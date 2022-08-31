Пряные сливы: нетривиальный рецепт

Почти все обожают сливы. Но если Вам надоели обычные фрукты, то сделайте их необычными. Сегодня предлагаем чудный рецепт запеченных пряных слив. Попробуйте запечь их в духовке с пряными специями. Такой рецепт никого не оставит равнодушным и украсит любой стол. Давайте готовить!

Рецепт запеченных пряных слив

Почти все обожают сливы. Но если Вам надоели обычные фрукты, то сделайте их необычными. Сегодня предлагаем чудный рецепт запеченных пряных слив. Попробуйте запечь их в духовке с пряными специями. Такой рецепт никого не оставит равнодушным и украсит любой стол. Давайте готовить!

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Ингредиенты:

Сливы – 500 грамм

Корень имбиря – 3-4 см

Цейлонская корица – 2 чайные ложки

Мускатный орех - 1/4 чайной ложки

Цедра одного апельсина

Вода – 1 столовая ложка

Подсластитель по вкусу – мед или стевия

Кокосовое масло – 1 столовая ложка

Кокосовые сливки, сметана или йогурт

Как приготовить:

Нагреваем духовку до 180 градусов Цельсия.

Сливы чистим от косточек, а потом режем на 2 или 4 части.

На мелкой терке трем имбирь. Снимаем цедру с апельсина. Соединить цедру, имбирь, корицу, мускатный орех с водой, стевию или другой подсластитель (кроме меда).

Смазываем противень кокосовым масло - масла не жалеем. И уже, на подготовленный противень, выкладываем наши сливы. Далее равномерно посыпаем сливы смесью из специй.

Выпекать нужно 7-10 минут - это зависит от жесткости слив.

Для подачи можно добавить йогурт, сметану, украсить съедобными цветами, а мед можно использовать как подсластитель.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet.ru.

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