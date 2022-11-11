15 признаков того, что через 10 лет вы останетесь в одиночестве

Все из перечисленного может и не привести к распаду отношений, если вы найдете партнера, согласного играть в ваши игры...

Узнаёте себя? Немедленно что-то делайте во избежание одиночества!

1. Вы боитесь говорить о своих чувствах, переживаниях и потребностях. Вам кажется, что если партнер узнает, какой вы на самом деле человек, то он вас разлюбит. Этот страх на самом деле не имеет прямого отношения к вашему партнеру, а переносится с детства.

2. Вы стремитесь быть идеальным партнером. Для это стараетесь делать все настолько идеально, чтобы партнер не смог найти никого лучше. Но в таких отношениях ー чем больше вы делаете, тем больше придирок. И даже если вам кажется, что вы живёте душа в душу, такие отношения могут закончиться словами: “Почему он ушел, я же была идеальной женой?!”

3. Вы ощущаете свою зависимость от партнёра, нуждаетесь в поддержке и одобрении со стороны. Вы не предпринимаете никаких действий, пока не получите обратную связь от партнера по поводу этих действий и возможных результатов.

4. Вы стремитесь изменить партнера для его же блага. Считаете, что ваши ценности, убеждения, взгляды и жизненный опыт ценнее, чем партнёра.

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5. Вы манипулируете в отношениях. Существует мнение, что техники манипуляций стоит применять везде, чтобы наладить отношения. Манипуляции близкими людьми могут помочь справиться с конфликтной ситуацией, но не решить ее, и он - конфликт - будет повторяться вновь и вновь. Такие отношения развалятся по причине недопонимания.

6. Вы живёте интересами партнера в ущерб своим: стремитесь быть нужным и полезным, незаменимым, всегда свободным для интересов партнера. В таких отношениях партнер либо "отмахивается" от вас, вашего желания помочь, либо ждёт и требует, чтобы вы жили его интересами.

7. Вы стремитесь контролировать каждый шаг партнера. Проявляете тревожность и ревность в отношениях. Вами управляет иллюзия ー если вы будете знать все про партнера, то сможете манипулировать им. Но знание того, с кем он общается, куда, когда и с кем пошел, когда что съел и сколько раз, не даст вам никаких гарантий.

8. Вы не разрешаете встречаться партнеру с друзьями, а если и разрешаете, то при условии, что вас берут с собой. Или предоставляют полный отчет встречи. Такие "прилипшие" отношения, которые прикрываются высказыванием "нам так классно вместе, что мы никогда не расстаемся", рано или поздно приводят к очень сильному скандалу или расставанию.

9. Вы часто критикуете по поводу и без повода, считая что поможете партнеру стать лучше. Но это не так. В близких отношениях мы хотим поддержки и принятия. Критика ー это здорово, когда она по делу, если о ней просят, если она носит конструктивный характер и высказывается по правилам здоровой коммуникации.

10. Вы ждете, когда партнер сам догадается о ваших мыслях, чувствах и потребностях. Если этого не происходит, вы обижаетесь и замыкаетесь в себе, в надежде, что партнер догадается о том, что с вами на самом деле происходит. Но никто не умеет читать ваши мысли. Для того, чтобы быть понятым, вам нужно научиться говорить об этом.

11. Вы убеждены, что партнер без вас не сможет жить. Ведь вы умнее, мудрее и знаете, как лучше. И часто очень многое делаете для того, чтобы он был счастлив. На самом деле, только сам человек знает, что ему нужно для счастья.

12. Вы ждете и требуете постоянного восхищения вами и выражения любви по отношению к вам.

13. Вы не просите о помощи вашего партнера. При этом разрываетесь между многочисленными обязанностями на работе и дома, ведь “у него тяжелая работа и лишь один выходной”.

14. Вы идете на отношения с девизом "моей любви хватит на двоих". В таких отношениях вы, как правило, очень много отдаете, ничего не получая взамен. Но ресурсы человека не бесконечны. В результате руки опускаются, вы начинаете ощущать упадок сил, возникают различные соматические реакции организма.

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15. Вы связываете свою жизнь с партнером, непостоянным в отношениях. С мыслью о том, что вы именно тот человек, ради которого он изменится, вы оправдываете неприемлемые нормы поведения вашего партнера с вами, перед другими людьми и законом. Вы ссылаетесь на трудное детство или еще какие-либо обстоятельства его жизни.

Помните: люди меняются только ради самих себя. И делают это тогда, когда изменения им выгоднее, чем старые модели взаимодействия с миром.

Все вышеперечисленное может и не привести к распаду отношений, если вы найдете партнера, согласного играть в ваши игры. Может быть ваши сценарии совпадут. Только вам решать — любить в отношениях или продолжать играть.опубликовано econet.ru

Автор Лилия Морозова

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