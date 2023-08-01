Этот тест взят из книги Дипака Чопра - Эффект тени. Как обратить во благо силу темных сторон вашей души.

Тест на эффект тени от Дипака Чопры. Как обратить во благо силу тёмных сторон вашей души

Только когда мы обладаем смелостью видеть вещи такими, каковы они есть, без самообмана или иллюзии, проливается свет из событий, по которым можно распознать дорогу к успеху.

Ицзин (Книга Перемен)

1. Насколько давно выработаете над одними и теми же проблемами, будь то в карьере, сфере здоровья, близких взаимоотношениях или в денежной сфере?

a) Меньше 12 месяцев.

b) 1 — 3 года.

c) Более пяти лет.

d) Более 10 лет.

2. Как часто за последние 12 месяцев вы теряли какой-либо важный предмет, получали штрафную квитанцию за нарушение правил дорожного движения, попадали в аварию или разрушали что-то ценное?

a) Ни разу.

b) Раз или два.

c) Более пяти раз.

d) Более десяти раз.

3. Как часто вы ощущаете себя фальшивым, неестественным или обнаруживаете, что требуется много усилий, чтобы заставить людей воспринимать вас определённым образом?

a) Постоянно.

b) Время от времени.

c) Почти никогда.

d) Никогда.

4. Если бы кто-то расспросил ваших друзей, коллег или членов семьи, сказали бы они, что вы жалуетесь…

a) Редко, почти никогда.

b) Может быть, раз в день.

c) Часто.

d) Все время.

5. За истекшие 12 месяцев как часто вы говорили или делали то, о чём впоследствии сожалели, сразу или спустя какое-то время?

a) Ни разу.

b) Раз или два.

c) Более пяти раз.

d) Более десяти раз.

6. После того как вы добились некой личной цели — достигли желанного веса, выплатили долги по кредитным картам, привели в порядок свой дом или офис и т.д., — какую из следующих эмоций вы, вероятнее всего, испытаете?

a) Облегчение от того, что сделали это, но при этом опасаетесь, как бы не скатиться к старым привычкам.

b) По праву гордитесь: вы заслуживаете награды за свой напряженный труд!

c) Вдохновлены собственным успехом и полны намерения продолжать в том же духе.

d) Злитесь из-за того, что вам вообще пришлось это делать.

7. Как часто вы ощущаете себя неадекватным, недостаточно хорошим, нелюбимым или недостойным?

a) Всё время.

b) Иногда.

c) Почти никогда.

d) Никогда.

8. Определите по 10-балльной шкале, насколько вы готовы высказывать свою истину, даже если она противоречит мнению других?

a) 8—10: я всегда готов высказать свою истину.

b) 5—7: я готов высказывать свою истину боль­шую часть времени.

c) 3—4: время от времени я не прочь высказать то, что думаю.

d) 1—2: почти никогда.

9. На чём в настоящее время в основном сосредото­чена ваша жизнь?

a) На продвижении карьеры, улучшении здоро­вья, увеличении состояния или углублении взаимоотношений.

b) На том, чтобы наладить напряженные взаимо­отношения или «гасить пожары» на работе и дома.

c) На достижении заметных успехов в направле­нии своей цели за разумный период времени.

d) На попытках предотвратить неминуемую ката­строфу в области финансов, отношений, здо­ровья или карьеры — или избежать её.

10. Какой процент времени вы можете рассчитывать на себя — в отношении того, что сдержите данное слово и выполните обещания, данные себе или другим?

a) Менее 10%.

b) Менее 20%.

c) Около половины времени.

d) Большую часть времени.

11. Сколько времени в день вы сплетничаете, обсуждая кого-то из своих знакомых, читая глянцевые журналы или смотря «жёлтые» передачи по ТВ?

a) Нисколько.

b) Менее часа в день.

c) Более часа в день.

d) Более трех часов в день.

12. Какое из следующих утверждений вы бы использовали при описании своей жизни?

а) Большую часть времени мне всё довольно лег­ко дается.

b) Я обладаю многими талантами и дарованиями, но не использую их «на полную катушку».

c) Меня преследуют неудачи, и я попадаю из одной скверной ситуации в другую.

d) Мне приходится изо всех сил работать, только чтобы поддержать статус-кво.

13. Сколько часов в день вы проводите, работая над долговременными целями?

a) Нисколько.

b) Менее двадцати минут в день.

c) Час или больше.

d) У меня нет долговременных целей.

14. Как часто вы ощущаете, что к вам плохо относятся, неверно вас понимают или пользуются своим превосходством над вами — в личной или профессиональной жизни?

a) Каждый день.

b) Часто.

c) Время от времени.

d) Редко или никогда.

15. Когда вас просят сделать что-то, что вам не интересно, вы, скорее всего…

a) С чистой совестью скажете «нет».

b) Скажете «нет», но будете чувствовать себя виноватым.

c) Скажете «да», но не сделаете этого.

d) Скажете «да», сделаете это, но будете возму­щаться.

16. Представьте себе, что ваша жизнь — это дом с множеством помещений — некоторые вам нравятся, некоторых вы стыдитесь. Многим ли людям вы позволите увидеть все свои комнаты?

a) Никому.

b) Одному важному для меня человеку — супругу, возлюбленному, лучшему другу, родителю и т.д.

c) Небольшому числу людей, которые хорошо меня знают.

d) В моей жизни много людей, которые знают меня достаточно хорошо для этого.

17. Когда вас кто-то или что-то обижает, что вы склонны делать?

a) Держу обиду при себе.

b) Размышляю, прощаю и двигаюсь дальше.

c) Встречаю такую ситуацию «лоб в лоб».

d) Говорю об этом со всеми, кроме обидчика.

18. Когда вы ощущаете импульс или у вас появляется идея о том, как можно улучшить какую-либо сторону вашей жизни, что вы делаете?

a) Напрочь ее игнорирую.

b) Предпринимаю несколько шагов в нужном на­правлении, но редко довожу это дело до финишной черты.

c) Говорю себе: «Как-нибудь этим займусь».

d) Создаю вокруг себя структуру поддержки, чтобы уж точно это сделать.

19. Когда у вас в последний раз неожиданно выдалось свободное время, что вы делали?

a) Убивал его шопингом по каталогу, просмотром ТВ или лазал по интернет-сайтам.

b) Использовал эту возможность, чтобы продвинуть важный проект.

c) Расслабился и освежился, вздремнув, медитируя или читая.

d) Моя жизнь настолько беспокойна, что я и не упомню, когда у меня выдавалась свободная минутка!

20. Когда вы совершаете ошибку, то что, вероятнее всего, сделаете?

a) Буду к себе снисходителен и приму решение в будущем поступать по-другому.

b) Посмотрю на ситуацию под другим углом, одобряя себя за то, что делал правильно.

c) Впаду в неудержимый критицизм.

d) Сочту свою ошибку свидетельством некомпе­тентности и прекращу попытки.

Подведение итогов теста

Запишите баллы за ответы, которые вы дали на каждый вопрос:

Вопрос 1:

a=1, b=3, c=5, d=8

Вопрос 2:

a=1, b=3, c=5, d=8

Вопрос 3:

a=5, b=3, c=1, d=8

Вопрос 4:

a=0, b=1, c=3, d=5

Вопрос 5:

a=0, b=1, c=3, d=5

Вопрос 6:

a=0, b=5, c=0, d=3

Вопрос 7:

a=5, b=3, c=1, d=0

Вопрос 8:

a=0, b=1, c=3, d=5

Вопрос 9:

a=0, b=3, c=0, d=5

Вопрос 10:

a=8, b=5, c=3, d=1

Вопрос 11:

a=0, b=3, c=5, d=8

Вопрос 12:

a=0, b=3, c=5, d=3

Вопрос 13:

a=5, b=3, c=0, d=5

Вопрос 14:

a=5, b=3, c=1, d=0

Вопрос 15:

a=0, b=3, c=3, d=5

Вопрос 16:

a=5, b=3, c=1, d=0

Вопрос 17:

a=5, b=0, c=1, d=5

Вопрос 18:

a=5, b=3, c=3, d=0

Вопрос 19:

a=5, b=0, c=0, d=3

Вопрос 20:

a=0, b=0, c=5, d=3

Итого: ______________

Сосчитайте, суммировав баллы. И проверьте, насколько силён в вашей жизни эффект Тени.

Оценка эффекта Тени

Если вы набрали от 3 до 37 баллов. Вы находи­тесь в нейтральной зоне, что означает, что вы свободны (в настоящий момент) от многих внутренних убеждений и травм, вызывающих деструктивные по­ступки, на которые толкает Тень. У вас высокая самооценка, ваши действия пребывают в гармонии с вашими ценностями и высока вероятность того, что вы делаете большие успехи на пути к своим долговременным целям. Продолжайте любить и прислушиваться к себе!

Если вы набрали от 38 до 75 баллов. Возможно, вы не испытываете всего бремени воздействия Тени в данный момент, но, вероятно, тратите большое количество усилий, чтобы подавлять и скрывать те моменты в себе и в своей жизни, которыми недовольны. Энергия, которую вы затрачиваете на то, чтобы все не пошло «вразнос» — на работе, дома или со здоровьем и благополучием, — нашла бы себе лучшее применение, будь она направлена на достижение ваших целей и желаний.

Если вы набрали от 76 до 112 баллов. Вы либо тратите массу времени и энергии на то, чтобы управлять мнением других о себе, либо совершенно капитулировали перед условиями своей жизни. Тень в действии — и она парализует вас, не давая предпринять коррективные шаги. Если не сдерживать внутренний хаос, который вы ощущаете, он может кратчайшим путём привести вас к катастрофе. Однако хорошо то, что каждый акт самосаботажа представляет вам возможность пробудиться к тому, что действительно важно. Раскройте свою душу, исследуйте Тень — и увидите, как самая глубоко запрятанная ваша боль, будучи пережита и понята, имеет цель — вести вас к вашему величайшему предназначению.

Если результаты этого теста показали, что Тень уже управляет вашей жизнью, есть решение: принять и научиться сознательно использовать свою Тень, а значит вернуть себе как минимум 2/3 своего потенциала. Поверьте, что вам это под силу.

Помните, что ваша Тень от вас никуда не уйдёт и не исчезнет сама собой. И рано или поздно вам всё-таки придётся встретиться с ней лицом к лицу. Не откладывайте свою полноценную, эффективную, энергичную и счастливую жизнь до лучших времён.опубликовано econet

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