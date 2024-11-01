Шрирача: восхитительный острый тайский соус

Соус Шрирача – это очень острый соус из Таиланда. Этот соус получил своё название в честь небольшого города Si Racha, в котором, как говорит история, он впервые был приготовлен тайской хозяйкой. Этот соус универсальный и подходит практически к любому блюду. Его можно использовать при приготовлении рыбы, а также можно использовать как маринад или соус. Давайте приготовим!

Как приготовить острый соус по-тайски

Соус Шрирача – это очень острый соус из Таиланда. Этот соус получил своё название в честь небольшого города Si Racha, в котором, как говорит история, он впервые был приготовлен тайской хозяйкой. Этот соус универсальный и подходит практически к любому блюду. Его можно использовать при приготовлении рыбы, а также можно использовать как маринад или соус. Давайте приготовим!

Ингредиенты:

острый перец - 600-700 грамм

чеснок - 6-8 зубчиков

соль (нерафинированная) - 1 столовая ложка

уксус белый - 1/2 стакана

сахар кокосовый - 4 столовых ложки

Как приготовить:

С перцев срезать кончики, шляпки можно оставить, а потом крупно порезать. Засыпать в блендер ингредиенты: перец, чеснок, соль, сахар. Размельчить до состояния совсем небольших кусочков.

Получившуюся смесь выкладываем в баночку и прикрываем марлей и оставляем, пускай заквашивается.

Заквашивать необходимо 3-5 дней, а перемешивать один раз в день.

Уже заквашенную смесь, помещаем в блендер, добавляем уксус и доводим до максимально возможного однородного состояния. Далее процеживаем, чтобы удалить зернышки и кожуру от перцев.

Смесь, которая уже процежена, перекладываем в емкость, доводим до кипения и оставляем на медленном огне минут на 10. Потом дать остыть, поместить в банку и оставить в холодильнике. Такой соус может храниться как минимум 6 месяцев только в холодильнике.

Готовьте с любовью! econet

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