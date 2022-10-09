Для детей никогда не будет подходящего времени. Я говорю это всем, у кого еще нет своих детей, но кто с жадностью смотрит на чужих.

Для детей никогда не будет подходящего времени. Я говорю это всем, у кого еще нет своих детей, но кто с жадностью смотрит на чужих.

Время для детей

Всегда будет хотеться свою или новую квартиру, другую машину, еще одну визу в паспорт, еще одну ступень по карьерной лестнице. Всегда чего-то хочется, и всегда чего-то не хватает. И подспудно еще некоторым хочется детей, но то в боку заколет, то в кошельке пусто, то мужик дурак, то… Много всяких «то» и «но».

И пришла я к этому ближе к своим тридцати (пишу буквами, числом — страшно), то ли в оправдание того, почему родила без квартиры, мужику-дураку, пусть и с машиной. То ли потому, что просто так оно и есть. И чтобы это понять, надо родить.

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Не вовремя. Рано. Поздно. Но родить.

Как выясняется, потом может и не быть квартир или карьерных лестниц. И не потому, что есть ребенок, а потому что иногда что-то не зависит от вас. А если зависит, то, значит, вы в силах изменить ход событий при любых условиях.

А вообще, к чему это я? Пришла массажистка. Мучает ребенка моего и рассказывает параллельно. У нее дочь, 35 лет (чужой возраст и числом можно), близнецам по 12. Замуж выходит во второй раз. Вот не побоялась родить в 23, в свои 35 имеет прекрасные перспективы.

А я, если уравнять счет с дочерью массажистки, в ее возрасте буду бегать из сада в школу, с развивашек на тренировку, думая о той же массажистке, ибо 35 — это не 23, да и спина уже не та…

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А все потому, что в 20 я была уверена, что еще очень-очень рано иметь детей. Я не понимала, что загоняю себя с каждым годом все дальше и дальше в другую позицию под названием «очень-очень поздно» для второго ребенка и прочих перспектив. Резюмируя: подходящего времени для детей не будет никогда, если оглядываться на перспективу и обстоятельства.

А еще, как говорится: «Если бы молодость знала, если бы старость могла…». опубликовано econet.ru.

Автор Оливия Гринфилд

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