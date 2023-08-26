Что делать, если в минусе близкий человек

Допустим, ваша разведенная мама нашла себе любовника и ушла с ним в минус. Или близкий друг постепенно превращается в подкаблучника или, хуже того, сидит в сервисзоне у своей новой возлюбленной? Или собственный ребенок, сын или дочь, находятся в явном минусе дисбалансе с избранником. Что делать?

Допустим, ваша разведенная мама нашла себе любовника и ушла с ним в минус. Или близкий друг постепенно превращается в подкаблучника или, хуже того, сидит в сервисзоне у своей новой возлюбленной? Или собственный ребенок, сын или дочь, находятся в явном минусе дисбалансе с избранником.

Что делать?



Прежде всего надо избавиться от двух установок, которые мешают правильно действовать.

1. Любовь - это прекрасно.

2. Любовь - это личное дело человека.

Если вы хотите действовать правильно в ситуации дисбаланса, что своего, что чужого, запомните два правила.

1. Прекрасна только взаимная любовь. Взаимная любовь прекрасна. А невзаимная любовь, то есть дисбаланс, это болезнь.

Болезнь излечимая и обратимая, на ранних стадиях не такая уж опасная, но все-таки болезнь.

Вот взаимная любовь - это действительно счастье, благо, источник энергии и образец для подражания. А невзаимная любовь - болезнь.

Невзаимно влюбленный человек всегда пребывает в иллюзиях, не видит реального отношения второго. Взгляд на мир такого человека искажен и это сказывается не только на любовной сфере, постепенно начинает искажаться и восприятие всего остального. Если бы человек видел реальное положение дел, ему бы захотелось спрятаться от того, кто относится к нему с презрением или жалостью, кто им тяготится или снисходит до общения с ним, кто согласен его использовать, но не может быть на равных, поскольку не любит. Но человек не видит, он находится в самом настоящем помутнении рассудка. Именно поэтому он предает себя и отказывается от самоуважения, что доставляет всем его близким такую боль.

Если вы хорошенько запомните, что невзаимная любовь - ни с какой стороны не благо, а наоборот большая беда, вы не будете метаться в сомнениях на предмет "если ему хорошо, пусть любит". Ему хорошо так же, как наркоману. Моментами нездоровый кайф есть, но стоит слишком дорого и отнимает слишком много.

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2. Любовь - личное дело человека, но только пока речь не идет о потере им самоуважения, об угрозе его репутации, финансам, здоровью, а в дисбалансе это все начинается. Поэтому явный дисбаланс касается и его близких тоже.

Конечно это не значит, что близкие могут применять насилие, моральное и особенно физическое. Это вне их правового поля, но близким приходится выбирать: либо страдать и пытаться как-то повлиять на источник своих страданий, либо оборвать слишком близкие отношения, чтобы снизить накал собственных эмоций.

До того, как вы решите отдалиться от близкого человека, чтобы не наблюдать его падение в яму, вам необходимо попробовать ему помочь. Исчерпав все экологичные способы помощи, вы будете вынуждены дистанцироваться на то физическое и эмоциональное расстояние, где все происходящее будет касаться вас меньше. Но сначала эти способы надо исчерпать.

Какие есть способы?

Сначала я перечислю, чего делать нельзя, поскольку это лишь ухудшает ситуацию дисбаланса, то есть растит минус вашего близкого.



1. Нельзя критиковать качества избранника.

"Какой-то страшный, несуразный, говорит ерунду, и если это выбор твой, на свадьбу я не пойду!" - как в дуэте "мать и дочь" Сердючки и Глюкозы.

Все мамаши, да и подружки тоже, вечно обсуждают, чем не годится избранник или избранница, как будто дело в этом, а не в том, что вашего близкого не ценят, не любят, не уважают. Это главное! Точнее это вообще единственное. Вы не знаете, каким был бы тот же самый избранник, люби он ваше чадо или вашу подругу. Не хамил бы, не пьянствовал бы, не бездельничал, это уж точно.

Не обсуждайте его интеллект, его внешность, этим вы только усугубляете ситуацию. Влюбленный злится на вас, убеждается в том, что вы его совсем не понимаете и грубо навязываете ему свои вкусы. Ему хочется защищать свой выбор, своего избранника и любовь к нему только крепнет. Снимите корону "мое мнение авторитетно". Вы никак не повлияете на симпатию человека, если будете хаять того, за кого он отчаянно цепляется. Вы только оттолкнете его от себя.

Кроме того, если вы сами не видите, что причина не в недостатках избранника, а в его нелюбви, значит вы совсем не понимаете, в чем проблема. А если вы не понимаете, как вы ее решите?



2. Не нахваливайте минусы.

Нельзя нахваливать минусов в дисбалансе. Никогда.

Близким вечно кажется, что в минусе люди сидят из-за низкой самооценки. Поэтому они стараются почаще повторять, как красив близкий, как умен, какое он сокровище. Оставьте это. На любом минусе и так корона сокровища. Чем ниже минус к плинтусу, тем больше корона. Он и так уверен, что не оценить такое сокровище невозможно, что избранник вот-вот опомнится. А вы еще укрепляете его в этой уверенности. Вместо того, чтобы помочь ему понять простую мысль: ты не нравишься, тебя не любят, вы доказываете, что не любить его невозможно, а избранник - просто урод. Но влюбленный не считает избранника уродом, поэтому решает вкладываться еще активней или сесть и покорно ждать, когда справедливость восторжествует.

Особенно вредно кормить корону, одновременно обесценивая избранника. "Посмотри, какой он кривоногий и жалкий, а ты такая сильная, красивая!" Вместо того, чтобы осознать свое унижение, минус ваш приосанивается и идет к кривоногому и жалкому, чтобы ослепить своим блеском и наградить роскошью общения с собой.

3. Не выслушивайте часами подробности.

Вы хотите быть в курсе и поэтому слушаете по десятому кругу все, что сказал, написал и даже просто подумал избранник вашего близкого минуса. Вместе вы копаетесь в чужой голове, мониторите его странички, обсуждаете странички его френдов. Время от времени вы не выдерживаете и взрываетесь от негодования: почему вы столько времени посвящаете какому-то моллюску? Но потом берете себя в руки, ведь вы посвящаете время не моллюску, а спасению вашего близкого от него.

Так никого не спасешь, наоборот поможешь скормиться. Вам кажется, что вы лазутчик в тылу врага и сейчас, изучив все детали подробней, найдете способ, как настроить вашего минуса против. У вас слишком большая корона "я авторитет". На самом деле, даже если у вас и есть какой-то авторитет, в данном случае вы скармливаете его фигуре избранника, поскольку поддерживаете поток внимания в его сторону. Вы вместе растите эту фигуру, когда обсуждаете ее со всех сторон. Вы создаете мощное положительное подкрепление сливу вашего близкого. Зависимость его все больше и больше, а вы вскоре не выдерживаете и пытаетесь агрессивно высказаться. Вам сообщают, что вы надоели и ваше мнение не интересно, и вы чувствуете, что вас предали, воспользовались вашей поддержкой, а потом пнули.

Как бы вам ни хотелось быть уютной жилеткой, как бы ни тянуло оказать поддержку и поиграть в терапевта, вы должны понимать, что поддержку вы оказываете в данном случае фигуре избранника. Она растет за ваш счет. А с нею и минус вашего близкого.

Так что же надо делать?

А делать надо все наоборот.

1. Высказывайтесь об избраннике уважительно или с некоторой симпатией, но четко констатируйте, что он не любит вашего близкого.

"Мама, твой Леша - интересный мужчина, я понимаю, чем он тебе нравится. Но ты ему не нравишься, он скучает с тобой и наверняка смотрит на других женщин".

Будьте уверены, мама почувствует ревность (вас заревнует, не его) и досаду на Лешу. На вас она тоже может обидеться сначала, но ей захочется вам доказать, что она себя уважает и не цепляется за этого Лешу, который выглядит в ваших глазах таким равнодушным.

"Сынок, Леночка - симпатичная девочка, она похожа на твою первую любовь, но в отличие от той девочки она совсем тебя не любит. Она смотрит сквозь тебя и зевает, когда ты говоришь".

Вы обезоружили сына тем, что похвалили его выбор, но одновременно вы задели его гордость. А когда самоуважение спит, задетая гордость его будит. Заметьте, пожалуйста, вы не соврали, вы сказали чистую правду. Леночка и правда ничего, просто из-за обиды вам хотелось ее обхаять. И она действительно не любит вашего сына, именно это вас так обижает, но из-за короны вам не хотелось об этом говорить, а хотелось о том, что Леночка толстая и глупая. Но это вранье, да и значения это не имеет, даже если бы так. Будь она влюблена в вашего сына, было бы достаточно того, что ему ее пышные формы в радость.

Защита вашего близкого от неуважения - ваше дело, а вот вкусы - дело лично его. Зачем вы атакуете его вкусы, его личную территорию, вместо того, чтобы действовать на общей, там, где вы имеете право говорить?



2. Вместо того, чтобы нахваливать вашего близкого, толкните его корону, описав, каким его видит избранник.

"Рита, он считает тебя занудой, ему не интересно говорить о литературе, он любит спорт, а ты совсем неспортивная".

Речь не идет о том, чтобы обижать близкого человека, выражайтесь деликатно, можете заметить, что лично вы конечно не считаете Риту занудой, вы очень цените ее начитанность, и многие оценят, но не избранник. Он не любит, он скучает, он другой человек.

"Вы разные. Ему нравятся другие женщины. У него другие планы. Ты ему совсем не подходишь, и это заметно".

Близкий не согласится с вами конечно сразу, но по крайней мере вы не корону его начищали, помогая скармливать себя, а обратили внимание на дисбаланс и на разницу в ожиданиях, на то, что "он мне подходит" - односторонняя иллюзия, а не факт.



"Папа, ты слишком стар для своей пассии. Нет, ты отлично выглядишь для своего возраста, но ей явно нравятся парни помоложе. Хотя деньги твои слегка компенсируют.".

Конечно папа огорчится, но может быть вместо растущей короны у него появится и тень сомнения, так ли он великолепен в глазах любовницы?

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3. Отказывайтесь подробно обсуждать избранника, но не дистанцируйтесь, а предлагайте другую тему разговора.

"Не хочу говорить об этом человеке, он тебя не любит совсем, мне неприятно это. Пожалуйста, давай как раньше обсудим вот это..."

"Вася, я не хочу слушать про твою любимую. Она тебя не любит и мне обидно за тебя. Пойдем кататься на великах и поговорим о чем-то интересном?"

"Мне надоело, я не хочу на эту тему", "ты слишком зациклился, мне скучно про это", "нет, я не хочу слышать о нем, я хочу говорить о тебе, а не о нем", - не бойтесь оттолкнуть человека, в данном случае вы отталкиваете не его, а его избранника. Пусть он думает, что вы ревнивы и эгоистичны, в глубине души он чувствует, что вы правы и не обязаны фанатеть вместе с ним.

Пока вы не уверены, что в отношениях дисбаланс, слушать, конечно, можно и даже нужно, но когда вы поняли, что ваш близкий - минус, что он катится вниз, прекращайте кормить его корону и раскармливать вместе с ним фигуру плюса. Не слушайте больше пяти минут. Сводку новостей узнали и переводите беседу в другое русло.

Не бойтесь, что он пойдет говорить об этом с кем-то другим вместо вас. Пусть идет, но зато когда вы будете вместе, вы будете ему помогать отвлечься, будете давать ему силы для выхода из зависимости, поддержку для восстановления, а не наоборот. К тому же вы избавите себя от ядовитых эмоций и сбережете силы.



Хуже всего, когда пытаясь помочь человеку выплыть, вы помогаете ему тонуть.опубликовано econet

Автор: Марина Комиссарова

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