10 секретов любви

Чтобы действительно полюбить кого-то, нужно увидеть его изнутри - его природу, дух или душу - то, что не заметно глазами.

Любовь не приходит сама, мы её создаём, и у каждого из нас есть способность это сделать. Люди допускают ошибку, считая, что они "влюбляются", они воображают, что однажды они будут идти по улице, увидят кого-то и - бум! Но это не любовь ...

Cамое важное можно увидеть только сердцем

Это физическое увлечение. Но только не любовь. Конечно, из взаимного физического влечения может развиться любовь, но любовь не может быть только физической. Чтобы любить - по-настоящему любить - нужно понимать человека, нужно понимать её и уважать её. Нужно искренне заботиться о её благополучии.

Невозможно определить, что за человек перед вами только по одному внешнему виду. Чтобы действительно любить кого-то, нужно увидеть его изнутри - его природу, дух или душу. Есть то, что не заметно глазами.

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В Любви с большой буквы самое важное можно увидеть только сердцем.

Вот они, десять секретов Истинной Любви от Адама Джексона:

1. Сила мысли.

Любовь начинается с мыслей. Мы становимся тем, о чём думаем. Полные любви мысли создают полную любви жизнь и полные любви отношения. Позитивные утверждения могут изменить наши убеждения и мнения о себе и других. Если хочешь кого-то любить, нужно учитывать его потребности и желания.

2. Сила уважения.

Чтобы кого любить, научитесь сначала его уважать.Прежде всего, нужно уважать себя. Чтобы найти уважение к себе, спрашивайте себя: "Что я уважаю в себе?" Чтобы иметь уважение к другим - даже к тем, кто вам не нравится, - спросите себя: "Что я уважаю в них?"

3. Сила дарования.

Если вы хотите получить любовь, нужно просто дарить её! Чем больше любви вы дарите, тем больше вы получите. Любить - означает дарить часть себя, без оплаты и оговорок.

Практикуйте проявление доброты просто так. Прежде чем вступать во взаимоотношения, спрашивайте себя не о том, что другой человек сможет вам дать, а о том, что вы сможете дать ему.

Тайная формула счастливых любовных отношений на всю жизнь в том, чтобы всегда обращать внимание на то, что вы можете дать.

4. Сила дружбы.

Чтобы найти настоящую любовь, нужно сначала найти настоящего друга.

Любить означает не смотреть друг на друга, а вместе смотреть на мир в одном направлении. Чтобы действительно любить кого-то, нужно любить его за то, кто он есть. Дружба - это почва, на которой растут семена любви.

Если хочешь в взаимоотношениях любви, нужно сначала подружиться.

5. Сила прикосновения.

Прикосновение изменяет физическое и эмоциональное состояние и делает людей более восприимчивыми к любви. Прикосновения могут помочь вылечить тело и согреть сердце. Когда раскрываешь объятья, раскрываешь сердце.

6. Сила принципа «дать свободу».

Если вы любите кого-то, отпустите его на свободу. Если он возвращается к вам, он ваш, если нет - он никогда не был вашим. Даже в истинно любовных отношениях людям нужен собственное пространство. Если хочешь научиться любить, сначала нужно научиться прощать и освободиться от прошлых обид и печалей. Любить - значит освободиться от страхов, предубеждений, эго и оговорок. «Сегодня я освобождаюсь от всех моих страхов, прошлое не властно надо мной - сегодня начало новой жизни».

7. Сила общения.

Когда мы учимся общаться открыто и честно, жизнь меняется. Любить кого-то - значит общаться с ним. Давайте людям знать, что вы их любите и цените их. Никогда не бойтесь сказать эти три волшебных слова: «Я люблю тебя».

Никогда не упускайте возможности похвалить кого-то. Всегда оставляйте слово любви для того, кого любите, - возможно, вы видите его в последний раз. Если бы вы должны были скоро умереть и могли позвонить тем людям, которых любите - кому бы вы позвонили, что бы вы сказали и ... почему вы не делаете этого прямо сейчас?

8. Сила преданности.

Чтобы любовь была истинной, нужно быть преданной ей, и эта преданность отразится в мыслях и действиях. Преданность - это настоящая проверка любви. Чтобы иметь истинно любовные отношения, нужно быть преданным этим отношениям. Преданность и есть тем критерием, который отличает прочные и серьёзные отношения от несерьёзных.

9. Сила страсти.

Страсть воспламеняет любовь и не даёт ей угасать. Долговечная страсть появляется с помощью не только физического влечения, но и глубокой преданности, энтузиазма, интереса и радостного волнения.

Страсть можно воссоздать, воссоздавая прошлые ситуации, когда вы чувствовали страсть. Спонтанность и сюрпризы создают страсть. Суть любви и счастья одна - нужно только каждый день жить со страстью.

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10. Сила доверия.

Доверие жизненно важно для истинно любовных отношений. Без него один человек становится подозрительным, тревожным и полным опасений, а другой чувствует себя в эмоциональной ловушке, ему кажется, что ему не дают свободно дышать. Невозможно по-настоящему любить кого-то, если полностью ему не доверяешь. Действуйте так, чтобы отношения с любимым человеком никогда не закончились.

Один из способов решить, подходит ли человек для вас, это спросить себя: «доверяю я этому человеку полностью и без оговорок? Если ответ «нет» - внимательно подумайте, прежде чем брать на себя обязательства.

Как распознать своего партнёра на всю жизнь?

1. Есть ли у него (неё) те физические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные качества, которые вам нужны от партнёра на всю жизнь?

2. Уважаете вы его (её)?

3. Что вы сможете давать ему (ей), чтобы удовлетворять его (её) потребности?

4. Является ли он (она) вашим другом лучше других? У вас есть общие цели и стремления, общие ценности и общие убеждения?

5. Когда вы друг с другом, чувствуете ли вы, что составляете одно целое?

6. Даёте ли вы друг другу пространство и свободу для роста и обучения?

7. Вы можете честно и открыто общаться друг с другом?

8. Вы оба преданы вашим взаимоотношениям?

9. Относитесь ли вы с решимостью и страстью к вашим отношениям? Значит он (она) для вас больше, чем все остальные?

10. Вы полностью доверяете друг другу?

При честных ответах на данные вопросы вы сами всё расставите для себя по местам и точно решите: надолго ли вы с этим человеком, хочется ли быть с ним рядом всю оставшуюся жизнь, можете ли вы прожить дальше с ним «в радости и печали, счастье и невзгодах».

Если вы решили, что это ваш человек, и какие-то камни преткновения всё же есть, не всё так хорошо, как хотелось бы, то вот некоторые рекомендации, которые вам обязательно помогут.

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Как вернуть любовь в ваши отношения

1. Думайте о потребностях и желаниях своего партнёра не меньше, чем о своих собственных.

2. Научитесь уважать себя и своего партнёра. Задавайте себе вопрос «Что я уважаю в себе?» И «Что я уважаю в своём партнёре?"

3. Обращайте внимание не на то, что вам хотелось бы получить от взаимоотношений, а на то, чего вы сами добавляете к отношениям.

4. Подружитесь со своим партнёром: ищите общие интересы, общие стремления.

5. Нежно прикасаться друг к другу, и раскрывайте друг другу объятия.

6. Освободитесь от прошлого и прощайте. Начните жизнь заново.

7. Открыто и честно выражайте свои чувства.

8. Посвящайте себя полностью своим взаимоотношениям. Ставьте своего партнёра на первое место в своём списке приоритетов.

9. Возобновите страсть в своих отношениях.

10. Научитесь доверять своему партнёру, доверяйте своим отношениям и действуйте так, чтобы они никогда не закончились. опубликовано econet.ru

Автор Светлана Губанова

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