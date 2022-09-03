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В каких семьях дети болеют чаще

Источник: b17.ru 03 сентября 2022 6200
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Помимо объективных факторов, обусловленных внутриутробным развитием, родами, физическим состоянием ребёнка в первый год жизни, есть ещё и неблагоприятная социальная среда, способствующая усилению психосоматических заболеваний. А также особый стиль воспитания, который способствует проявлению психосоматических заболеваний или симптомов. .

В каких семьях дети болеют чаще

Помимо объективных факторов, обусловленных внутриутробным развитием, родами, физическим состоянием ребёнка в первый год жизни, есть ещё и неблагоприятная социальная среда, способствующая усилению психосоматических заболеваний. А также особый стиль воспитания, который способствует проявлению психосоматических заболеваний или симптомов. Давайте их перечислим.

Факторы, способствующие усилению психосоматических заболеваний

Начнем с характера и личности родителей. Акцентуация у родителей, эмоционально-лабильный тип, демонстративный (истероидный), психостенические черты и черты сензитивного (чувствительного) типа.

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Нарушение стиля воспитания по типу: потворствующий или доминирующий, обусловленная воспитательной неуверенностью родителей и страхом за потерю ребёнка (по Эйдемиллеру). Отсутствие единого подхода к воспитанию, создание односторонне аффективно привязанности

 Пример: когда идёт обсуждение болезни, мама эмоционально включена. Как только ребёнок рассказывает о чём-то не связанном с болезнью, мамина включённость пропадает. Рождается посыл (неосознанный): «Меня принимают только тогда, когда я болею».

Развод родителей, не способность справиться с социальной нагрузкой. У мамы высокая социальная планка – социально-одобряемое поведение.

Одна из причин алекситимии (и как следствие – заболеваемости ребенка) -  гиперопекающая позиция матери, не допускающей проявлений  раздражения у ребёнка.

В семье запрет на выражение эмоций, особенно отрицательных. Запрет на открытое обсуждение сложностей и проблем, совместный поиск решений. Обычно, если есть затруднения, используют социально-одобряемые варианты решения, культ внешнего благополучия. Когда малыш проявляет агрессию, ему говорят: «Тише, что люди скажут»…, «Мне за тебя стыдно, престань…»,  «Не позорься…».  

Когда родители сами плохо озвучивают и интегрируют свои эмоции, ребёнок не научается осознавать и дифференцировать, что он чувствует. И, как следствие, не знает, что с этим делать. Например, женщина ждёт мужа с работы: она чувствует тревогу, беспокойство. Когда он приходит она говорит: «Ты что, не мог пораньше прийти, у меня поднялось давление!». Используется именно соматический аргумент.

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Амбивалентное поведение родителя. Мама говорит: «Я люблю тебя», но при этом у неё хмурятся брови и строгий голос – противоречие в вербальной и невербальной информации.опубликовано econet.ruЕсли у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Автор Юлия Магомедова

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Источник: https://econet.by/

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