Лучшая техника избавления от страха

У вас достаточно сил, чтобы избавится от любого страха, но для этого нужно поставить такую цель. А если внутри вы не хотите избавляться от страха – то вы нянчитесь с ним, как с маленьким ребёночком.

Страх без веры в Бога преодолеть невозможно

Полюбите то, чего вы боитесь

Есть очень хорошая психологическая практика – персонифицировать свой страх. Представьте его в человеческом обличье, максимально ярко создайте все детали его облика, его поведение – и … полюбите его, наполните его сияющей энергией любви. Вы увидите: любовь все изменит. Это очень эффективная восточная техника.

То, что мы любим, становится нашим союзником, поэтому и боль, и страх уходят. Если мы боремся с чем-то, нам оказывают противодействие, если уходим от противоборства в сторону – конфликт исчезает. Поэтому на Востоке говорят: «Если ты хочешь победить врага – полюби его, если ты хочешь преуспеть в жизни – полюби её, что бы ни случилось».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Юмор в благости

Преодолевать страхи и напряжение хорошо помогает юмор в благости, так как юмор – это Божественное качество. И тогда страх уходит.

Попробуйте пошутить – вы расслабитесь и страх уйдёт. Пошутите над своим страхом, над ситуацией и т.д. Живите в радости, добавляйте в жизнь как можно больше юмора. Каждый день мы просыпаемся и у нас есть выбор куда идти – в рай или в ад. Превратить предстоящий день в рай или ад – это зависит только от нас, потому что для счастья нам ничего не нужно, оно всегда внутри нас. Не надо беспокоиться и переживать о будущем, нужно просто жить «здесь и сейчас». Тогда наша жизнь станет праздником, потому что мы сами её строим. Мы все со-Творцы, маленькая часть Бога и не надо об этом забывать. Находящиеся на высоком духовном уровне люди счастливы всегда, даже если они умирают от тяжёлой болезни. Их счастье не зависит от внешних условий, они очень гармоничны и ничего не боятся. Даже в таком состоянии они посылают людям любовь и служат примером, как нужно любить и ценить жизнь.

Если вы подходите к проблеме с юмором, всё меняется – Вселенная всё устраивает самым замечательным образом. Не будьте слишком зациклены, не будьте слишком логичны. Чем выше поднимаетесь на духовный уровень, тем меньше логики. Страх сдерживает и напрягает, а юмор, наоборот, расслабляет, потому что юмор – это Любовь.

Детализация событий, вызывающих страх

Это самая лучшая техника избавления от страха (правда, и самая тяжёлая) – детально представить в уме, что так все и будет: случится именно то, чего вы боитесь, а потом принять такое развитие событий, говоря себя: "Если Всевышний захочет этого, значит, это нужно для моего развития, это лучшее, что мне нужно в этом месте и в это время. Я готов принять эту ситуацию внутри, а на внешнем уровне продолжаю что-то делать, чтобы предотвратить эту ситуацию".

Пропишите цель

Иногда для того, чтобы избавиться от страха, необходимы долгие годы работы – особенно если этот страх связан с какой-то подсознательной программой, которая «держит» вас уже несколько жизней. Не надо стесняться своих страхов. Если вы хотите развить Божественную любовь, то нужно избавляться и от комплексов, и от страхов. Для этого сядьте и напишите: «Моя цель – избавится от страха…» (нельзя писать «не хочу», так как «не» в подсознании проваливается и остается «хочу»), «… но при этом я принимаю любое развитие событий, как Бог даст, так и будет». Поймите: у вас достаточно сил, чтобы избавится от любого страха, но для этого нужно поставить такую цель и записать её на бумаге. Но если внутри вы не хотите избавляться от страха – вы нянчитесь с ним, как с маленьким ребёночком.

Свою цель (избавиться от страха) надо обязательно писать на бумаге в течение нескольких недель, чтобы дать указание своему подсознанию. Тогда и Вселенная будет всячески вам помогать и «выстраивать» необходимые для этого события. Подсознание должно услышать, схватить, а Вселенная – понять ваше желание. Но если вы не запишите цель, это не произойдет – у вас в уме проносится до 60 тысяч мыслей в день ежедневно.

Молитва

Вера в Бога дает понимание, что Бог нас любит и желает нам только хорошего, что всё, что нам даётся, всё к лучшему. Почему говорят, что в окопах нет атеистов? Когда нам больше всего страшно и тяжело, мы начинаем молиться и взывать к Богу, так же как и ребенок в трудной ситуации зовёт мать.

В иудаизме есть специальные молитвы, избавляющие от страха, дающие силу. В восточной психологии и некоторых христианских школах считается, что от страха очень сильно помогает избавиться повторение имен Бога. Например, можно читать молитву «Отче наш», «Иисусову молитву», в Ведантизме – мантры «Ом Намах Шивайя», «Харе Кришна», «Ом Намо Нарайяная». Имена Бога обладают духовной энергией и несут свет, от которого уходит всё темное, а повторение святых имен перед смертью гарантирует попадание в Духовный мир.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Главное, что нужно помнить: страх без веры в Бога преодолеть невозможно. Карл Юнг пришёл к этому выводу в результате исследований и не принимал людей, если они после 35–40 лет не верили в Бога.

Избавьтесь от страха и живите счастливо! Все наши мысли, эмоции и действия исходят от любви, либо от страха. В первом случае вы становитесь здоровым, счастливым и успешным, во втором – разрушаете жизнь себе и близким. Вы больше чем живете – любовью или страхом? Это ваш выбор.опубликовано econet

©Рами Блект

Иллюстрации: Алексей Аверин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet