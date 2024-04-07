Как НЕ вырастить инфантильного ребенка

Если вам сейчас 35-45 лет, то вы наверняка помните свое детство. Большинство из нас росло бесконтрольно, мы были предоставлены сами себе. Сами ходили в школу, сами делали уроки, сами разогревали себе еду, иногда готовили ужин родителям, которые поздно приходили с работы.

Как вырастить ребенка самостоятельным

«Мой сын не хочет взрослеть». «Ему уже 25 лет, а он продолжает жить с нами, ничем кроме компьютера не интересуется, у него даже девушки нет!». Мамы часто на приеме жалуются на своих детей-подростков. Дети ничем не интересуются, не стремятся во взрослую жизнь, избегают ответственности, часто остаются под родительским крылом и опекой до 25-30 лет. Почему так происходит? Почему они не хотят взрослеть? Как вырастить ответственного и самостоятельного ребенка?

Если вам сейчас 35-45 лет, то вы наверняка помните свое детство. Большинство из нас росло бесконтрольно, мы были предоставлены сами себе. Сами ходили в школу, сами делали уроки, сами разогревали себе еду, иногда готовили ужин родителям, которые поздно приходили с работы. Музыкалка, уроки, гулять во дворе, ключ на шее, «а Таня выйдет?»... Родители заняты своей жизнью и работой, им было не до нас.

В фокусе внимания обычной советской семьи было выживание и бытовые нужды, а не эмоциональные потребности и тонкие психологические проблемы детей. Мы как-то сами справлялись. Ни в коем случае не восхваляю советский стиль воспитания, не считаю его гуманным и человечным. Многие мои сверстники выросли в атмосфере неподдержанности, одиночества и обиды на родителей, которую они сегодня несут в кабинет психолога.

У моего поколения сложные отношения с родителями. Любовь и забота перемешаны с обидой и чувством вины, среди нас много перфекционистов и людей с гипертрофированной ответственностью. Мы привыкли быть в ответе за все. Наш стиль воспитания собственных детей строится по принципу «я никогда не буду обращаться со своим ребенком так, как обращались со мной», «у моего ребенка будет другое детство». Мы изо всех сил стараемся быть идеальными родителями, но в результате попадаем в ловушку – дети становятся инфантильными.

Равнодушный и невнимательный родитель – это плохо, но идеальный родитель – едва ли не хуже. Многие мне сейчас возразят или возмутятся, но мой психологический опыт и практика подтверждают эту мысль. А задолго до меня Дональд Винникот ввел в обиход термин «достаточно хорошая мать» как пример золотой середины в воспитании. Так почему же идеальные родители на самом деле не идеальны? И как стать не идеальным, а достаточно хорошим родителем? Попробую объяснить.

В подростковом возрасте человеку природой предназначено отделиться от родителей, встать на ноги и начать строить собственную жизнь. Для этого перспектива отдельной жизни должна быть более привлекательна, чем жизнь с родителями.

То есть подросток должен захотеть отделиться, но для этого ему надо создать условия. Ему должно быть неидеально хорошо с вами. Желательно, даже сильно нехорошо. А если вы мама, у которой каждое утро на столе горячие булочки, у ребенка наглаженные вами рубашки, в его кармане всегда есть достаточно денег на поход в кафе с девушкой, то зачем ему другая жизнь? У него все прекрасно уже сейчас.

Мама всегда рядом, она позаботится и поддержит, подкинет денег, обеспечит бытовой комфорт, она безусловно любит, зачем что-то еще? Будущее страшит неизвестностью, трудностями, с девушками как-то надо строить отношения, семью надо содержать… От абсолютного комфорта не уходят в пугающую неизвестность.

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Что делать? Не бояться быть недостаточно заботливой, позволять себе быть ленивой, эгоистичной и безответственной мамой. Болеть и просить приготовить вам ужин или убраться в квартире. «Хочешь есть? Еда в холодильнике, приготовь себе сам, а я сегодня очень устала». Не давать денег 20-летнему оболтусу на кино – иди и сам заработай. И уж точно не содержать детинушек до 30 лет, отказываясь от собственного финансового комфорта. Помните, что комфортная среда останавливает развитие.

Если же у вас не подросток, а ребенок помладше, то гиперопекающий и тревожный родитель внутри вас и здесь найдет, где развернуться. Повальное увлечение ранним развитием и стремление по максимуму заполнить жизнь ребенка кружками и интересами как раз про это. Мы хотим сделать жизнь детей максимально яркой и полной, дать все то, чего не хватало в детстве нам самим. И еще мы боимся не выдержать конкуренции в игре за звание самого заботливого и осознанного родителя.

Если ребенок в 7 лет не читает, то это почти что личное родительское фиаско! Наш внутренний ребенок из советского прошлого сгорает от стыда и вины, а вина подгоняет нас в педагогической гонке за успехи детей.

В результате сегодняшние дети в 7 лет знают и имеют то, о чем мы в их возрасте не могли и мечтать или не имели понятия. Они пресыщены и перестимулированы, потому что мы спешим удовлетворить их потребности раньше, чем они успевают сформироваться и созреть. Им не о чем мечтать, у них все есть. Они устают учиться и бегать по кружкам и развивалкам в младенчестве и к 15 годам ложатся на диван в апатии. Им становится неинтересно жить, а родители бьют тревогу – мой ребенок ничего не хочет! Да он просто переел в свое время.

Что делать, чтобы ребенок интересовался окружающим миром и хотел учиться? Перестать бежать впереди его потребностей. Например, ждать, когда желание рисовать, танцевать или изучать бабочек вызреет внутри него самостоятельно, а не предлагать это ему заранее. Давать пространство для того, чтобы желание стало сильным, не спешить с его реализацией, пусть помечтает! У ребенка очень силен естественный интерес к жизни и развитию, все и так само случится, если не мешать и не бежать впереди его желаний. Представьте, что вас кормят с ложки тогда, когда вы еще недостаточно голодны. Тошнит? И ребенка тоже. Совсем другое дело, когда вы проголодались, ведь правда?

На самом деле все начинается еще раньше, с младенчества. Идеальная мама настолько тревожна и заботлива, что запросто может нарушить механизм саморегуляции в организме ребенка.

Я каждую неделю гуляю с дочками на детской площадке и нередко вижу такую картину. Лето, жарко, мамы и папы в шортах и футболках, а дети томятся в шерстяных кофтах. Некоторые пытаются снять их с себя, кричат и капризничают, а некоторые уже и не сопротивляются, молча потеют и терпят. Мама любит свое дитя и боится простудить его.

Маму понять можно, но только ребенок не научится сам определять, что ему комфортно, а что – нет. И когда мы заставляем детей есть по расписанию, а не по требованию, съедать все с тарелки «через не хочу» и не капризничать, мы нарушаем их саморегуляцию и умение распознавать, что им подходит, а что не нравится или уже достаточно. А ведь умение понимать, что мне нравится или нет, умение слышать себя – это основа здоровой психики.

Помните старый анекдот?

Крик с балкона:

- Аркаша, домой!

Мальчик поднимает глаза:

- Я что, замерз?

- Нет, ты хочешь кушать!

Что делать, чтобы ребенок был здоровым, активным и любознательным? Учить его слушать себя, поддерживать саморегуляцию, доверять ему и не подменять его желания и потребности своими. Трехлетний малыш вполне может сказать, что ему холодно. Отказавшись от завтрака, он вряд ли умрет от истощения, но наверстает упущенное за обедом. Расслабьтесь и просто живите. Помните, что лучшая мама – неидеальная мама.опубликовано econet

Автор Ирина Лешкова

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