддержку у друзей, у близких ему людей, а кто-то, наоборот, пытается замкнуться, переключиться на что-то другое.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Есть некоторые закономерности между восприятием мужчин и женщин. Частично это объясняется культурными нормами, которые закладываются в период воспитания: “мальчики сильные, мальчики не должны плакать”, например. Каждый человек не только воспринимает мир по своему, он еще и оценивает это через призму своей самооценки, своей системы ценностей и норм.

Человек общественное создание, ему свойственно жить в группе. В группе, в семье, в обществе мы получаем необходимое ощущение безопасности. Когда мы рождаемся, у нас есть родители, которые для нас и кров, и корм и надежность.

Со временем мы растем, мы учимся самостоятельно обеспечивать себе корм и кров, выскакиваем из семейного гнезда и заводим себе друзей. В данном случае друзья нужны и для совместного времяпрепровождения, взаимопомощи и моральной поддержки. Разные люди по разному реагируют на тревожные ситуации.

Одним больше требуется внимание других людей, кому-то больше хочется уединиться самому с собой, почитать книгу, посмотреть фильм, побыть со своими увлечениями один на один.

Психология отношений. Теория

Если коротко, то суть в том, что наша социальность зависит от того, что мы думаем о самом себе, нашей самооценки, и от того, что мы думаем о других.

Когда человек создает семью, то, скорее всего, это означает, что он нашел того единственного человека, с которым ему хорошо, в обществе которого он себя ощущает комфортно и безопасно.

С большой уверенностью можно утверждать, что на момент создания семьи партнеры, как минимум, думают о друг друге хорошо. Это и есть ключевой аспект близости: мы думаем о человеке хорошо и допустили его к своему маленькому миру — к тому, что мы думаем о себе, своей самооценке.

Пока сохраняются внешние и внутренние условия, благодаря которым образовалась данная пара, то в отношениях сохраняется мир и покой. Люди свободно общаются, доверяют друг другу и, в случае возникновения тревожности, могут найти утешение в обществе друг друга.

Жизнь не стоит на месте, мир вокруг нас постоянно меняется, возникает огромное количество раздражителей, на которые мы вынуждены реагировать и это все начинает сказываться на отношениях.

На этом этапе начинаются разнообразные противоречия. Начнем с того, что мало какая женщина не мечтала, не обыгрывала в своем воображении свой будущий брак, каким будет ее муж, как он будет ее любить, заботиться, уважать, защищать и т.д. Все эти мечты формируют образ идеального мужа, принца на белом коне, но, к сожалению, такие экземпляры живут только в сказочном мире воображения и не встречаются в реальной жизни.

Прождав какое-то время принца, столкнувшись пару раз с реальностью, девушка в итоге решается связать свою жизнь с тем единственным, который может и не идеальный, но с которым она может ощущать себя желанной и в безопасности. Начинается совместная жизнь, новые бытовые проблемы дают о себе знать.

Ожидания наталкиваются на суровую правду реальности. Сказочный принц, оказывается, разбрасывает свои носки, бросает грязной посуду, пропадает с друзьями, может прийти домой выпивший. Первые ссоры могут возникнуть и из-за различных культурных традиций и на фоне несправедливого, по мнению одной из сторон, распределении совместных ресурсов, из-за лидерства, да и по многим другим причинам.

У каждой семейной пары может быть свой личный повод, но итог один — это вызывает сильный эмоциональный отклик и им нужно срочно поделиться со своим суженным.

Какая при этом выбирается форма коммуникаций — естественно критика.

Комментарии и претензии могут быть на тысячу процентов обоснованные, в правоте и уместности нет ни грамма сомнения, но что мы услышим в ответ — естественно самооправдание. Оправдания дают повод для новой критики, которая вызывает новую волну оправданий, но уже щедро разбавленную ответной критикой. Новые претензии вызывают желание обороняться, теперь уже с обеих сторон сыпятся сплошные упреки. Спираль продолжает раскручиваться, в ход уже пошли следующие инструменты — пренебрежение и обструкция. Стороны начинают язвительно и обидно высказываться друг о друге, а в ответ рано или поздно начинает звенеть тишина.

Отказ от диалога — это одно из самых сильных и разрушительных орудий в ссоре.

Итак, стороны разошлись по углам. Теперь они не могут найти поддержку друг у друга, но ведь так хочется найти утешение в общении с близким человеком, а кто теперь близкий? Как можно теперь довериться или поделиться с тем, кто тебя только что яростно критиковал?

Остается только один вариант — друзья, подруги или родители. Чем мы будем делиться с лучшими друзьями в такой ситуации? Конечно тем, как нас обидели, как несправедливо к нам отнеслись. Так или иначе разговор сводится к совместному поиску недостатков у своего партнера. Друзья, при этом искренне желая вам только хорошего, помогут убедиться в том, что ваш муж или жена — это просто исчадие ада какое-то. Те, кто привык искать успокоение в себе, тот может углубиться в свое творчество, хобби, науку.

Сколько людей пропадают сутками на работе или с головой уходят в науку в том числе и потому, то только так они могут отвлечься от бесконечных семейных ссор и скандалов. Один пример Альберта Эйнштейна чего стоит.

Биографы утверждают, что его брак с Милевой Марич был очень тяжелым, она была болезненно ревнива, склонна к депрессии и истерикам. Альберт, в свою очередь, проявлял чудеса эмоциональной тупости в семейной жизни, или просто от бессилия наладить отношения, уходил все больше и больше туда, где он мог хоть как-то контролировать ситуацию — в исследования.

К сожалению, не у всех получается отвлекаться чем-то продуктивным. Намного чаще люди находят отраду в пьянстве, в бесконечных романах на стороне, но продолжают жить в состоянии хронического конфликта.

Возвращаямся к теории привязанности. Близость наших отношений зависит от того, что мы думаем о других и того, что мы думаем о себе. Как поиск “рубашки”, в которую можно выплакаться, так и стратегия переключиться на что-то другое, нарушают эти два важных показателя.

Когда мы со всеми подряд в миллионный раз рассказываем какой плохой муж (или жена), то рано или поздно начинаем в это верить.

Наша самооценка от этого может и не пострадала, но итог-то плачевный. Некогда любимый человек перестал быть близким. Да, этому есть миллион и еще немного оправданий, он полностью в этом виноват, никто не спорит, но сделали это вы своими руками. Последовательно и может не очень осознанно убедили себя в том, что он плохой, что он теперь чужой, остается только вопрос — что чужой человек делает в вашей жизни?

Во втором варианте мы может и не меняем своем мнение о своем партнере так явно, но так как мнение близкого человека может ранить, то мы неосознанно начинаем перекладывать его высказывания и критику в категорию “мало ли что люди болтают”. Мы всячески начинаем защищать свою самооценку от воздействия нашего супруга (или супруги).

Что в итоге получается? Некогда близкий человек, которому можно было доверять, оказался сначала за непроницаемой стеклянной дверью, чтобы не так было больно от его критики и пренебрежения, а потом и вообще отгородился бетонной стеной, полностью спрятавшись за любимой работой или развлечениями.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Затяжная ссора между уже не близкими людьми превращается в классический конфликт. Данную динамику уже нужно разбирать в рамках науки конфликтологии, а не семейной психологии. Если коротко, то отношения перерастают в аналог боевых действий: обмен угрозами, применение санкций, за высказываниями подозреваются военные хитрости и маневры, идет проработка тактики и стратегии.

В конфликтологии описан очень большой арсенал возможных средств, от сознательного нанесения ущерба себе с целью избежать санкции и оказать давление, до демонстрации полной неадекватности, как стратегия избежать давления и переговоров. Все это так или иначе можно наблюдать в семьях, где затянувшиеся ссоры переросли в настоящий конфликт.

Как быть? Как избежать этой ситуации? Ученые предлагают достаточно простые советы по тому, как разрешать ссоры в семье.

Начинать нужно с полного отказа от критики. Критика вызывает оправдание и ответную критику. Помимо этого ваш собеседник моментально переключается в режим обороны и практически сразу перестает воспринимать вас, а как иначе, он уже в обороне, как боксер перед атакой, закрылся перчатками и ждет когда вы откроетесь для того, чтобы нанести точный и сильный удар. Сказать легко, но в реальности отказаться от критики очень тяжело.

Попробуйте, практически любое ваше замечание, любой комментарий — это критика. Можно попробовать упаковывать в толстый, толстый слой, нет, не шоколада, а комплиментов и прочей лести, но это не пилюля, которую можно покрыть сладкой оболочкой и она будет проглочена, а в желудке подействует. В данном случае если сладко упаковать критику, то она, критика, просто пройдет мимо, не будет замечена. Можно подсластить юмором. Вариант неплохой, это позволит чуть раскрепостить собеседника, он немного откроется и вы сможете ему прицельно высказать, что думаете, но для этого нужно иметь талант, да и есть шанс все на шутку свести.

Есть еще вариант рассказать от третьего лица, издалека, или на чужих примерах, мол в некотором царстве, в некотором государстве жила была принцесса… которой муж по хозяйству ничем не помогал, ни то что детей из садика забрать, да даже мусор никогда не выбросит, и т.д. ну вы поняли.

Лучше всего просто отказаться полностью от критики. Если что-то не нравится, можно задуматься — а что такого, что именно мне не понравилось? Даже не так, почему это меня так сильно эмоционально задело.

Что-то пошло не по моему плану?

А почему весь мир должен крутиться вокруг меня и под мою дудку?

Если такие размышления не снимают тревожность, если что-то немного серьезнее и очень хочется донести, то можно просто поделиться своими переживаниями. Дорогой, мне в той ситуации было очень обидно и одиноко. Только нужно максимально отказаться от манипуляций, от внутреннего желание повлиять и “корректировать” поведение своего партнера.

Просто как монолог, без ожидания взаимности — да, мне было больно.

Для того, чтобы лучше понять своего супруга или супругу, не нужно пытаться анализировать его поведение. Поведение может быть хорошим или плохим, правильным или нет, может быть наигранным, фальшивым и т.д.

А вот эмоции — они всегда настоящие. Они такие какие есть.

Боль, обида, грусть, одиночество, разочарование. Попробуйте понять не то, что сделал ваш некогда горячо любимый человек, а что он испытывал в этот момент.

Тогда вы сможете перестать пренебрежительно к нему относиться, постоянно тыкать в какие-то недостатки и делать бесконечные замечания. опубликовано econet.ru

Автор Арье Готсданкер

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet