Противоядие от злой любви

Большинство несчастливых взаимодействий, в том числе та самая любовь, которая зла, развиваются по одной и той же схеме.

ЧТО с этим делать

Понятно, отчего любовь зла; но что теперь с этим делать? Единственно корректный ответ на этот вопрос - идти на личную терапию. Но я не большой любитель банальных ответов: для отважных героев, сильных духом и полных решимости вытаскивать себя самостоятельно за волосы, как Мюнхгаузен из болота, я всё-таки расскажу, "чего теперь с этим делать". Был такой исследователь социальных взаимодействий Стефан Карпман, он всё до нас придумал, расписал по пунктам, и даже схему нарисовал, как быть

Господа, пройдёмте!

Треугольник Карпмана

В географии есть "бермудский треугольник": кто туда попал - тех не найти... Психология не смогла обойтись без аналогичного, и поэтому в ней есть треугольник Карпмана. Стефан Карпман обнаружил, что большинство несчастливых взаимодействий, в том числе та самая любовь, которая зла, развиваются по одной и той же схеме.

Проблема заключается в том, что действующие лица в треугольнике не берут на себя ответственность за себя и своё собственное состояние, в результате чего эта самая ответственность, как горячая картошка, перебрасывается по всему треугольнику.

Участники меняют роли, взаимодействие всё больше запутывается, становится всё более болезненным, и в пределе приводит к трагедии.



Жертва

Жертва всегда оказывается отданной на милость других: любви, которая зла; мужа, который не такой, как надо... Вероятнее всего, в детстве у такого человека не было выбора, но теперь эта роль так хорошо ему знакома, что превращается в единственно возможную. Именно в этом заключается явление выученной беспомощности. Но во взрослом возрасте у такого поведения есть и бонус в виде права не брать на себя ответственности за собственную бездеятельность и, даже шире - вообще за свою жизнь. Кроме того, наличие Спасателя подтверждает особую человеческую ценность Жертвы и правоту устремлений: вот же она, так мучается, вся в белом... как ей не помочь?

Но вот если её спасают как-нибудь не так, то может начаться следующий акт марлезонского балета, когда Жертва превращается... превращается... и получается -

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Преследователь

Преследователь ищет и находит недостатки, но не молчит, о нет! Его роль - указать на недостатки и сообщить "как надо", уж он-то лучше знает! В том числе, как надо спасать Жертву, а как же. Такой человек снова и снова начинает борьбу с темными силами, проигранную в детстве, надеясь выиграть ее в зрелом возрасте. (Разумеется, часто проигрывает и в зрелом - и тогда возвращается в позицию Жертвы.) Сердясь и критикуя, Преследователь стремится отомстить за свое прошлое в настоящем. Ему нужно наказывать, получать извинения, возмещение за нанесенный ущерб: это подчеркивает его собственное чувство собственной важности. Если взять ответственность за свою жизнь на себя, и просто отойти и не позволить наносить себе ущерб - то как узнать о своей социальной востребованности? Не так уж важно, что самому живётся плохо, если перед тобой оправдываются и извиняются!

Кстати же, если извинения будут признаны годными, то Преследователь тоже превращается, в этом случае из него может получиться -

Спасатель

Спасатель, на первый взгляд, заботится о своем партнере. С разной степенью мягкости он руководит партнером и контролирует его: тот же такой неприспособленный! Ах! Помня свое мучительное и нестабильное детство, такие люди принимают эту роль для того, чтобы обезопасить себя и до некоторой степени сохранить самоуважение и уважение к себе окружающих, быть хорошими для других в надежде, что другие будут с ними милы. Получается как у Чебурашки: "Гена! Я должен тебе помочь! Давай я понесу чемодан, а ты понесешь меня?"

Спасателем можно стать, не только влюбившись в козла: такие люди необычайно заботливы с родными, с подругами, даже с коллегами по работе. Это про них сказано, чужую беду руками разведу, а своей ладу не дам. Такой человек раз за разом заботится о ком-то и спасает кого-то, вместо того, чтобы заняться собой и своей жизнью.

Но, увы, наступает момент, когда либо спасаемый вырывается из цепких лапок Спасателя, либо спасается не с той степенью энтузиазма, и тогда Спасатель превращается... превращается... да хоть в Жертву, хоть в Преследователя, по вкусу.

Это музыка будет вечной, и можно даже не менять батарейки.

Единственный выход из треугольника Карпмана - повторяю, единственный! - не вовлекаться в явно невротическое взаимодействие. Как только вы отследили у себя начало смены ролей - всё, пора тушить фонари и рвать когти. То есть, как только вы начали испытывать обиду либо раздражение, пора самому заняться собственной жизнью, а вызвавшее эти эмоции взаимодействие прекратить: "Всем спасибо, все свободны!". Не спасать самому, не ожидать больше спасения, и не объяснять, как спасать/спасаться было бы правильно. Пусть они там как хотят, так и колбасятся, просто отойти в сторону - и всё. Заняться собой и своей жизнью.

Честно говоря, для человека, у которого атмосфера родного дома изначально была сильно повреждена, вероятность самостоятельно проделать нечто подобное приравнивается к вытаскиванию себя за волосы из болота, с моей точки зрения. Но я, понятное дело, сталкиваюсь в основном с теми, у кого не получилось. опубликовано econet

Автор: Ольга Подольская

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