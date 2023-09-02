Женихи за 40

Почему же мужчины не спешат жениться? Причин на то много и у каждого они будут свои, попробуем обозначить тенденции

Женихи, которые не спешат жениться

Почему же мужчины не спешат жениться? Причин на то много и у каждого они будут свои, опробую обозначить тенденции, вернее сказать, типологию холостяков.

Какие бывают холостяки:

Мужчина, который боится женщин (ибо женщина для него непонятное непознаваемое и пугающее существо)

Мужчина, который ненавидит женщин (авторитарная мама постаралась в его воспитании)

Мужчина идеалист (ему нужна или идеальная мечта женщина или никто)

Мужчина женоненавистник (натерпелся в предыдущих отношениях, переизбыток негативных воспоминаний)

Мужчина карьерист, при этом отчаянно ищущий (всем говорит, что ему некогда семью строить, а у самого на всех сайтах знакомств по анкете, очень тревожный)

Мужчина сдавшийся (он всего боится. живет замерев, он давно попрощался с мыслью о семье)

Мужчина "мамин сын" (неуверенный в себе, безынициативный, женщины для него хищницы стремящиеся разлучить его с мамой)

Мужчина "Казанова" (с виду сердцеед, внутри которого маленький неуверенный в себе мальчик, который постоянно в поиск подтверждение своей значимости)

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Вроде разные типажи, но все их объединяет следующее:

Такой мужчина эгоистичен, у него повышенный уровень тревожности, он живёт только для себя, деспотичен, не терпит возражений и иных взглядов на жизнь, боится ответственности, привязанности, чувственности. Ещё, у него сильно развит комплекс неполноценности, он сильно привязан к матери (на подсознательном уровне), даже если находится с ней в постоянных конфликтах. Соперничества с его матерью не способна выдержать ни одна женщина, и это неоспоримый факт.

Все выше описанные мужчины психологически незрелые. Слабо проработанная женская часть, не позволила им освоить и мужскую свою часть и соответственно повзрослеть - найти баланс между мужским и женским в себе.

Такой мужчина уверен, но увы не в себе, а в том, что у него ничего уже не получиться, поэтому лучше всего оставаться одиноким, несчастным, но свободным. Он много работает, создаёт материальною базу для будущего, параллельно ищет свой идеал женщины, но, как правило, идеала не находит. И вряд ли сможет найти, ибо это или образ своей собственной матери или той женщины, которая когда-то "разбила "его сердце.

Есть ещё типажи вечных холостяков.

Мужчины, которые провели в браке достаточное время, вырастили детей, построили дома и посадили деревья, а теперь желают самореализоваться и пожить для себя. исполнить все свои мечты на которые раньше не было времени да и возможностей е хватало.

Мужчины, профессии которых полны риска, длительных командировок и иных причин, уменьшающих возможность создания полноценных отношений до минимума.

Бизнесмены, политики, которые настолько увлечены устройством мира внешнего, что времени на создание семьи у них просто нет.

Мужчины, у которых нет потребности в создании семьи, у них свои цели развития в нашем социуме - духовное саморазвитие, монашество" и т.д.

Что делать?

Если вести речь о категориях холостяков "вынужденных" и психологически не зрелых, то всё исправимо при желании. Стоит уделить время своему психологическому взрослению, принятию своей анимы и тогда четко сформированный образ женщины внутри обязательно отразиться реальным образом женщины во внешнем мире.

Если вести речь об "убеждённых" холостяках, то нет смысла менять их убеждения. Есть смысл поискать другого мужчину. Ибо есть мужчины которым нужна женщина в его жизни!

P.S. Милые женщины! Если вам на вашем пути встречаются холостяки-это серьезный повод обратить своё внимание на саму себя. Подобное притягивает подобное. Поэтому стоит честно ответить себе на вопросы:

На самом ли деле я хочу замуж или мне нужен иной формат отношений?

Насколько я являюсь психологически зрелой?опубликовано econet

Автор: Татьяна Лявенко

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