Бездрожжевой хлеб из киноа

Хлеб из киноа не содержит глютен, очень полезный, несложный в приготовлении, бездрожжевой, сытный, имеет плотную текстуру. Такой хлеб станет еще вкуснее, если его подогреть в духовке или тостере. Давайте готовить!

Хлеб из крупы киноа

Хлеб из киноа не содержит глютен, очень полезный, несложный в приготовлении, бездрожжевой, сытный, имеет плотную текстуру. Такой хлеб станет еще вкуснее, если его подогреть в духовке или тостере. Давайте готовить!

Ингредиенты:

крупа киноа - 250 г (1 ½ стакана)

вода - 500 мл (2 стакана + 1 ¾ ст.л.)

семена чиа - 3 ст.л.

вода - 100 мл (1/3 стакана + 1½ ст.л.)

соль - 1 ч.л.

оливковое масло - 50 мл (3 ст.л. + 1 ч.л.)

2 ч.л. порошка для выпечки (готовим сами)

яблочный уксус - 2 ст.л.

сироп агаве - 1 ст.л. (или финикового или кленового)

вода - дополнительно, если возникнет такая необходимость

Как приготовить:

1. Необходимо подготовить крупу. Ее необходимо промыть тщательно под струёй воды.

2. В небольшой емкости соединить семена чиа и воду (100 мл). Оставить на 30 мин., чтобы семена чиа набухли.

3. В это время варим крупу ( в воде 500 мл). Варить крупу до тех пор, пока она не впитает всю воду (это займет примерно 15-17 минут).

4. Нагреть духовку на 200-205 градусов Цельсия (390-400°F) и притотовить емкоссть (форму) для выпечки нашего хлеба. Застелить на дно пергаментом, чтобы было легче доставать хлеб.

5. В комбайн кухонный поместить, полученный гель из семян чиа (уже набухших), уже сваренную крупу, масло оливковое, порошок для выпечки, выбранный подсластитель и уксус. Вымешать до нежидкой консистенции. Если потребуется - добавить воды.

6. После чего необходимо выложить тесто в форму, в которой будете выпекать хлеб, разровнять поверхность и поставить на 60 минут в уже разогретую духовку. Затем проверить на готовность. Если будет необходимо, сверху накрыть фольгой или пергаментом, чтобы хлеб не подгорел. Уменьшить температуру до 175 градусов Цельсия (350 F) и печь до готовности.

7. Готовому хлебу дать остыть. Разрезать хлеб можно только тогда, когда он полностью остынет.

8. Хранить хлеб можно 2-3 дня, если предварительно завернув в салфетку из ткани или в бумагу.

Готовим с любовью! econet.ru

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