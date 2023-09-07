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Артикуляционные упражнения для детей

Источник: srcn1-tula.ru 07 сентября 2023 6008
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Эти упражнения будут полезны для логопедов и родителей детей, страдающих тяжелыми нарушениями речи.

Артикуляционные упражнения для детей

Детский логопедический самомассаж мыщц лица

1. «Рисуем дорожки». Движения пальцев от середины лба к вискам. 

2. «Рисуем яблочки». Круговые движения пальцев от середины лба к вискам. 

3. «Рисуем ёлочки». Движения пальцев от середины лба к вискам. Движение направлено несколько по диагонали. 

4. «Пальцевой душ». Легкое постукивание или похлопывание кончиками пальцев по лбу. 

5. «Рисуем брови». Проводить по бровям от переносицы к вискам каждым пальцем поочередно: указательным, средним, безымянным и мизинцем. 

6. «Наденем очки». Указательным пальцем проводить легко от виска по краю скуловой кости к переносице, затем по брови к вискам. 

7. «Глазки спят». Закрыть глаза и легко прикрыть пальцами веки. Удержать в течение 3—5 секунд. 

8. «Нарисуем усы». Движение указательными и средними пальцами от середины верхней губы к углам рта. 

9. «Веселый клоун». Движение указательными и средними пальцами от середины нижней губы к углам рта, а затем вверх к скуловой кости. 

10. «Грустный клоун». Движение указательными и средними пальцами от середины верхней губы к углам рта, а затем к углам нижней челюсти. 

Артикуляционные упражнения для детей

11. «Клювик». Движение указательным и средним пальцами от углов верхней губы к середине, а затем от углов нижней губы к середине. 

12. «Погладим подбородок». Тыльной поверхностью пальцев поглаживать от середины подбородка к ушам. 

13. «Расческа». Поглаживание губ зубами.

14. «Молоточек». Постукивание губ зубами. 

15. Всасывание верхней и нижней губы попеременно. 

16. Пожевывание попеременно то верхней, то нижней губы. 

17. «Пальцевой душ». Набрать воздух под верхнюю губу и легко посту-  кивать по ней кончиками пальцев, проделать то же самое движение, набрав  воздух под нижнюю губу. 

18. «Нарисуем три дорожки». Движение пальцев от середины нижней губы к ушам, от середины верхней губы к ушами, от середины носа к ушам. 

19. «Нарисуем кружочки». Круговые движения кончиками пальцев по щекам. 

20. «Погреем щечки». Растирающие движения ладонями по щекам в разных направлениях. 

21. «Паровозики». Сжать кулаки и приставить их тыльной стороной к щекам. Производить круговые движения, смещая мышцы век сначала по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Можно сопровождать круговые движения ритмичным произнесением: «Чух, чух, чух». 

22. «Пальцевой душ». Набрать воздух под щеки и легко постукивать по ним кончиками пальцев. 

23. «Испечем блины». Похлопать ладошками по щекам. 

24. «Умыли личико». Ладонями обеих рук производить легкие поглаживающие движения от середины лба вниз по щекам к подбородку.опубликовано econet

Автор: А.А. Шафеева, "Логопедический массаж"

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Источник: https://econet.by/

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дети здоровье речь упражнения логопед

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