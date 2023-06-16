Линда Стэйд, педагог с 25-летним стажем, исследователь в колледже Санта-Мария в Западной Австралии, дает советы о том, как правильно учить детей переживать неудачи.

Как научить ребенка справляться с неудачами

Линда Стэйд, педагог с 25-летним стажем, исследователь в колледже Санта-Мария в Западной Австралии, дает советы о том, как правильно учить детей переживать неудачи.

Сегодня один друг прислал мне фото своего сына на подиуме победителей в местном бассейне. Я поздравила его, а в ответ узнала, что — нет, мальчик не занял призового места. Просто организаторы фотографировали каждого ребенка на подиуме, «чтобы никому не было обидно», «чтобы никто не чувствовал себя неудачником».

Два мнения

Педагоги и родители в таких случаях разбиваются на два непримиримых лагеря. Одни за то, чтобы «кто не первый, тот второй», а другие за «главное — не победа, а участие». Вторые при этом говорят, что нужно как можно дольше оберегать детей от негативного опыта неудач, иначе у них разовьется комплекс неполноценности.

Я полагаю, что тут главное — не обобщать, а учить детей, что ошибка или неудача — это не какая-то черная пропасть, из которой нет возврата. Это просто один из видов жизненного опыта.

Неудачи так демонизированы, что страх неудачи стал действительно проблемой: он может ограничивать желание детей пробовать новые виды деятельности и породить сильную тревожность даже у очень одаренных ребят. Часто родители либо отмахиваются: «Плюнь и иди дальше!», либо бросаются спасать дитя: оно и понятно, как же можно смотреть на то, как оно страдает. Но, может быть, есть лучшие стратегии? Например, поддержать и объяснить.

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С чего начать?

С того, что у неудачи и ошибки есть много видов и степеней тяжести, разных по степени серьезности. Если дети научатся видеть эти отличия в своих неудачах, они начнут понимать, а не просто панически их бояться. Они смогут понять и объяснить природу своей ошибки и управлять своими эмоциями.

Кроме того, если ошибка не произошла в пределах «преступление и наказание», то выводы делать обязательно: «В следующий раз нужно серьезнее готовиться к контрольной по английскому», а иногда можно и так: «Английский — не самый сильный мой предмет, но это ничего страшного, потому что я очень силен в математике».

Успех во взрослой жизни после школы часто вырастает из знания о собственном таланте. Задачей школы и родителей и является создание таких условий, в которых ребенок обнаружит и разовьет свои сильные стороны, а также, будет знать и о своих слабых сторонах. А поэтому ориентироваться на оценки — глупо.

Группа риска

Иногда проблемы со стойкостью обнаруживаются у людей, о которых никогда и не подумаешь как о хрупких. Хуже всего с неудачами справляются девочки-отличницы. Школа для девочек Wimbledon Girls High School славится высоким уровнем успеваемости, но у учениц периодически зашкаливает страх неудачи. Поэтому в школе придумали периодические «Недели неудач», во время которых школьницам предлагают совершенно новые для них виды деятельности. В конце этих недель они общаются с известными людьми о том, чему научил их опыт неудачи, как они используют его для своего успеха. Девочек учат получать выгоду от неудачи: развивать стойкость, навыки анализа и упорство.

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Как же вырастить смелых людей?

Нормализуйте неудачи

Не надо реагировать так, будто есть чего бояться. Неудача — это всего лишь опыт в жизни, с которым мы сталкиваемся регулярно. Неудача может быть болезненной, а может быть полезной.

Ответственность

Научите детей брать на себя ответственность за их неудачу или успех, не обвиняйте и не ждите от них оправданий.

Анализ

Научите предвидеть или определять последствия. Каков масштаб и тяжесть ошибки или неудачи? Каковы ее результаты? Не оставляйте их надолго в состоянии «пережевывания» ситуации.

Выводы

На каждую неудачу должен быть вывод на будущее. Что полезного они узнали на будущее?

Разнообразие

Пусть дети пробуют как можно больше новых видов активности, физической и интеллектуальной. Помогите им выявить свои сильные стороны и слабости, а потом помогите им научиться с ними работать.

Риск — дело благородное

Создавайте дом благоприятную атмосферу, чтобы дети не боялись рисковать. Поощряйте в детях креативность, научите их высказать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, пусть они пробуют новое, даже если думают, что будут выглядеть смешно или глупо.опубликовано econet

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