Паузы однажды заканчиваются, расставания снова сменяются встречами, какими встречами — время покажет, а пока, каждому из нас есть, чем заняться.Все, что ваше, обязательно вернется!

Люди очень сильно боятся расходов и расставаний, да и паузы со всякой неопределенностью зачастую наводят на нас панический ужас. «А вдруг в моей жизни больше никогда и ничего не будет?» Будет, еще как будет. Как-то будет — это уж точно, а чтобы было лучше, чем просто «как-то», нужно потрудиться.

Уйти, чтобы остаться

Говорят, что все уроки лучше всего проходить на расстоянии. В идеальном случае, конечно же, к отношениям нужно готовиться до отношений, как, впрочем, и ко всем другим важным этапам и событиям нашей жизни, но это уж кому как повезет, кто знает, что нам там по судьбе положено. У кого-то получается приобрести необходимые знания до судьбоносной встречи, а другим приходится огнем, водой да медными трубами счастье свое у жизни отвоевывать, не так все это важно на самом деле. Хочу обратить ваше внимание, что иногда лучше встать на паузу и уделить внимание недоученным урокам по отдельности, вместо того, чтобы совместно разрушить то, что и так еще не окрепло.

Не надо страшиться расставаний! Все, что ваше, обязательно вернется.

Неделя, месяц, год — не имеет значения. Всё ваше обязательно вернется, точнее, оно толком и уйти-то никуда не сможет. Вроде бы решили, что все, конец, а жизнь постоянно сталкивает и сталкивает вас на пути. Но близко друг к другу подойти не дает, потому что каждому из вас нужно время, чтобы дозреть. Дозреть друг для друга или для других партнеров — никто не знает, чем в итоге закончится ваша пауза.

Временами точки превращаются в запятые, а иногда повисают в воздухе неоднозначным многоточием.

Мы сильно боимся расставаний, но еще сильнее мы боимся сближений. И вот тут поди попробуй выбрать из двух зол меньшее. Шаг навстречу — рушатся личные границы, растворяется эго, где ты, где он — да кто бы знал, страшно. Два шага назад гораздо безопаснее, вот так и танцуем — шаг вперед, два назад. Подойти близко и оттолкнуться, больше всего на свете желать быть рядом, но так и не решиться шагнуть в неизвестное.

Чтобы подпустить близко другого, необходимо учиться познавать самого себя. В каждом из нас есть и свет, и тень. Научиться принимать свою тень, научиться любить того, кто внутри, научиться быть благодарным тому, что уже есть в каждом из нас. Часто мы бросаемся завоевывать другого человека, толком еще даже и не познав себя. Зачем бросаться-то? Зачем завоевывать? Углубляйтесь, изучайте то, что есть внутри каждого из нас, придет весна, и цветы распустятся сами. Люди не встречаются случайно, каждая встреча имеет какой-то смысл, только вот что за смысл — не всегда удается разгадать, по крайней мере, не сразу. Большое видится на расстоянии.

Чем более глубокий и тонкий мир вы открываете внутри себя, тем более устойчивым (но не бесчувственным) становитесь к изменениям внешней среды. Если внутри светит солнце, то есть ли разница, какая погода за окном? Помните, какая надпись была на кольце царя Соломона? «Все проходит, и это тоже пройдет!» Паузы однажды заканчиваются, расставания снова сменяются встречами, какими встречами — время покажет, а пока, каждому из нас есть, чем заняться.

Развивайтесь, расцветайте, раскрывайте заложенный в вас потенциал, учитесь дарить тепло и заботу своим близким, а любовь однажды придет сама, обязательно придет!опубликовано econet

©Дина Ричардс

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